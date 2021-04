Украина и Турция обсудили поставки БПЛА Bayraktar Эрдогану посоветовали «поумерить пыл и не заглядываться» на Крым 10 апреля 2021, 23:43 Текст: Антон Антонов

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не стоит «заглядываться на российские территории», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он посоветовал Эрдогану «поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории». «Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», – приводит слова Шеремета РИА «Новости». Кроме того, Шеремет рекомендовал Эрдогану уделить внимание ситуации в Турции. Как подчеркнул депутат Госдумы, «если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит». «Читайте историю. Россия никому не по зубам», – сказал он. Шеремет в 2014 году был командующим народным ополчением Республики Крым. С 2014 по 2016 год работал в Совете министров Крыма, занимал должность заместителя председателя, первого заместителя председателя Совета министров. Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Немецкий эксперт объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана 8 апреля 2021, 12:22

Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула. «При проведении встреч на высшем уровне не бывает случайностей. Там все организовано до самой последней детали. Турки хотели продемонстрировать, что они уважают главу Европейского совета Шарля Мишеля, а вот лидера Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая олицетворяет власть Брюсселя и постоянно критикует Турцию за нарушение прав человека, они жутко унизили», – убежден немецкий политолог Александр Рар. «Президент Турции Тайип Эрдоган понимал, что ставит вопрос ребром: «Вы хотите принять нас в Евросоюз или нет?». При этом он знает, что ЕС не хочет принимать Турцию. Она с 1960-х годов находится в предбаннике ЕС, – поясняет собеседник. – Отдельные страны хотят сотрудничать с Анкарой, но Брюссель по идеологическим мотивам постоянно говорит о соблюдении прав человека». Таким образом Эрдоган показал, что он думает о ЕС, полагает эксперт. «Если бы Урсула фон дер Ляйен обиженно ушла, она бы нанесла удар по Эрдогану. Но дело в том, что Евросоюз зависит от Турции больше, чем наоборот», – констатирует Рар. «На данный момент лидеры ЕС приехали в Анкару ради договоренности с турками о том, чтобы те не пропускали беженцев в Европу. Свои надежды по этому вопросу они возлагают именно на Эрдогана. Поэтому глава Европейской комиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – резюмировал эксперт. Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Шарль Мишель выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной. «Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа», – отметил глава Евросовета. Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами, как фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк. Ранее в октябре саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море 9 апреля 2021, 17:29 Текст: Алина Назарова

Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре. «Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС. Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море. Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария). Ученый оценил планы добывать пресную воду из-под Азовского моря 8 апреля 2021, 13:52

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

На дне Азовского моря поставят станцию и будут гнать воду на берег, откуда она будет доставлена в Крым, но эта процедура очень дорогая и не обеспечит граждан достаточным количеством пресной воды, заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар. Власти Крыма предположили, что полуостров можно было бы обеспечить пресной водой с подземных месторождений в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Сообщается, что к разведке дна с целью определения подводного бассейна пресной воды уже приступила крупная компания. «Эта разведка – простое освоение денег. Вода-то там, конечно, есть, как и под каждым морем. Там есть и соляционные воды, реки непосредственно разгружаются – вода там бесспорно есть. Но это явно не те запасы, про которые говорят (900 млрд кубов). Потом, верхняя зона – засоленные воды, потому что идет прямой водообмен между подводными и морскими. Поэтому, на мой взгляд, это просто трата денег», – считает Медовар. Он убежден, что эта идея равносильна всем предыдущим: ставить опреснители, вымораживать, выпаривать, применять способ двойного осмоса (фильтрацию) – на все это уйдет неоправданно большое количество денежных средств, а дефицит пресной воды все равно останется. Единственный вариант решить проблему водоснабжения полуострова – пустить воду по Северо-Крымскому каналу, то есть вернуть все, как было до 2014 года, когда в Крым поступала вода из реки Днепр. Он объясняет, что в то время работающий канал давал полтора кубокилометра воды в год (300 кубометров в секунду – пять железнодорожных цистерн) и обеспечивал эти территории 80% воды. «Сначала, после того как все пробурили, нужно будет посчитать, какие примерно запасы подземных вод. Запасы – это то, что можно извлечь, ресурсы – это то, что течет. Соответственно, далее бурится скважина, образуется водозабор, вставляется насос (погружной либо поверхностный) – и он начинает качать воду из водоносного горизонта. То есть на дне Азовского моря поставят станцию, а потом будут гнать ее на берег», – рассказывает специалист. Он также обращает внимание на то, что необходимо будет проверить уровень минерализации воды, потому что по СанПиНу и ГОСТу в питьевой минерализация должна быть менее грамма в литре. Если окажется, что минерализация больше, то ее в отдельных случаях пить можно, но это наносит вред здоровью – приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. «Соответственно, придется ставить еще дополнительные станции очистки – закачивать туда воду, очищать, а потом уже отдавать гражданам. А дальше либо бутилировать и развозить, либо, если есть система насосных станций, то гнать эту воду по территории Крыма. Но это дорогое удовольствие, что нужно понимать», – заключил собеседник. Ранее крымские ученые предложили использовать субмаринные источники пресной воды, которые находятся на шельфе омывающих полуостров морей. Медовар объяснил, что такой способ не подходит для обеспечения республики достаточным количеством пресной воды, поскольку это может привести к иссушению водоемов. Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной 9 апреля 2021, 16:41

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar. «Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости». Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. «Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci. ФСБ предотвратила теракт в Крыму 9 апреля 2021, 11:38

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двоих сторонников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которые готовили нападение на одно из образовательных учреждений, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС. По данным спецслужбы, после совершения теракта они планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в международную террористическую организацию. В ФСБ добавили, что у задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В их средствах связи обнаружили инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписку, обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами международной террористической организации с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма. Возбужденно уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ч. 2 ст. 205.2 («Пропаганда терроризма») и ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ. Также решается вопрос о возбуждении дела о приготовлении к террористическому акту. В феврале в Крыму и Татарстане была пресечена деятельность граждан, собиравших деньги для боевиков «Исламского государства*». Путин обсудил с Эрдоганом уклонение Киева от выполнения минских соглашений 9 апреля 2021, 18:07

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по его просьбе изложил российские подходы к разрешению кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. «По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года», – сообщается на сайте Кремля. Путин в ходе переговоров выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения». Ранее администрация Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci. Позднее в пресс-службе производителя турецких беспилотников компании Baykar сообщили, что Киев уже приобрел одноименные ударные беспилотники, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия. В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией. Киев согласился поставлять воду в Крым только под эгидой Красного Креста 9 апреля 2021, 13:23 Текст: Евгения Шестак

Водная блокада Крыма со стороны Украины может быть прекращена только в том случае, если с соответствующим запросом обратятся международные гуманитарные организации, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. «Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: «Люди, надо помогать», – сказал он в интервью Би-би-си News Украина. По его словам, в таком случае Украина доставит воду в Крым под эгидой Красного Креста. «Цистернами, бочками, как угодно. Три контрольно-пропускных пункта – Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест – под их флагом, не проблема», – добавил Резников. Он подчеркнул, что есть и другой вариант, но он очевиден и о нем было сказано не раз. По его словам, подача воды в Крым возможна после его «деоккупации» – таким образом, Украина будет снабжать водой свою территорию. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организаторы и вдохновители водной блокады не уйдут от ответственности, поскольку это был акт государственного терроризма. Президент Владимир Путин заявил, что в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона. Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей. В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года. Газета ВЗГЛЯД писала, что Крым сделал шаг к наказанию Украины за водную блокаду. Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник 9 апреля 2021, 21:49

Фото: ALBERTO VALDES/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Авиасообщение России с Турцией может быть приостановлено на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, заявил источник. Такое решение может быть принято в понедельник, заявил собеседник РИА «Новости». Ранее сообщалось, что полеты в Турцию могут быть приостановлены из-за риска распространения коронавируса. Роспотребнадзор отмечал, что из этой страны было завезено больше всего новых штаммов заболевания. Премьер Михаил Мишустин поручал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. Напомним, с 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном. Названа дата полного перевода Симферополя на водоснабжение из скважин 8 апреля 2021, 22:17 Текст: Абдулла Шакиров

Симферополь и Симферопольский район с 15 апреля начнут почти полностью получать воду из скважин, а не водохранилищ, заявила зампредседателя Совета министров Крыма Светлана Маслова в эфире телеканала «Крым 24». «Наша задача к 15 апреля подавать 110 тыс. кубометров из артезианских скважин. 10 – 15 тыс. – небольшой объем – будем поднимать из поверхностных источников, если будет необходимо», – передает слова Масловой ТАСС. Зампредседателя правительства Крыма отметила, что, несмотря увеличение объемов подачи воды из скважин, графики ее подачи пока продолжат действовать. Вместе с тем, власти полуострова «рассматривают разные варианты, как ослабить график в преддверии летнего периода», сказала Маслова. Уточняется, что в день жители крымской столицы потребляют более 120 тыс. кубометров воды. Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей. В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года. Депутат Бундестага: Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу 8 апреля 2021, 13:40

Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«В той позе, в которой оказалась глава Еврокомиссии в Анкаре, теперь находится весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула. «В таких высокоранговых визитах не бывает «протокольных оплошностей», потому что все продумывается до мелочей», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. По его мнению, такой жест президента Турции был умышленно сделан, чтобы продемонстрировать неуважение не только к главе Еврокомиссии, но и ко всему Евросоюзу. Депутат считает, что у ЕС не было другого выбора, кроме как стерпеть подобное унижение. «А какой выбор был у представителей Брюсселя? Они сами себя загнали в такую позу. Вся политика ЕС в отношении Турции и большие финансовые вливания в обмен на то, что Эрдоган остановит поток беженцев в Европу, стали причиной серьезной зависимости ЕС от Анкары. Иными словами, в той позе, в которой оказалась глава Еврокомиссии в Анкаре, теперь находится весь Евросоюз», – считает Гердт. Депутат предположил, что из-за такой ситуации само будущее Евросоюза находится под вопросом. «Если к власти на следующих выборах не придут люди, выстраивающие объединение на базе добровольного союза суверенных государств, ЕС рухнет, как Вавилонская башня», – заключил Гердт. Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник находились с визитом в Турции, где провели переговоры президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов ЕС и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. Европейские политики, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике этот инцидент. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен. По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент якобы связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин. В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что какие-либо обвинения в адрес Анкары несправедливы, так как протокол встречи был согласован с Брюсселем. «Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали», – сказал он. Немецкий политолог Александр Рар объяснил сложившуюся ситуацию в комментарии газете ВЗГЛЯД. По его словам, «Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Оперштаб рассматривает приостановку полетов в Турцию из-за коронавируса 9 апреля 2021, 19:28

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Полеты в Турцию могут быть приостановлены в ближайшее время оперштабом из-за риска распространения коронавируса, по данным Роспотребнадзора, из этой страны было завезено больше всего новых штаммов. Оперштаб готовится к обсуждению вопроса о приостановке полетов в Турцию в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране. По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество новых штаммов было завезено именно оттуда. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Турции выросло количество вопросов в турагентства от россиян о возможном закрытии границы с этой страной, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителей туротрасли. В туроператорах «Интурист», ANEX Tour и «Пегас Туристик» сообщили, что аннуляции забронированных туров в рамках статистических значений пока не наблюдают. Ряд туркомпаний наблюдает спад продаж. Так, у Space Travel спрос снизился на 15–20% за последние два дня. «Это естественная динамика, связанная в первую очередь с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось. Сказался и рост курса валют, а также негативные новости из направления», – заявил директор компании Артур Мурадян. По его словам, нынешний спад не повлияет на летний сезон. Однако депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать «огромные рекреационные возможности» России. В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941. Глава Роспотребнадзора заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны. Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших. Названо число госпитализированных после ДТП в Турции россиян 10 апреля 2021, 16:55

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в центральной Турции, сообщил представитель посольства России в Турции. «По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут предположительно выписаны сегодня», – цитирует ТАСС представителя. Остальные российские туристы, по его данным, находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия. Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. В МИД в свою очередь сообщили, что всего 14 россиян пострадали в аварии. Оползень перекрыл движение по трассе «Таврида» в Крыму 8 апреля 2021, 09:23

Фото: sev.gov.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Движение автотранспорта перекрыли на седьмом севастопольском участке трассы «Таврида» и объездной Президентской дороге из-за схода грунта на дорогу, сообщили в крымском управлении подрядчика строительства трассы АО «ВАД». «Движение по Президентской дороге и седьмому этапу «Тавриды» временно перекрыто из-за схода грунта на трассу в районе полигона ТБО. Ведутся работы по устранению сошедшей на дорожное покрытие земли», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Сейчас движение транспорта на Севастополь идет по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое. Подрядчик обещает позже уточнить сроки восстановления движения. В районе Президентской дороги ведутся строительные работы по созданию финального участка трассы «Таврида» в Севастополе. Работы проводит АО «ВАД». Напомним, в феврале трассу «Таврида» закрывали от Керчи до Симферополя из-за снегопада. Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Крыму 9 апреля 2021, 15:44

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Крыму задержали второго подозреваемого в создании взрывных устройств и призывах к теракту, его арестовал Киевский райсуд Симферополя до 8 июня. «Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать подозреваемому О. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 июня 2021 года», – цитирует сообщение пресс-службы суда РИА «Новости». Арестованного подозревают в совершении преступлений по статьям «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, максимальная санкция – семь лет лишения свободы» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Напомним, в пятницу сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двоих сторонников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которые готовили нападение на одно из образовательных учреждений. После этого Киевский райсуд Симферополя арестовал до 8 июня первого из двух задержанных исламистов. Посол Италии вызван в МИД Турции из-за высказываний Драги об Эрдогане 9 апреля 2021, 01:32

Фото: Alexandros Michailidis/

ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Посла Итальянской Республики в Анкаре Массимо Гайани вызвали в министерство иностранных дел Турции в связи с высказываниями премьер-министра Италии Марио Драги о президенте Турции Тайипе Эрдогане, сообщило Anadolu. Как отмечается в сообщении, вызов посла Италии в МИД Турции связан с высказываниями Марио Драги об Эрдогане на фоне инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, передает ТАСС. «Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику назначенного премьер-министра Италии Драги и его возмутительные и грубые заявления о нашем избранном президенте, и мы возвращаем их ему», – написал глава МИД Турции Мевлют Чавшоглу на своей странице в Twitter. Ранее премьер-министр Италии, бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором после инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и глава Евросовета Шарль Мишель, а главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне– напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Глава Евросовета выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он выразил мнение, что в отношении главы ЕК была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны». В Бундестаге отметили, что Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД