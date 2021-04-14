Ростуризм пообещал дополнительные меры поддержки туроператоров

Названы три варианта решения проблемы купивших туры в Турцию россиян

Туристу, купившему поездку в Турцию до 1 июня, туроператоры могут предложить перенос даты отдыха, другое направление или частичный возврат денежных средств, сказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сказал телеканалу «Москва 24», что полностью вернуть деньги за купленный тур в Турцию, с которой с 15 апреля будет приостановлено авиасообщение, будет невозможно. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции по фактически понесенным расходам.

«Есть несколько вариантов решения проблемы туристов, которые уже купили туры. Какой вариант будет выбран туристом или туроператором, зависит от конкретной ситуации. Первый вариант: перенос тура на другую дату без потерь, доплат для туристов с сохранением тех же условий. Второй: перенос на другое направление, но это напрямую зависит от того, есть ли у туроператора возможность предложить альтернативный тур на другое направление», – говорит Ломидзе.

На данный момент альтернативных Турции направлений не очень много, поэтому туроператор может предложить вариант отечественного отдыха на российских курортах, продолжает эксперт.

«Следующий вариант, это возврат средств. Все будет зависеть от того, какой статус закрытия страны будет сформулирован Роспотребнадзором. То есть можно ли будет в зависимости от этого статуса считать ситуацию форсмажорной или нет. Также многое зависит от условий договора. Все эти три обстоятельства являются ключевыми при определении, сколько турист получит денег и как быстро. В любом случае туристам очень важно в нынешней ситуации понимать, что все нервничают и находятся в стрессовом состоянии», – отмечает собеседник.

Она объясняет, что не стоит требовать вернуть все денежные средства уже завтра, поскольку это попросту невозможно. Процедура возврата средств занимает определенное время – минимум две недели на рассмотрение заявки и дальше определение порядка возврата средств. При этом надо понимать, что туроператоры не возвращают деньги за уже оплаченные туры.

«Есть еще такое обстоятельство, как страховка от невыезда. Если такая есть и там, в страховом полисе, предусмотрено закрытие страны, причем неважно, по каким причинам, а такие опции появились после 2020-го, то, соответственно, турист может получить деньги от своей страховой компании. Это быстрее и в полном объеме. Но какая именно стратегия будет выбрана туроператорами, мы не знаем. Туроператоры сейчас находятся в очень жестком цейтноте», – заключила Ломидзе.

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.

Ранее бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил опасность отдыха в Турции и призвал россиян отдать предпочтение отечественным курортам, поскольку это безопаснее для здоровья.