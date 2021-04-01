Microsoft вооружит солдат США дополненной реальностью за 22 млрд долларов Сторожевой катер усилил охрану границы Крыма с Украиной 1 апреля 2021, 11:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Пограничники Крыма получили новый сторожевой катер для охраны государственной границы и обеспечения безопасности на севере Крыма, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ. «Катер амфибийного типа будет выполнять задачи в заливах Сиваш, Каркинитский и Перекопский», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Новый пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25ПС предназначен для охраны государственной границы и обеспечения безопасности России на севере Крымского полуострова, добавили в ведомстве. Катер может свободно передвигаться по суше, мелководью, болотистой местности, камышовым зарослям и замерзшим водоемам. Способен развивать скорость более 50 узлов и перевозить 12 военнослужащих с вооружением и двумя квадроциклами. «Основными задачами по применению пограничных сторожевых катеров на воздушной подушке проекта А25 на севере Крыма являются: контроль за соблюдением правил пограничного законодательства, преследование быстроходных маломерных целей, ведение поисковых и спасательных операций, доставка военнослужащих и грузов в труднодоступные участки местности», – отметили в ведомстве. Пограничники отметили, что катер оснащен противопульным бронированием и крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм, который может быть использован в случае угроз безопасности или покушения на территориальную целостность. Напомним, в ноябре глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Киев не сделал выводов из провокации, устроенной два года назад в Керченском проливе, и продолжает нагнетать обстановку вокруг Крыма.

ФСБ: Украинский экс-футболист планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому» 29 марта 2021, 16:17

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Приговоренный в России к 12 годам колонии за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром», сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», – рассказали в ЦОС. Об этом сообщает ТАСС. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж. В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает. Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером. Суд Парижа принял сторону России в процессе об активах в Крыму 30 марта 2021, 20:41

Фото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску украинского «Ощабданка» о взыскании 1,3 млрд долларов с России за потерю активов в Крыму, сообщила пресс-служба Минюста. Ощадбанк подал иск к России еще в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Согласно арбитражному решению Российская Федерация должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов США за якобы причиненные истцу убытки», – говорится в сообщении на сайте Минюста России. Апелляционный суд Парижа поддержал довод российской стороны об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала. «В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение «Ощадбанка», были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», – пояснили в ведомстве. Решение суда Парижа подтверждает позицию России об «отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права». Минюст подчеркивает, что это решение будет иметь прецедентное значение в том числе по другим делам с участием так называемых украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях. Напомним, ноябре 2018 года «Ощадбанк» заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признала. Ощадбанк является крупнейшим украинским банком. Его создали на основе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Названа цель скандала вокруг российского оборудования на немецких подлодках 30 марта 2021, 11:42

Фото: Carsten Rehder/DPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предстоящее обсуждение в Бундестаге факта использования российских навигационных устройств на немецких военных подлодках. Ранее об этом сообщило издание Bild. «Газета Bild – это таблоид, который постоянно придумывает новые провокации в отношении России. Думаю, громкого и длительного политического скандала не будет, потому что Германия все-таки не «банановая республика», – сказал немецкий политолог Александр Рар. «Также министерство обороны Германии уже ответило, что располагает серьезной системой противодействия возможным шпионским атакам и в свои технологии никого пускать не намерено», – подчеркнул эксперт. Собеседник предположил, что количество подобных публикаций в немецких СМИ будет возрастать по мере приближения дня выборов в Бундестаг, которые состоятся осенью текущего года. «Безусловно, российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – считает собеседник. «Однако, думаю, вскоре последует серьезный ответ от правительства Германии о том, что эти закупки были сделаны абсолютно корректно, все было легитимно и транспарентно. Кроме того, российская технология на тот момент была самая лучшая из тех, какие можно было получить, поэтому никаких претензий ни у кого быть не должно», – заключил Александр Рар. Во вторник стало известно, что Бундестаг собрался обсудить информацию о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами. Об этом сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она также добавила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах на немецких подводных лодках. Ранее издание Bild сообщило, что с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать еще в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U35 (в эксплуатации с 2015 года) и U36 (с 2016-го). По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье. В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны». Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Австралия ввела санкции против российских компаний из-за Крымского моста 30 марта 2021, 04:26

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Против физического лица из России и четырех российских компаний, которые связаны со строительством Крымского моста, введены санкции, сообщил МИД Австралии. МИД Австралии рассматривает строительство Крымского моста как попытку Москвы «укрепить контроль над незаконно аннексированным» регионом, а внесенных в санкционный список обвиняет в намерении «узаконить» действия России. Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, передает РИА «Новости». Внешнеполитическое ведомство заявило, что введены «адресные финансовые санкции и ограничения на въезд». В заявлении подчеркивается, что в австралийских санкционных списках по Украине находятся 168 физических лиц и 52 юридических лица, передает ТАСС. Напомним, Канада ввела санкции против двух физлиц и четырех компаний, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. Российское посольство в Оттаве заявило, что Канада игнорирует реальность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы преимущества России в случае конфликта с НАТО 30 марта 2021, 15:10

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Шведская газета Aftonbladet объяснила, почему в случае конфликта у России будет преимущество перед Североатлантическим альянсом. В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление. Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс – не более 43, передает РИА «Новости». Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО. Они подчеркивают, что НАТО в отличие от России располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах. Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС. «Россия сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют применить меры против российских наземных сил», – считает один из исследователей, Кристер Паллин. В заключение эксперты отметили, что вооружения таких стран – членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на их значительность, находятся в неудовлетворительном состоянии. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны. Ученый предположил большие запасы пресной воды под Азовским морем 29 марта 2021, 19:37 Текст: Елизавета Булкина

Под Азовским морем располагаются зоны пра-русел рек Дон и Кубань, следовательно, там могут находится большие запасы пресной воды, считает президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко. «Под Азовским морем находятся зоны пра-русел рек Дон и Кубань. По ним как раз может идти вода из континентальной части украинского щита и Предкавказья. Этот вопрос надо изучить. Там могут оказаться значительные запасы пресной воды. Пока мы не можем с уверенностью и точностью сказать, что там мы найдем Эльдорадо, и что вода будет пригодна для использования в бытовых нуждах, но провести исследования стоит. Результат хороший возможен», – передает его слова РИА «Новости». Подтвердить эту теорию могут геофизические исследования. Провести их можно с помощью можно бурильных установок предприятия «Черноморнефтегаз», считает эксперт. «Мы также считаем целесообразным параллельно вести поиск воды на континентальной части полуострова – в предгорном и степном Крыму, где еще недостаточно изучены глубинные горизонты. Есть предположения, что мы можем открыть зоны глубинных запасов пресной воды», – сказал Тарасенко. Ранее для решения вопроса с водоснабжением Крыма ученые предложили использовать субмаринные источники пресной воды, которые находятся на шельфе омывающих полуостров морей. Между тем старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар заявил газете ВЗГЛЯД, что воды в субмаринных источниках недостаточно для полного обеспечения Крыма таким образом, чтобы не иссушить водоемы. В России предложили создать «умную» артиллерию из устаревших орудий 31 марта 2021, 08:51 Текст: Дмитрий Зубарев

ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») планирует разработать комплект унифицированного оборудования, которое обеспечит автоматический ввод данных для стрельбы и наведение на морально устаревших буксируемых орудиях, что позволит модернизировать их до уровня высокоэффективных артиллерийских систем, сообщили в пресс-службе «Сигнала». На вооружении армии России имеется целый ряд буксируемых орудий, в которых вручную вводятся данные для стрельбы, наведение на цель и огонь ведутся также в ручном режиме боевыми расчетам. В то же время требования современных боевых действий предполагают все более высокую степень автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы. В частности, для артиллерии предполагается автоматизированное получение по каналам связи информации о целях противника и их координатах, автоматическое наведение и расчет момента открытия огня. Из-за ручного управления несамоходные гаубицы лишены возможности полноценной интеграции в единое инфополе в режиме реального времени. «Специалисты ВНИИ «Сигнал» провели ряд научных изысканий, в рамках которых исследовалась возможность автоматизации ствольной буксируемой артиллерии для резкого повышения ее эффективности. Принципиальная возможность такой модернизации подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы», – передает РИА «Новости» ответ компании на вопрос о перспективах удаленного управления несамоходными гаубицами. В компании пояснили, что для автоматического наведения буксируемых орудий, которые в оригинале наводятся в основном с помощью вращаемых боевым расчетом рычагов, «могут устанавливаться электроприводы, в частности, поворотного перемещения». Эти типы приводов, уточнили во ВНИИ «Сигнал», «были отработаны при создании новой бронетехники и не препятствуют, при необходимости, управлению в ручном режиме, а также не создают дополнительных усилий на органах управления». Такая модернизация буксируемых гаубиц через применение автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО), которую серийно выпускает также ВНИИ «Сигнал», позволит интегрировать их в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Ранее в марте на полигоне Трехречье в Амурской области подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» Восточного военного округа в ходе тактического учения выполнили стрельбы на максимальную дальность по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата. Перспективные российские прицелы испытают в Арктике 29 марта 2021, 17:21

Фото: zenit-optics.ru

Текст: Елена Мирошниченко

В Арктике будет проведена опытная эксплуатация новых прицелов, в том числе ПО 3-12×50 «Зенит», которые холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» передал ВМФ России, сообщили в пресс-службе компании. «Службы ВМФ России выступили с предложением протестировать во время экспедиции на Новую Землю оптические устройства, предназначенные в том числе для ведения прицельной стрельбы. С продукцией они познакомились в ходе специальной выставки оборонной техники, созданной предприятиями «Швабе». В ходе мероприятия представители ВМФ РФ проявили особый интерес к оптическому прицелу ПО 3-12×50 «Зенит», – рассказали в пресс-службе. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что прибор позволяет стрелку обнаружить и распознать цель на удалении не менее 1200 метров, обеспечивает высокоточную стрельбу из нарезного оружия до 338WM калибра включительно. В «Швабе» добавили, что выпускается данная модель с различными видами прицельной сетки, учитывающими баллистику и тип применяемого патрона в широком диапазоне ввода поправок. В компании рассказали, что прицел уже передан для испытания в Арктике службам ВМФ России. По заявлению холдинга, «изделие обладает высокими эксплуатационными характеристиками, гарантирующими применение в условиях полярного холода». Во время испытаний ВМФ предстоит проверить его устойчивость к воздействию более серьезных факторов окружающей среды. Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения. Россия упрекнула Канаду в игнорировании реальности 30 марта 2021, 01:45 Текст: Антон Антонов

Российское посольство в Оттаве раскритиковало канадские санкции, введенные против лиц и компаний, которые связаны со строительством Крымского моста. Посольство заявило, что санкции основаны «на лжи, фальсификации истории и игнорировании реальности». Они «бесперспективны», не соответствуют ни международному праву, ни «гуманитарным принципам». Российская сторона обвинила «западных покровителей киевского режима» в попытке «наказать» строителей и операторов железной дороги. В посольстве подчеркнули, что дорога «успешно работает и будет служить на благо нашей страны», передает ТАСС. Как заявили дипломаты, «не должно быть никаких сомнений, что Крым – часть России», за воссоединение «свободно и мирно высказалось» большинство жителей Крыма. Россия подчеркнула право крымчан на «самоопределение, закрепленное в Уставе ООН». Референдум «помог спастись от насилия со стороны тех, кто зажимает русский язык и русскую культуру, рвет вековые связи между братскими народами в угоду чьим-то чужим интересам». Посольство указало, что все, посетившие Крым после возвращения региона «в родную гавань», могут подтвердить «динамичное развитие полуострова, укрепление межконфессионального мира и защиту прав проживающих там народов». В понедельник Канада ввела санкции против двух физлиц и четырех компаний, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. Крым стал российским регионом после референдума, который провели после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Более 96% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму грузовик снес часть путепровода на трассе «Таврида» 29 марта 2021, 15:58 Текст: Евгения Шестак

Водитель грузового автомобиля при перевозе экскаватора повредил часть путепровода новой крымской трассы «Таврида», сообщает ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора. «При проезде под путепроводом в Бахчисарайском районе между селами Новопавловкой и Скалистым на трассе «Таврида», водитель крупногабаритного транспортного средства не рассчитал высотный габарит груза. Результатом чего стало повреждение нижнего пояса балки пролетного строения путепровода», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе. В Росавтодора подчеркнули, что во избежание дальнейшего разрушения было принято решение ограничить движения через технологический проезд. По данным ведомства, была нарушена целостность несущей арматуры балок. Отмечается, что после проведения диагностики специалисты определят возможность дальнейшей безопасной эксплуатации путепровода. Также в пресс-службе уточнили, что случившееся не влияет на пропускную способность трассы. Высотный габарит проезда путепровода составляет 6,5 метра. На видеозаписи инцидента с регистратора видно, что грузовик, задевший путепровод, перевозил экскаватор. Ранее надземный пешеходный переход обрушился на федеральной трассе М-10 в Ленинградской области, обрушение перехода произошло из-за врезавшегося в него грузовика с поднятым кузовом. Россия и Белоруссия на учениях «Запад-2021» отработают защиту Союзного государства 31 марта 2021, 15:25 Текст: Алина Назарова

Готовность вооруженных сил России и Белоруссии к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021», сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время рабочей встречи с коллегой из Белоруссии Виктором Гулевичем. «В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад-2021». Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости». «Запад-2021» пройдет на территории двух государств с 10 по 16 сентября под руководством начальников Генеральных штабов Белоруссии и России. Ожидается, что основой «Запада-2021» станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки «вокруг условных стран». Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, «Запад-2021» станет «важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск». Планируется пригласить иностранных наблюдателей, в том числе из западных стран. МИД Украины и Госдеп обсудили Донбасс и Крым 1 апреля 2021, 01:26 Текст: Антон Антонов

Главы внешнеполитических ведомств Украины и США Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели переговоры, обсудив Крым и ситуацию в Донбассе. Кулеба назвал разговор «содержательным и предметным». Он заявил о «системном обострении Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму». По словам Киева, американская сторона «пристально следит за действиями России». Блинкен, как сообщили в МИД Украины, «заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать» Киев. Госдеп сообщил, что Блинкен «выразил обеспокоенность ситуацией в области безопасности на востоке Украины и выразил соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских солдат». Кроме того, госсекретарь обвинил Россию в агрессии, а также «подчеркнул важность продвижения принципа верховенства права и экономических реформ», передает РИА «Новости». Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии 29 марта 2021, 21:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. «За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество». В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза. В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции 30 марта 2021, 09:48 Текст: Евгения Шестак

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк поблагодарил западные страны и их партнеров за санкции, которые стали «бесплатной рекламой крымских достопримечательностей». Черняк призвал западные страны и их партнеров «раз и навсегда уяснить», что никакие санкции и ограничения не могут остановить или помешать динамичному развитию Крыма, передает РИА «Новости». «С другой стороны, это отличная реклама нашим курортам», – подчеркнул депутат и добавил, что когда откроются границы, иностранцы отправятся на полуостров, чтобы собственными глазами увидеть Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты республики. Также Черняк напомнил, что до пандемии коронавируса в Крыму побывали представители более 150 стран мира, причем многие из них узнали о полуострове именно из-за санкций. Ранее Австралия ввела санкции против физического лица из России и четырех российских компаний, которые связаны со строительством Крымского моста. Тем временем Канада ввела санкции против двух физлиц и четырех компаний, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. Российское посольство в Оттаве заявило, что Канада игнорирует реальность. Бундестаг собрался обсудить российские системы на кораблях ВМС Германии 30 марта 2021, 03:58 Текст: Антон Антонов

Информация о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами, вынесена на обсуждение в комитете бундестага по вопросам обороны, сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она заявила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах, передает РИА «Новости». Напомним, немецкие СМИ сообщили, что военные подводные лодки Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД