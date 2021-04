Верховный суд отказался отменять масочный режим в России Беспорядки начались в Брюсселе после первоапрельской шутки Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» сделали бессрочным 1 апреля 2021, 21:15

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Правительство России распорядилось сделать бессрочным срок въезда в страну по приложению «Путешествуй без COVID-19». Среди стран, гражданам которых разрешен бессрочный въезд в Россию по приложению, внесена, в частности, Киргизия, передает РИА «Новости». Гражданам, планирующим поездку в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), необходимо установить мобильное приложение, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется путешествие. После регистрации пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов, уточняется в сообщении. Мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» разработано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии. Оно было запущено в феврале. В прошлом месяце правительство России продлил срок въезда по приложению до 1 апреля.

Больше половины жителей Германии выразили готовность привиться «Cпутником V» 1 апреля 2021, 06:32

Фото: Adel Ezzine/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Привиться российской вакциной «Cпутник V» от коронавируса готовы 57% жителей Германии, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Forsa для RTL. В начале февраля использовать «Cпутник V» пожелали 45%. Сообщается, что сейчас 69% жителей страны хотели бы получить вакцину, как как только представится возможность. 44% не хотят использовать AstraZeneca, 51% готовы привиться британско-шведской вакциной. Подождать предпочитают 10%, отказываются прививаться 8%. В опросе принял участие 1001 человек. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта, передает РИА «Новости». Напомним, СМИ сообщали, что Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V». Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, причем Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно. Онищенко: Маски останутся навсегда 1 апреля 2021, 15:16

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Россияне не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, заявил депутат Госдумы, академик РАН и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. «Никогда. Потому что в связи с коронавирусом я уже рассказал, у нас каждую весну и осень приходят грипп – тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого?», – сказал Онищенко, отвечая на вопрос о том, когда россияне смогут отказаться от ношения масок, передает РИА «Новости». Он добавил, что интенсивность эпидпроцесса по COVID-19 в столице, вероятно, была бы меньше, если бы не метро. Ношение масок в метро, считает депутат, полностью нивелирует этот фактор. «Не будь у нас в Москве такой цивилизации, как метро, то, наверно, интенсивность эпидпроцесса была бы меньше. Но если мы в метро будем ездить в маске, мы этот фактор негативный нивелируем», – сказал Онищенко. В среду пассажир авиарейса Москва – Томск пригрозил устроить взрыв из-за просьбы надеть маску. Его задержали, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медучреждения России 1 апреля 2021, 15:26 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина «ЭпиВакКорона» уже доступна, она начала поступать в медучреждения на этой неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», что на данный момент «в основном доступна вакцина «Спутник V», также начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона», ожидается выход в гражданский оборот препарата «КовиВак», передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос о том, какая вакцина подойдет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, министр отметил, что решение принимает лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией. «В принципе, все три могут использоваться, ну могут быть какие-то особенности, которые в конечном итоге должен решить врач», – отметил он. При этом Мурашко подчеркнул, что пациентам с такими проблемами вакцинироваться необходимо, так как «среди этой категории наиболее тяжелое течение», прививка для них «служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений». Министр также рассказал, что порядка 100 тыс. пациентов с коронавирусом в данный момент находятся на лечении в стационарах, еще 250 тыс. человек получают помощь амбулаторно. «В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно от коронавирусной инфекции. На стационарном лечении находится около 100 тыс. пациентов и 250 тыс. получают помощь амбулаторно», – добавил он. Министр подчеркнул, что соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация являются теми двумя ключевыми моментами, которые позволят избежать третьей волны коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что в гражданский оборот ввели более 10 млн комплектов «Спутника V». Верховный суд отказался отменять масочный режим в России 1 апреля 2021, 16:56

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Верховный суд России отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить обязательное ношение масок. «В удовлетворении исковых требований отказать», – передает РИА «Новости», ссылаясь на решение суда. Таким образом, суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок. По словам представителя истцов Александра Саверского, маски вредят здоровью людей, страдающих, например, астмой, негативно влияет на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. Кроме того, юрист отметил, что глухие люди «лишены таким образом возможности читать по губам». Также Саверский считает, что маски создают ложное чувство безопасности, «из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики», и заявил о «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права». Ответчиком выступал Роспотребнадзор, представитель которого выступила против удовлетворения иска, указав, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Доказательства истцов она назвала субъективными, отметив, что услышала лишь эмоции. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры. Напомним, иск был подан группой в составе из 27 человек, в числе которых три доктора медицинских наук и активисты. По их мнению, масочный режим повлек за собой массовое нарушение прав и вред здоровью для населения. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, поскольку сезонность гриппа и ОРВИ никто не отменял. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, поскольку человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса. Беспорядки начались в Брюсселе после первоапрельской шутки 1 апреля 2021, 21:17

Фото: HATIM KAGHAT/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Массовые беспорядки и столкновения с полицией начались в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя после сообщения о якобы проведении музыкального фестиваля в парке в период действия жесткого карантина. Сообщение о мероприятии оказалось шуткой к 1 апреля. В парке собрались около 5 тыс. человек, сотрудники правоохранительных органах пытаются разогнать толпу и предупреждают об ответственности за злостное нарушение ограничений на фоне коронавируса, передает ТАСС. В соцсетях начала марта распространялись сообщения о проведении 1 апреля бесплатного музыкального фестиваля «Бум». Заявлялось, что участие в мероприятии примут 200 ди-джеев со всей Европы, в парке будут установлены пять сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама. При этом было очевидно, что сообщения являются шуткой, поскольку фестиваль назначен на 1 апреля, а в числе ди-джеев было указано множество имен известных бельгийских политиков и министров. Так в списке музыкантов присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически легко узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Также мероприятие было анонсировано, когда в стране введены жесткие ограничения. В середине марта на страницах «организаторов фестиваля» подтверждалось, что это шутка. Однако 1 апреля люди начали собираться в парке, не обнаружив заявленного мероприятия, собравшиеся решили устроить свой праздник. Люди включали музыку через подключенные к смартфону динамики. Толпу прервало появление полиции, стражи порядка призывали через мегафон разойтись. Однако собравшиеся начали скандировать лозунги о свободе и забросали правоохранителей бутылками, начались стычки с полицией. По данным телеканала ВРТ (VRT), задержаны порядка ста человек. Несколько сотрудников полиции госпитализированы, также пострадали несколько десятков человек. По состоянию на 21.00 мск парк блокирован полицией, продолжается зачистка. «Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование», – написал бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в Twitter. Накануне суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней из-за «отсутствия законодательной базы» отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса. У правительства есть возможность опротестовать это решение. В Бельгии с начала пандемии зарегистрировано 882 тыс. случаев коронавируса, 23 016 человек скончались Страны ЕС за год пандемии нарушили все положения декларации прав человека 1 апреля 2021, 10:02 Текст: Алина Назарова

Западные страны за год борьбы с пандемией нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека, следует из доклада «Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции», подготовленного Экспертным институтом социальных исследований. С начала эпидемии коронавируса в феврале-марте 2020 года состояние демократии и прав человека ухудшилось в 80 странах, отмечала в октябрьском исследовании международная неправительственная организация Freedom House. Среди стран, где демократия пошла на спад, аналитический центр указал в том числе шесть членов ЕС: это Франция, Нидерланды, Дания, Австрия, Венгрия и Греция, пишут «Известия». В мартовском докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) оценки куда пессимистичнее: ухудшение демократии, в том числе ограничения прав и принципов организации власти, имели место практически во всех государствах европейского континента – «как в странах лишь относительно недавно вставших на путь демократических преобразований, так и в государствах, имеющих многолетние и устойчивые традиции следования таким основополагающим демократическим принципам, как принцип верховенства права и принцип правового государства». Действующие международные договоры в этой области предполагают, что борьба с пандемией не должна приводить к нарушениям прав людей на частную жизнь, свободу от дискриминации, свободу информации и выражения мнения. Авторы доклада ЭИСИ проанализировали ситуацию в странах Европы и пришли к выводу, что эти государства нарушили все ориентиры. «Ограничения прав и свобод вводились без участия парламента и принятия соответствующих законов, нередко ведомственными актами, без какого-либо обсуждения, зачастую внезапно», – говорится в докладе. Среди негативных последствий пандемии для политических институтов ЭИСИ отмечает рост тенденций к диктатуре, когда исполнительная власть вводит чрезвычайное положение и наделяет себя неограниченными полномочиями. Так, год назад парламент Бельгии разрешил королю принимать меры по борьбе с распространением COVID-19 без соблюдения законодательной процедуры. А органы исполнительной власти Венгрии и Польши получили в свое распоряжение чрезвычайные полномочия, не сопровождаемые должными мерами парламентского контроля. Исполнительная власть получила возможность своими актами изменять положения законов, что не отвечает принципу разделения властей. Авторы также указывают, что коронавирус оказал существенное влияние на свободу слова в Европе: «Во время пандемии коронавируса были возбуждены ряд уголовных дел или начато полицейское расследование в отношении журналистов и других лиц, которые высказывались с критикой действий или бездействия правительства». Особое внимание авторы уделили проблеме паспортов вакцинации и слежки за перемещениями граждан при помощи трекеров. Один из авторов доклада, член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что весной прошлого года фактически все страны мира оказались на равных в непонимании того, с угрозой какого масштаба столкнулось человечество, и боролись с пандемией путем введения карантинов и локдаунов. Однако уже к лету-осени 2020 года большая часть ограничений в России была снята, в отличие от европейских государств. Во многом благодаря тому, что Россия пошла по пути усиления системы здравоохранения, а не путем торжества «немедицинских мер» – локдаунов, ограничений прав и свобод, закрытий целых отраслей экономики, считает эксперт. «Ряд стран – и Россия одна из них – после замешательства от первой волны начали выстраивать стратегию борьбы с пандемией путем разумного сочетания медицинских мер реагирования и ограничений. В то время как в Европе говорят о том, что единственный путь борьбы с вирусом – это «немедицинские меры», чтобы не перегрузить систему здравоохранения, а для этого нужно ограничить всех в правах», – пояснил политолог. Выводы доклада ЭИСИ подтверждает и февральское исследование журнала The Economist. По его данным, глобальный индекс демократии в 2020 году опустился до 5,37 из 10 – это самый низкий показатель с 2006 года. Франция и Португалия, например, потеряли статус «полной демократии», который они восстановили в 2019 году, и снова пополнили ряды «несовершенных демократий». Между тем в России индекс вырос – с 3,11 до 3,34 пункта. Помимо России, лишь еще 37 из 167 стран мира показали улучшение своих показателей. Подавляющее же большинство – 116 из 167 (почти 70%) – показали снижение общего балла по сравнению с 2019 годом. Указан возможный срок окончания эпидемии коронавируса в России 1 апреля 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу – у многих уже будет иммунитет, а из-за сезонности вируса число случаев заражения COVID-19 может снизиться до сотен или даже единиц, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. «Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится», – передает РИА «Новости» слова Малеева. Напомним, в январе доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев предположил, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа может полностью прекратиться в России к концу лета 2021 года. Власти Берлина ввели комендантский час из-за коронавируса 1 апреля 2021, 16:30 Текст: Абдулла Шакиров

Берлин на фоне распространения коронавируса со 2 апреля вводит комендантский час, запрещающий с 21.00 до 5.00 нахождение на улице компаний из более чем двух человек, сообщил бургомистр столицы Германии Михаэль Мюллер. «Я знаю, что для многих это (комендантский час) станет еще одним существенным ограничением, вновь станет серьезным препятствием. Но нужно сказать ясно: инфекции передаются при прямом контакте», – передает слова Мюллера РИА «Новости». По словам бургомистра, на время пасхальных праздников жителям Берлина будет разрешено встречаться днем, однако при этом собираться вместе смогут не более пяти членов двух домохозяйств. С 6 апреля встречи будут ограничены «членами одного домохозяйства плюс один человек», сказал чиновник. Также Мюллер добавил, что с 8 апреля в Берлине в детсадах снова будет введен чрезвычайный режим: заведения будут работать в режиме продленного дня только для тех родителей, кто работает на социально важной работе, то есть медиков, полицейских, пожарных и работников других служб. Напомним, 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля и продлении пасхальных праздников. Так, вместо 2, 4 и 5 апреля граждане ФРГ должны были отдыхать в условиях ограничительных мер с 1 по 5 апреля. Это вызвало резкую критику оппозиции и непонимание бизнеса. В итоге Меркель отменила это решение, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами. Минздрав одобрил первый в мире препарат от COVID на основе плазмы крови 1 апреля 2021, 16:51 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство здравоохранения одобрило применение лекарства от коронавируса «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы, имеющих антитела, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Вслед за первой в мире вакциной «Спутник V», рядом противовирусных средств, лекарств на основе моноклональных антител, купирующих цитокиновый шторм, мы первыми зарегистрировали препарат на основе иммуноглобулинов, который поможет тяжелым пациентам, получающим лечение в условиях стационара. Новый препарат станет дополнительным инструментом защиты здоровья наших граждан в период пандемии коронавируса», – приводятся слова Мурашко на сайте госкорпорации «Ростех». Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех». Для разработки вакцины Москва передала 2,5 тонны биоматериала. В ходе исследований «Нацбио» подтвердил безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность вакцины нейтрализовывать коронавирус. Предполагается, что она будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут, в том числе на базе московских стационаров, отмечается в сообщении. Уточняется, что «КОВИД-глобулин» разрешен для применения лицами ото 18 до 60 лет. «Мы представляем первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат специфического антиковидного иммуноглобулина. Отмечу, что он предназначен не для профилактики, а именно для лечения коронавирусной инфекции. Применение нового препарата значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19. Фактически, наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса – пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», – заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Пока «КОВИД-глобулин» будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания. Помимо московских учреждений здравоохранения плазму для препарата будут поставлять также Московская областная, Оренбургская, Башкирская республиканская, Свердловская и другие станции переливания крови. В текущем году планируется переработать не менее 15 тонн плазмы, что хватит для оказания помощи 10-15 тыс. пациентов, говорится в релизе. Напомним, холдинг «Нацимбио» заявил о разработке собственной вакцины от коронавируса в середине марта. «Нацимбио» – российский фармацевтический холдинг, созданный для обеспечения независимости России от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет развития собственных компетенций и объединения российских разработчиков и производителей иммунобиологических лекарственных средств. Компания была учреждена 29 октября 2013 года государственной корпорацией «Ростех». На конец декабря 2020 года в России было заготовлено 13,5 тонн плазмы крови людей, переболевших коронавирусом, в процессе заготовки антиковидной плазмы участвовали 58 регионов. Мурашко назвал самые частые осложнения после COVID-19 1 апреля 2021, 14:54 Текст: Алексей Дегтярев

Самыми частыми осложнениями после коронавирусной инфекции у пациентов стали проблемы сердечно-сосудистой системы, а также осложнения, связанные с заболеваниями ЦНС, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. «Пост-ковидные осложнения и то, что мы видим сегодня, наблюдаем у пациентов, как имеющих хронические заболевания, так и не имеющие их, чаще всего наблюдается астения, проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой... Есть осложнения, связанные с заболеваниями центральной нервной системы», – заявил министр в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости». Глава ведомства пояснил, что риск развития осложнений у пациентов с предрасположенностью к тромбообразованию выше, чем у других, потому многим назначается профилактическая терапия. Тем, кто перенес острое заболевание коронавирусной инфекцией, нужно обратиться в поликлинику для рекомендаций по корректировке терапии, указал глава Минздрава. «Это особенно относится к пациентам, имеющих заболевания хронические и находящиеся на диспансерном учете. Корректировка практически всегда нужна», – заключил Мурашко. В среду Мурашко заявил, что россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем. «Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», – отмечал он. В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса 1 апреля 2021, 11:27

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 9169 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9169 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2151, Санкт-Петербурге – 710, Московской области – 560. Всего в стране выявлено 4 554 264 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 176 419 человек, из них 10 247 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 99 233 человека. Накануне, 31 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8275. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 894. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. ЕС провалил кампанию по вакцинации от коронавируса в первом квартале 1 апреля 2021, 09:12 Текст: Алина Назарова

Ни одна из поставленных Евросоюзом целей по вакцинации жителей сообщества от коронавируса не была выполнена по итогам первого квартала текущего года, пишет газета El Pais. По ее информации, к 31 марта Брюссель рассчитывал привить по 80% населения старше 80 лет и медицинского персонала. В обоих случаях, уточняет издание, ЕС не смог этого добиться: были вакцинированы лишь 27% пожилых людей и менее половины медработников. Кроме того, не удалось соблюсти запланированный график распределения доз препаратов, хотя в данном случае это произошло из-за перебоев с поставками вакцины, разработанной британско-шведской фирмой AstraZeneca, передает ТАСС. Как пишет газета, медленное начало кампаний по вакцинации вызвало беспокойство в большинстве государств-членов сообщества, особенно с учетом быстрых темпов в ряде других стран мира, в частности в Великобритании и США. Кампания по вакцинации началась во многих государствах ЕС в конце декабря прошлого года. На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca и препарат компании Janssen – подразделения американской Johnson & Johnson. В сообществе заявляли, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к концу лета. Между тем российская вакцина «Спутник V» все еще находится на рассмотрении Европейского агентства лекарственных средств (EMA), несмотря на то, что многие страны призывают ускорить регистрацию препарата. Так, Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V». Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, причем Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно. В то же время канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V». РФПИ договорился о производстве в Китае более 100 млн доз «Спутника V» 1 апреля 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma согласовали производство в Китае более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно. «РФПИ и TopRidge Pharma (подразделение китайской компании Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding) объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса «Спутник V», – сообщает фонд, передает ТАСС. TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов. Ранее на этой неделе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций согласовал производство более 60 млн доз вакцины «Спутник V» в Китае, его планируется начать в мае. «Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Президент Словакии утвердила правительство премьера Хегера 1 апреля 2021, 13:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила состав правительства республики во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером, церемония их назначения прошла в президентском дворце в Братиславе. «Клянусь быть верным конституции и законам Словакии», – сказал Хегер на церемонии, передает ТАСС. В состав правительства вошли представители четырех политических объединений: правоцентристская партия «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), либерально-консервативная партия «За людей», либеральная партия «Свобода и солидарность» (СиС) и правоцентристское политическое движение «Мы – семья». Хегер является выдвиженцем ОЛНЛ. Ранее Чапутова приняла отставку премьера Игора Матовича и поручила главе минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство после скандала с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал, а в коалиции потребовали отставки премьера. Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства. В отставку также подали вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В гражданский оборот ввели более 10 млн комплектов «Спутника V» 1 апреля 2021, 13:14 Текст: Евгения Шестак

В гражданский оборот введено более 10 млн комплектов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава Инна Должикова. «По состоянию на 31 марта более 10 млн комплектов вакцины введено в граждански оборот. По состоянию на 31 марта вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 58 странах мира», – цитирует РИА «Новости» Должикову. В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».