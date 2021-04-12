Выборы-2021: ЛПДР и «Новые люди» соревнуются в популизме

Партия «Новые люди» провела акцию «Нечестная камера» с целью выявить несправедливо установленные дорожные камеры. В ЛПДР считают, что в армию следует призывать в первую очередь детей госчиновников, а «Единая Россия» вместе с ведущими спортсменами проводит в регионах акцию «Зарядка со звездой».

Российская партия «Новые люди» провела акцию «Нечестная камера», в ходе которой вместе с активистами выявляла несправедливо размещенные дорожные камеры. «По правилам, камеры, фиксирующие нарушения, должны быть установлены в местах с высокой аварийностью. На деле они все чаще появляются в тех местах, где угроза аварии незначительна, но водители часто нарушают ПДД. Из средства контроля за безопасностью на дорогах камеры превратились в способ зарабатывания денег на простых гражданах, что не может не вызывать недовольства автомобилистов», – указано в заявлении партии.

«Выяснилось, что многие автомобилисты даже понятия не имели о том, что часть штрафов незаконно выписывают коммерческие организации», – отметили организаторы акции и добавили, что информация о выявленных нарушениях передана в органы транспортной прокуратуры.

В то же время ЛДПР раскритиковала предложение ввести механизм легальной оплаты за «возможность не служить в армии», с которым ранее выступил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Кроме того, в ЛДПР считают, что сыновей государственных деятелей следует призывать в армию в первую очередь.

«Когда мы смотрим, допустим, на королевскую семью Великобритании, то там за честь послужить в королевской армии. Это как пример. То есть дети государственных деятелей должны в первую очередь идти служить в армию, чтобы показать, что они гордятся тем, что они служат России, в форме присягают на верность своему отечеству», – сказал член высшего совета ЛДПР, зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

В свою очередь «Единая Россия» в регионах проводит акцию для школьников и студентов под названием «Зарядка со звездой». В мероприятиях принимают участие олимпийские чемпионы, мастера спорта и заслуженные тренеры. Например, в уфимском лицее №160 занятие провел чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу Джефф Монсон, в городе Долгопрудный Московской области прошла зарядка с участием прыгуна в высоту, олимпийского чемпиона Андрея Сильнова. А на главной площади Ставрополя к зарядке присоединился гандболист, олимпийский чемпион Игорь Лавров.

Как считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, «Новые люди» выбрали электоральную стратегию «щипать у всех, где только можно, причем всеми доступными и законными способами». «У этой партии мы видим креативный старт кампании, с ней явно работают специалисты, которые анализируют обратную связь. «Новые люди» поднимают те вопросы, которые волнуют общество. Это, в том числе, вопрос камер на дорогах. В одной только Москве порядка 5 млн автомобилей. Потому, на мой взгляд, такую инициативу можно расценивать как серьезную попытку откусить электорат у всех партий сразу», – считает Мартынов.

Что касается предложения ЛДПР призывать на срочную службу в армию прежде всего сыновей чиновников, то в данном случае «партийцы Жириновского слегка промахнулись». «Насколько мне известно, среди управленцев в последние годы наоборот популярно отдавать своих детей в армию. Многие сыновья чиновников давно не уклоняются от службы. Да и вообще, что это за сегрегация детей чиновников?», – задается вопросом собеседник.

По словам эксперта, идеи «Новых людей» и ЛДПР в отношении армии являются «совершенно оголтелым популизмом». «По этой причине ЛДПР, ощущая конкуренцию со стороны «Новых людей», старается делать все более громкие заявления, пытаясь предотвратить отток колеблющихся избирателей», – убежден Мартынов.

«Сейчас у многих партий действительно наблюдается кризис идей, в связи с чем они все чаще будут прибегать к громким заявлениям», – соглашается с Мартыновым политолог Алена Август. «Если раньше эпатажем славилась именно ЛДПР, включая мем по «мытье сапогов в Индийском океане», то теперь сложно придумать что-то такое, чтобы всех удивило. Многие партии перепевают друг друга», – продолжила эксперт.

«Для примера можно взять ту же пенсионную реформу – только ленивый не рассказал о том, как именно ее следует переработать или отменить. Вероятно, что из-за бедности повестки некоторые партии начнут все чаще дискутировать между собой по острым вопросам», – прогнозирует политолог.

«На этом фоне физкультурные акции «Единой России» выглядят как классический пиар со звездами. Наши люди любят актеров, великих спортсменов и деятелей культуры. Например, для уфимской публики звезда мирового спорта вроде Монсона – это то, что им действительно интересно. Политика в чистом виде людям менее интересна, потому партии будут стараться эксплуатировать тему спорта и культуры», – заключила Август.

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