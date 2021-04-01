|
|
Митрохин назвал решение «яблочника» Шлосберга баллотироваться в Москве «бегством из Пскова»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин в эфире «Эха Москвы» назвал решение лидера псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга участвовать в выборах в Госдуму попыткой бегства из Пскова.
«Лев Маркович преподнес партии сюрприз. Есть сторонники этого шага, есть противники, есть люди, которые считают, что это политическое решение. Я лично не возражаю, чтобы Лев Маркович участвовал в выборах в Москве», – заявил Митрохин, слова которого приводит Telegram «Сказано на «Эхе».
По его словам, решение Шлосберга баллотироваться «в какой-то мере выглядит как бегство из Пскова». «Там не удается пройти по одномандатному, а в Москве удастся. Москва – очень тяжелый город в смысле проблем, и если ты не живешь тут долго – можешь не понять их», добавил Митрохин.
Ранее стало известно, что лидер отделения «Яблока» в Пскове», депутат областного собрания Лев Шлосберг собирается баллотироваться в Госдуму от Москвы. Шлосберг рассматривает вопрос о выдвижении по одномандатному округу в столице и по федеральному списку партии. При этом источник в «Яблоке» сообщил, что Шлосберг «не ставил в известность руководство партии и переговоров не вел».
Погребинский заявил об «атмосфере невроза» в Киеве
|
|
«Факт разговора лидеров «евротройки» об Украине без Украины мог создать нервозную атмосферу в Киеве», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.
«Во-первых, готовность Путина разговаривать с Меркель и Макроном говорит о том, что у Кремля есть на это особые причины. Это не те темы, о которых потом сообщается в пресс-релизах. Лидер России хотел что-то донести до глав Германии и Франции, но эта информация не будет опубликована», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт предположил, что «из-за того, что Киев приближает свои войска к линии противостояния, Путин согласился участвовать в этих переговорах». «Он мог просить представителей Парижа и Берлина передать своему «подопечному», что если он дернется, то ему мало не покажется. Возможно, после этого они разговаривали с главой Украины и передали ему соображения Путина», – предположил собеседник.
Погребинский также напомнил о том, что накануне в Раде шел процесс оглашения готовности Киева к войне. «Возможно, разговоры об Украине без участия Украины кого-то напугали в Киеве и создали нервозную атмосферу. В частности, заявление начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака, в котором он сказал о стягивании российских войск к украинской границе, говорит скорее о боязни наступления», – добавил эксперт.
Говоря о самой встрече трех лидеров, политолог отметил, что участники переговоров дали разные комментарии по этому поводу. «Кремль сформулировал свою старую позицию – надо, чтобы Киев шел на прямые переговоры с ДНР и ЛНР. У Ангелы Меркель нейтральная оценка того, что надо выполнять Минские соглашения. Она в этом смысле ближе к Кремлю», – сказал политолог.
Эксперт также указал на двусмысленность формулировок пресс-службы Меркель в отношении Москвы. «Кто-то может прочитать эту формулировку как желание устраниться от участия в урегулировании конфликта, передав всю ответственность Москве и при этом не оговаривая, каким путем Кремль обеспечит реализацию комплекса мер по реализации Минских соглашений», – сказал Погребинский.
«А Елисейский дворец безапелляционно требует от России взять на себя ответственность за возобновление обстрелов, не говоря ни слова о том, что это как минимум является двойной ответственностью. Думаю, официальному Киеву должен понравиться комментарий французского президента», – отметил собеседник.
Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля.
Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня.
Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.
При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Азербайджане заявили о применении Арменией ракет «Искандер»
|
|
Представитель Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана сообщает о применении армянской стороной в ходе войны в Нагорном Карабахе ракетных комплексов «Искандер».
По словам азербайджанского чиновника, с декабря 2020 года агентство в Шуши проводит работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов. 15 марта 2021 года в ходе разминирования были обнаружены обломки двух разорвавшихся ракет. Представитель структуры назвал географические координаты обломков ракет – 39°45'38.10"N 46°44'33.90"E и 39°45'27.80"N 46°45'25.80"E.
По его словам, в ходе проверки специалистами опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер», сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Haqqin.az.
Тем временем военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в Telegram фото «обломков ракет «Искандера», которую, как говорят азербайджанские саперы, армяне запустили по Шуши». «Маркировка 9М723 действительно принадлежит этому типу боеприпасов», – добавил военкор.
В свою очередь телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на силовые структуры сообщает, что «в результате удара «Искандера» по Шуши могли погибнуть до 500 военных Азербайджана».
«Удар был нанесен по объекту, где разведкой Армии обороны Арцаха было обнаружено большое количество живой силы противника. В подвальном помещении во время обстрела, в ходе которого и был применен «Искандер», находилось порядка 500 азербайджанских военнослужащих. Часть из них являлись наемниками из протурецких террористических группировок, но имели на руках документы Азербайджана», – отмечает канал.
Он также сообщает, что «в официальных внутренних отчетах Баку могут фигурировать другие цифры».
Между тем в феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, и назвал анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о комплексах.
В Минобороны России также заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Власти Москвы назвали число заболевших коронавирусом после прививки
|
|
После вакцинации лишь около тысячи жителей Москвы заболели COVID-19 – это около 0,1% от общего числа привившихся, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития города.
Учитываются вакцинированные, у которых «после прививки вторым компонентом прошло более двух недель». Как пояснили в пресс-службе, «единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных». Примерно 76% заболевших переносят COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, передает РИА «Новости».
Отмечается, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Вторая доза вакцины усиливает иммунный ответ организма, а также обеспечивает более продолжительный эффект. Однако формирование иммунитета происходит индивидуально, так что по-прежнему требуется соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС.
Напомним, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург указывал, что случаи заражения COVID-19 у вакцинированных одним компонентом «Спутника V» редки, двумя – единичны. Меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы сформировался иммунитет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов
|
|
Телеведущий Владимир Познер, вынужденный спешно покинуть Тбилиси в день своего рождения в четверг из-за преследований активистами молодежных радикалов – сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, оштрафован за нарушение правил изоляции и карантина, действующих в стране в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Вместе с Познером в Грузию прибыло 40 человек, оштрафован еще 31 нарушитель, остальные правил не нарушали.
Штраф за нарушение правил изоляции составляет 2 тыс. лари (около 600 долларов).
За нарушение правил работы в условиях пандемии коронавируса гостиница «Винотель», где находились Познер с друзьями, оштрафована на 10 тыс. лари (около 3 тыс. долларов).
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Грызлов: Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу равна нулю
|
|
Украина по-прежнему уклоняется от своих обязательств по соблюдению перемирия, политическая репутация Киева в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе крайне низка, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.
Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в онлайн-формате. «Контактная группа обсудила ситуацию с безопасностью в Донбассе. Эта ситуация, к сожалению, не улучшилась», – сказал он.
«На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе Контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта», – цитирует Грызлова РИА «Новости».
Участники обсуждения пришли к пониманию, что в «логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования», добавил Грызлов. По его словам, это поможет быстро и эффективно договориться о взаимных недружественных действиях.
«Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах», – сказал Грызлов.
«За прошедшие две недели со стороны Украины снова зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений», – добавил полпред России в Контактной группе.
Он заявил, что Контактная группа заметила заявления, прозвучавшие на Украине недавно, в том числе по поводу инцидента 26 марта. «Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса – гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной», – сказал Грызлов.
По его словам, «руководство вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями».
«Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в Контактной группе, ни в «нормандском формате» ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта», – заключил полпред.
Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского, германского и французского лидеров без участия украинского президента, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины.
Сторонники Саакашвили атаковали приехавшего в Тбилиси Познера
|
|
Представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в среду буквально преследуют в Тбилиси известного телеведущего Владимира Познера, протестуя против «приезда российского журналиста», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они прибыли к гостинице, где остановился Владимир Познер, свистят и пытаются ворваться внутрь. На месте мобилизована полиция.
Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария, которая недавно создала политическое объединение «Дроа» («Настало время»), в том числе чтобы «разоблачать тех, кто связан с Россией», тоже прибыла к отелю и требует выдворить Познера из Грузии, мотивируя это тем, что он не признает территориальную целостность страны, включая Абхазию и Южную Осетию. В то же время в социальных сетях Грузии пишут, что Познер – гражданин США, не нарушал законов Грузии и не впустить его не могли.
По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.
Напомним, ранее негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин.
ФСБ опубликовала документы о слежке за Сталиным
|
|
ФСБ обнародовала архивные документы, в некоторых из них говорится о слежке за Иосифом Сталиным в 1925 году. Публикация приурочена к 100-летию со дня создания Отряда особого назначения Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).
Ведомство опубликовало фотографии первых начальников ВЧК и ОСНАЗ, а также снимки, на которых демонстрируются будни бойцов, передает RT.
Также среди документов есть письмо 1925 года основателя ВЧК Феликса Дзержинского, в нем он писал о замеченной им слежке за Сталиным. В тексте сообщается о двух подозрительных людях, которые следили за Сталиным возле театра.
«Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас. При выходе из театра тоже какой-то тип стоял (другой) и тоже читал объявление. Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите», – цитирует письмо Дзержинского ТАСС.
ОСНАЗ ВЧК создан по инициативе советского военачальника Михаила Розена. Подразделение должно было бороться с внутренними врагами Советской власти и защитой завоеваний революции.
Также отряд должен был заниматься охраной правительственных зданий и важнейших государственных объектов в Москве, конференций и съездов РКП(б), съездов Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и конгрессов Коминтерна, главных электростанций: Московской, Каширской и Шатурской.
Изначально в ОСНАЗ был батальон из трех рот, кавалерийский эскадрон и пулеметная команда. Личный состав набирали из рабочих и крестьян, членов партии, участвовавших в Гражданской войне.
После ОСНАЗ ВЧК-ОГПУ стал основой дивизии Особого назначения при коллегии ОГПУ СССР – будущей отдельной мотострелковой дивизией особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского.
В феврале ФСБ рассекретила новые архивные документы о неизвестных ранее фактах массовых убийств нацистами мирного населения в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны.
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Италии
Москва выясняет обстоятельства принятия решения о высылке из Италии двоих российских дипломатов, об ответных шагах будет объявлено дополнительно, сообщили в МИД России.
«Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения. О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно», – указали в министерстве, передает ТАСС.
В среду утром стало известно, что в Риме задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. Итальянский гражданин взят под стражу, а подозреваемого в шпионаже сотрудника посольства России выдворят из Италии. После задержания российского военного дипломата МИД Италии вызвал посла России и объявил о выдворении двоих российских дипломатов.
В Госдуме объяснили, зачем президент Литвы подражает Байдену
С помощью личных оскорблений в адрес российского лидера глава литовского государства пытается привлечь к себе внимание, ведь даже его имени никто не знает. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Сергей Боярский, комментируя адресованное Владимиру Путину высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы.
«Литовский президент при помощи подобных оскорбительных высказываний хочет привлечь к себе внимание. Ведь в мире даже его имени толком никто не знает. Как, вы говорите, его зовут? – переспросил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. – Вот, теперь, может быть, кто-нибудь про него в нашей прессе и напишет. Вот лидер Литвы и заставил нас о себе говорить».
Напомним, в середине марта президент США Джо Байден позволил себе личный выпад в адрес президента Владимира Путина. Путин ответил на выпад, пожелав коллеге здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Позднее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что разделяет мнение Байдена.
Отношения Москвы и Вильнюса в последние годы неуклонно ухудшались, контакты на высоком уровне давно прерваны. Недавно стало известно о том, что Клайпедский окружной суд приступит к рассмотрению уголовного дела против двух граждан Литвы, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Обвинения предъявлены руководителю организации русскоязычной молодежи «Ювенис» Алексею Грейчюсу, который в 2015 году баллотировался в горсовет Клайпеды по списку партии «Союз русских Литвы», а также Миндаугасу Туникайтису, который в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй. Им грозит лишение свободы до 15 лет.
Путин счел возможной национализацию некоторых предприятий
Президент России Владимир Путин согласился с идеей о национализации предприятий, которые со сбоями исполняют гособоронзаказ.
Путин заявил на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством на 2021-2023 годы, что «такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», передает ТАСС.
Так президент прокомментировал соответствующее предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.
Ранее Владимир Путин заявлял о важности конкурса «Лидеры России» для решений задач гособоронзаказа.
Познер улетел из Тбилиси после атаки радикалов
|
|
Телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете с сопровождающими лицами в связи с преследованиями активистов молодежных радикалов из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности
. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат: Использование «Искандеров» в Карабахе сродни применению танка против блох
|
|
«Искандеры» являются настолько мощным вооружением, что для конфликта в Карабахе не было никакой стратегической и тактической целесообразности использовать их, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин. Так он отреагировал на сообщения о том, что Азербайджан обнаружил обломки двух ракет, запущенных якобы принадлежащими Армении комплексами «Искандер».
«Искандеры» являются настолько мощным вооружением, что для подобного рода конфликта нет никакой стратегической и тактической целесообразности использовать его. Если почитать тактико-технические характеристики, то эта баллистическая ракета решает вопросы совсем другого уровня», – заявил Шерин.
Депутат напомнил, что этот вид вооружения способен нести в том числе ядерный боезаряд, поэтому применение «Искандеров» в этом конфликте сравнимо с использованием «танков против блох». «Есть огромное количество авиационных бомб, ряда систем залпового огня, которые здесь больше подходят. Даже если бы «Искандер» применяли, то это сложно было бы оставить незамеченным», – добавил парламентарий.
По его мнению, заявляя о применении Ереваном комплексов «Искандер», азербайджанская сторона «пытается реанимировать историю»: вернуть к обсуждению заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна, говорившего о якобы непредсказуемости российских «Искандеров». Шерин призвал Баку рассказать для начала о той ответственности, которую должны понести те, кто сбил в ноябре прошлого года российский вертолет, «а после этого уже говорить про какие-то обломки».
Напомним, в среду представитель Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана сообщил о применении армянской стороной в ходе войны в Нагорном Карабахе российских ракетных комплексов «Искандер». Тем временем военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в Telegram фото «обломков ракет «Искандера», которую, по версии Азербайджана, армяне запустили по городу Шуша.
Ранее в феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, и назвал анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об их использовании армянской армией.
В свою очередь Минобороны России заявило, что «с недоумением и удивлением» ознакомилось с заявлением Пашиняна о применении вооруженными силами Армении ракет «Искандер», которые при этом «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В военном ведомстве России категорично опровергли использование Арменией комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, указав, что весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Боррель назвал агрессией решение России о высылке дипломатов
|
|
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал агрессией решение России выслать троих европейских дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста в январе.
Глава европейской дипломатии в интервью телеканалу France 24 сообщил, что целью его поездки в российскую столицу в начале февраля была проверка отношения Москвы к ЕС. Ответ, считает Боррель «был ясным» и «агрессивным», передает РИА «Новости».
«Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии. Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи», – сказал он.
Боррель прибыл в Москву с визитом 4 февраля. На следующий день МИД сообщил, что дипломаты Швеции, Польши и Германии, участвовавшие в несогласованных акциях в России, объявлены персонами нон грата и покинут страну. Министр иностранных дел Сергей Лавров тогда заявил, что высылка дипломатов не была приурочена к визиту Борреля.
В марте Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. Он также указал, что Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него.
Президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем в марте назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. В то же время в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой.
США ознакомились с заявлениями Киева о российских войсках у границ Украины
Вашингтон ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, США обсуждают «озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с союзниками по НАТО», передает РИА «Новости».
Кирби сказал, что разговор глав Генштабов США и России мог касаться «этого вопроса и этих опасений». США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей», передает ТАСС.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. В Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Утечку воздуха на МКС связали с кораблями США и Европы
|
|
К утечке воздуха в модуле «Звезда» могло привести использование кораблей США и Европы для управления ориентацией МКС, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Как рассказал источник РИА «Новости», эксперты рассматривают такой вариант среди «причин появления негерметичности корпуса». Не исключается, что «нерасчетные мощные нагрузки» возникали «при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV». Источник сообщил, что «утечка воздуха может идти через герметичные вводы» – «места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля».
В 2008–2015 годах на МКС побывали пять кораблей ATV, они стыковались к «Звезде». С помощью ATV управляли ориентацией МКС в пространстве и корректировали орбиту. До 2011 года для этого также использовались шаттлы США.
Напомним, причина появления трещин в промежуточной камере модуля «Звезда» пока не известна. Впервые о потере воздуха в этом месте стало известно еще в 2019 году. Судя по всему, в 2020 году проблема просто усилилась. Предполагаются самые разные варианты возникновения этой трещины, от усталости металла до удара во время стыковки.