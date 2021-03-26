Выборы-2021: Легальный отказ от службы в армии и призыв наблюдателей

Молодые люди смогут не служить в армии, если легально заплатят 300 тысяч рублей, предложил инициативу лидер «Новых Людей» Алексей Нечаев. А «Справедливая Россия – За правду» хочет привлечь молодежь к наблюдению на выборах. В партии рассчитывают выставить на участках 120 тысяч человек, которые вооружатся смартфонами со специальным приложением, через которое они смогут сообщать о нарушениях.

Партия «Новые люди» предложила механизм компенсации отказа от службы в армии. Об этом в ходе подведения итогов конкурса «Марафон идей» рассказал лидер партии Алексей Нечаев, который призвал отказаться от «призывного рабства». По его словам, данная услуга может обойти в 300 тысяч рублей. Этими деньгами он предлагает оплачивать обучение в вузах тем, кто уже отслужил, а также зарплаты военных-контрактников. «Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии», – пояснил Нечаев. Он также предложил расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы.

Партия «Справедливая Россия – За правду» представила расчитанный на молодежь «инновационный федеральный проект» «Справедливый наблюдатель». Как сообщил лидер партии Сергей Миронов, «мы планируем подготовить 120 тыс. наблюдателей» и «мы не дадим украсть и защитим каждый голос».

Саму презентацию провела руководитель проекта, секретарь президиума центрального совета партии по работе с молодежью Анастасия Павлюченкова. По ее словам, в ходе реализации проекта будет создана профессиональная команда из 600 координаторов. Также состоится дистанционное обучение наблюдателей. Затем, с помощью этого приложения, планируется сообщать о нарушениях в ходе предстоящего в сентябре голосования.

Отметим, что в тот же день в Москве прошел первый Всероссийский электоральный экспертный форум с участием экспертов из 70 регионов. Мероприятие организовала ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) при содействии Общественной палаты РФ и поддержке партнерских организаций: Ассоциации юристов России, Ассоциации «Гражданский контроль», общероссийского движения «Корпус «За чистые выборы» и Фонда исследования проблем демократии. Как считает правозащитник Александр Брод, «институт общественного наблюдения за выборами разных уровней в России сегодня ушел далеко вперед по сравнению с многими странами. Это признают и иностранные эксперты».

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский полагает, что мобильное приложение «Справедливый наблюдатель» – это хорошее учебное пособие по поведению наблюдателя на избирательном участке. «Но это только теоретическая часть. В реальности на участке у наблюдателя может быть очень много ситуаций, все их предугадать сразу нельзя. Эти ситуации могут быть стрессовыми, и времени, чтобы заглянуть в мобильник, может не быть», – пояснил Потуремский.

Эксперт сомневается, что с помощью только мобильного приложения можно сообщать о нарушениях и подготовить наблюдателя «с учетом всех ситуаций, с которыми те вынуждены сталкиваться на выборах». Он напомнил, что своих общественных наблюдателей активно позиционирует «Единая Россия» и другие партии. «Свежей идеи справороссы не привнесли, потому я не вижу оригинальности в их проекте», – признался эксперт.

Что касается идеи «Новых людей» про легальный откуп от армии, то «эта мысль выглядит оригинальной». «Но это лишь частное мнение относительно решения одной большой проблемы. Если говорить об этом, то нужно указывать, что делать в таком случае с российской армией в целом. Потому идея «Новых людей» звучит привлекательно, но пока что не очень системно», – заключил Потуремский.

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