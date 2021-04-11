Эрдогану предложили посетить Крым

Позиция турецкого лидера Тайипа Эрдогана по Крыму вызывает лишь сожаление, поэтому ему стоило бы посетить полуостров, проявив тем самым мудрость и мужество, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления», – цитирует его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, это пора признать и Турции. Гемпель добавил, что Эрдогану пора «обратить внимание на национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека, устраивая различные блокады полуострова».

Помимо этого, политик считает, что «турецким регионам пора выстраивать экономические отношения с российским Крымом».

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет посоветовал Эрдогану «поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории». «Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», – сказал депутат.

Накануне Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.