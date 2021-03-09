Елизавета II не стала подписывать заявление по поводу интервью принца Гарри и Меган Маркл

Букингемский дворец оказался в замешательстве после критических заявлений в адрес членов британской королевской семьи, которые были озвучены в интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, сообщают СМИ.

Газета The Times сообщает, что королева Великобритании Елизавета II отказалась «подписать заранее подготовленное заявление», которое, как надеялись официальные лица, снизит напряженность, передает ТАСС.

В тексте подчеркивалась любовь семьи и забота о герцоге и герцогине Сассекских. Отмечается, что ее величеству «необходимо больше времени, чтобы обдумать свой ответ».

Сложившаяся ситуация, по оценке британских обозревателей, наносит удар по репутации королевской семьи как внутри страны, так и за рубежом.

Между тем почти половина британцев считает, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл повели себя неподобающе, дав скандальное интервью Опре Уинфри, свидетельствуют распространенные в понедельник данные исследования, проведенного социологической компанией YouGov.

Среди 2,1 тыс. респондентов 47% считают, что интервью было неуместным, противоположного мнения придерживается лишь 21% опрошенных. Еще 31% участников исследования не смогли определиться с ответом.

29% опрошенных заявили, что сильно (12%) или заметно (17%) симпатизируют Гарри и Меган, ознакомившись с интервью. 56% сказали, что не чувствуют к ним особой или вообще какой-либо симпатии.

При этом 39% опрошенных признались, что сопереживают британской королевской семье из-за разрыва между Гарри и его родными. 45% не симпатизирует монаршей фамилии в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, Маркл заявила, что в королевской семье не хотели давать титул сыну британского принца Гарри из-за цвета кожи.

Принц также заявил, говоря о причинах отказа от жизни в королевской семье, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику.

Ранее британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл решили, что не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи Великобритании.

В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля 2020 года герцог и герцогиня Сассекские официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Елизавета II давала супругам год на принятие окончательного решения.