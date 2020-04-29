Раскрыт размер зарплат российских космонавтов

Кандидаты в космонавты в России получают зарплату до 100 тыс. рублей, а имеющие опыт космических полетов могут зарабатывать свыше 200 тыс. рублей, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«Я могу сказать диапазон. Только прибывшие космонавты, кандидаты в космонавты, те люди, которые зачислены в отряд, получают до 100 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» его слова в ходе онлайн-лекториума в рамках всероссийского конкурса «Большая перемена».

Космонавт добавил, что зарплата также зависит от стажа работы, опыта полетов, ученых степеней и должности.

«Космонавты в зависимости от стажа, опыта, ученых степеней и остального, от должности, должности у нас тоже разные, получают от тех же 100 тыс. до 200 с лишним. Вилка примерно такая», – подытожил космонавт.

Сергей Кудь-Сверчков является космонавтом-испытателем с 2012 года, но в космос еще не летал.

Бывший космонавт-испытатель Сергей Кричевский в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отмечал, что российские космонавты получают даже меньше пилотов самолетов на коммерческих авиалиниях. «Хорошо, что сейчас вообще начали говорить хоть какие-то цифры, раньше они все были скрыты. Раз мы живем при капитализме и проводим открытые конкурсы, люди должны знать, на что они идут», – считает Кричевский.

При этом в «Роскосмосе» заявляли, что зарплаты российских космонавтов вполне сопоставимы с зарплатами их зарубежных коллег.

Также эксперты называли критерии отбора новых российских космонавтов.