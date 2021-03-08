Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко, по его словам, с такой фамилией не надо «стучать кулаком в грудь».

«С такой фамилией надо женщин с 8 марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь», – заявил Рогозин в соцсетях, комментируя новость про то, что Поцелуйко говорит об ударе по России, передает Ura.ru.

Поцелуйко заявлял, что Украина введением санкций против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK нанесла очень сильный удар по России.

В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.