Зарплаты российских космонавтов сопоставили с заработком коллег из НАСА

Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что заработная плата российских космонавтов сравнима с зарплатами коллег из НАСА, европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA).

Космонавты получают зарплату в качестве штатных сотрудников ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина», пояснили в госкорпорации, передают «Известия».

Оплата труда им начисляется в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации», пояснили в Роскосмосе. Вместе с тем точные данные о зарплатах космонавтов там не раскрыли, сославшись на закон о персональных данных.

Согласно Положению, должностной оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у космонавта – 63,8 тыс. рублей, у инструктора-космонавта – 88,45 тыс. рублей, отмечает издание.

Также у космонавтов есть надбавки, в случае добросовестного исполнения обязанностей кандидаты, космонавты и инструкторы могут рассчитывать на надбавку до 25% от оклада.

Оклад космонавтов, побывавших в космосе, поднимается до 69,6 тыс. рублей, за каждый космический полет также полагается единовременное денежное вознаграждение.

В начале июня стало известно о новом отборе космонавтов в России, позднее были названы критерии отбора для этой профессии.