ОСЭР спрогнозировала рост экономики России в 2021 году

Российская экономика в 2021 году вырастет на 2,7%, следует из прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о перспективах экономики стран «Группы двадцати» и других государств мира.

Аналитики ОЭСР полагают, что после снижения в прошлом году ВВП России на 3,6%, в 2021 году российская экономика будет набирать темпы и реальный ВВП вырастет на 2,7%, что, однако, на 0,1 п. п. ниже, чем ранее прогнозировала ОЭСР в декабре 2020 года, передает ТАСС.

Кроме того, в докладе говорится, что в 2022 году показатель роста реального ВВП России будет находиться на уровне 2,6%, что на 0,4 п. п. выше, чем в декабрьском прогнозе ОЭСР.

Согласно прогнозу, рост мирового ВВП в 2021 году может составить 5,6%, а в 2022 году рост показателя ожидается на уровне 4%.

В документе отмечается, что при рассмотрении возможного развития ситуации обращается внимание на то, что «дополнительные риски в течение прогнозируемого периода связаны с потенциальным появлением новых мутаций вируса, устойчивых к существующим вакцинам». «Развитые страны и поставщики вакцин, такие как Китай, Индия и Россия, как и менее развитые страны сталкиваются с потенциальными рисками распространения новых мутаций и необходимостью введения в этой связи новых ограничительных мер со второй половины 2021 года», – сказано в материалах ОСЭР.

При этом эксперты отмечают, что у этих стран, в отличие от слаборазвитых, существует «меньшая краткосрочная неопределенность в отношении производства и внедрения вакцин, которое, судя по всему, будет завершено в течение 2021 года».

В организации уточнила, что «окончательные прогнозируемые данные по входящим в обзор странам будут опубликованы в мае – июне». «Этот период позволит нам с гораздо большей точностью выявить все тенденции и учесть их в показателях развития. Точную дату появления доклада с окончательными данными мы объявим в конце апреля – начале мая», – сказали в парижской штаб-квартире ОЭСР.

Ранее Министерство экономического развития России спрогнозировало, что доходы россиян будут восстанавливаться в третьем – четвертом кварталах 2021 года.