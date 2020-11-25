В Крыму заявили, что Киев не вынес уроков из Керченской провокации

Киев не сделал выводов из провокации, устроенной два года назад в Керченском проливе, и продолжает нагнетать обстановку вокруг Крыма, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Исполняется два года со дня безумной провокации Киева в Керченском проливе, однако украинская сторона так ничего не поняла и ничему не научилась. Выводы ими сделаны так и не были. Их заокеанские хозяева вовсю бряцают оружием у наших границ, ничего не слышно о судьбе возбужденного на Украине против Петра Порошенко уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в связи с отправкой им кораблей «на прорыв» в Азовское море», – сказал Молохов РИА «Новости».

При этом, по его словам, нынешний президент Владимир Зеленский носится со своей «Крымской платформой», создаваемой для возвращения контроля над Крымом, как с «писаной торбой».

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. При этом Киевский суд не дал разрешение задержать командиров двух российских кораблей, которые принимали участие в задержании нарушивших границу России украинских моряков.