Космонавт-испытатель: Даже пилоты самолетов зарабатывают больше нас

Российские космонавты получают даже меньше пилотов самолетов на коммерческих авиалиниях, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший космонавт-испытатель Сергей Кричевский.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что зарплаты российских космонавтов вполне сопоставимы с зарплатами их зарубежных коллег.

«Сопоставимость наших зарплат с тем, что получают в Европе и Штатах, – это преувеличение, они получают больше. Хорошо, что сейчас вообще начали говорить хоть какие-то цифры, раньше они все были скрыты. Раз мы живем при капитализме и проводим открытые конкурсы, люди должны знать, на что они идут», – считает Кричевский.

Сейчас зарплаты космонавтов-новичков и ветеранов цеха могут сильно отличаться. Так было и в советские времена, говорит Кричевский, но разрыв не был столь велик.

По словам Кричевского, в целом зарплаты не такие уж высокие. Пилот самолета получает больше, чем космонавт: «Там пассажиры и высокая степень ответственности, а здесь ответственность перед всей страной и будущим человечества». Средняя зарплата командира воздушного судна в России составляет 400–600 тысяч рублей в месяц.

Кричевский считает, что зарплата должна быть высокой, так как это плата за риск, и заработок астронавтов NASA, которые получают 8–12 тысяч долларов в месяц, оправдан. «Люди поставили себя в ситуацию, когда они вынуждены всю жизнь заниматься делом, где даже наземные тренировки несут риск. В условиях полета в организме все меняется, а еще сложная техника и требования к квалификации очень высокие», – отметил космонавт.

В начале июня стало известно о новом отборе космонавтов в России, позднее были названы критерии отбора для этой профессии.