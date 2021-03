Вузам позволили проводить дистанционные экзамены с использованием биометрии 7 марта 2021, 12:08 Текст: Ксения Панькова

В следующем учебном году вузы смогут проводить дистанционные экзамены в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Такой форма будет доступен студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщила пресс-служба кабмина. «Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство вузов», – отмечается в сообщении. Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Сам процесс идентификации достаточно прост. Изначально студенты должны будут зарегистрироваться в ЕБС. Непосредственно перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена. «Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов», – добавляется в сообщении. Ранее в правительстве сообщили, что правила прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году упростили. Выпускники 11-х классов, которые не собираются поступать в вуз, получат аттестат о среднем образовании, сдав два госэкзамена.

В Госдуме назвали угрозы Кравчука дипломатической подготовкой военной провокации 6 марта 2021, 13:15

Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о решительных шагах Киева в отношении Москвы по ситуации в Донбассе являются дипломатической подготовкой военной провокации, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» (по урегулированию в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) – Францией и Германией, особенно Германией», – цитирует РИА «Новости» Затулина. Речь, по словам депутата, идет о ревизии минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания Он также отметил, что все происходящее надо рассматривать комплексно с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телеканалов. Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Врач назвала вызывающий серьезные заболевания «безобидный симптом» 6 марта 2021, 13:58 Текст: Вера Басилая

Врач-терапевт Ирина Ескова посоветовала россиянам обратиться к медикам, если случается онемение верхних и нижних конечностей. Она сообщила, что при рассеянном склерозе, ревматоидном артрите и сахарном диабете может развиться нейропатия, что и приводит к онемению. По словам медика, чаще всего онемение бывает вызвано долгим стоянием или сидением в неудобной позе. В результате этого происходит сдавливание нервных волокон. Если изменить положение тела, все прекратится, однако, если онемение случается часто, следует обратить на это внимание – возможно, это повод для визита к врачу. Это может быть симптомом одного из серьезных заболеваний, считает эксперт. «Так, при сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия – когда страдают нервные корешки. Она может быть обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя. При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности»,– рассказала Ескова Пятому каналу. Кроме того, подобное ощущение может быть симптомом заболевания артериальных сосудов нижних и верхних конечностей – например, болезни Рейно и облитерирующего эндартериита. Медик предупредила, что если не заняться лечением, то у человека может развиться гангрена. Нередко онемение развивается у людей, чей род деятельности связан с нагрузкой на кисти рук: компьютерщиков, швей, столяров, штукатуров, уточнила врач. Кроме того, оно может быть вызвано заболеваниями позвоночника, например, опухолями, остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами или сужением спинномозгового канала – они сопровождаются еще и болями в спине. Еще одно причиной может оказаться давление или гипертонические кризы, отравление солями тяжелых металлов, последствие перенесенных инфекций: простого герпеса, опоясывающего, а также вируса иммунодефицита. Кроме того, онемение может стать одним из последствий коронавируса, заявила Ескова. Ранее стало известно о смертельной опасности изжоги. Ученые выяснили, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода. Трамп начал мстить республиканцам 7 марта 2021, 07:57

Фото: John Raoux/АР/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести кампанию против переизбрания сенатора от Аляски Лизы Мурковски. Мурковски входит в Республиканскую партию США, но поддерживала предложение импичмента Трампа. Трамп сказал, что «ни при каких обстоятельствах не поддержит Лизу Мурковски», так как она «плохо представляет свой штат, а страну еще хуже». В 2022 году Трамп намерен побывать на Аляске и провести там «кампанию против очень плохого сенатора», передает ТАСС со ссылкой на Politico. В 2022 году на Аляске состоятся промежуточные выборы. В Республиканской партии США боятся, что Трамп может помешать республиканцам получить контроль над Конгрессом, так как будет поддерживать более радикальных кандидатов вместо умеренных в тех штатах, где победа демократов или республиканцев не очевидна. В феврале Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов, против – 43. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны были проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Проблемы ПО Microsoft создали угрозу мирового кризиса в сфере кибербезопасности 7 марта 2021, 06:57

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Не менее 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft, сообщил высокопоставленный источник в правительстве США. Источник Bloomberg, знакомый с ходом расследования, сообщил, что хакеры стремятся заразить как можно больше компьютеров, пока Microsoft не обезопасит всех клиентов. Bloomberg считает, что ситуацию можно будет рассматривать как мировой кризис в сфере кибербезопасности, если число жертв продолжит расти. Неназванный представитель Белого дома заявил, что «угроза сохраняется и развивается», передает ТАСС. По данным правительственных источников Washington Post, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства США и крупные оборонные подрядчики. Но Белый дом, АНБ, Пентагон и министерство внутренней безопасности США обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы. Администрация США может создать спецгруппу правительственных ведомств для урегулирования ситуации. Специалисты допускают, что более 250 тыс. серверов по всему миру может быть заражено. Власти США не исключают, что хакеры могут проникнуть в целые сети и установить программы-вымогатели на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств. Во вторник Microsoft представила обновление для ПО Exchange Server, так как через это ПО ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем. Грузия подняла в воздух первый восстановленный Су-25 6 марта 2021, 13:24 Текст: Дмитрий Александров

Первый восстановленный и модернизированный собственными силами самолет Су-25 в субботу был успешно поднят в воздух, сообщило Минобороны Грузии. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Теперь он будет использоваться как в боевых, так и в учебных целях, отмечается в сообщении. Предприятия «Тбилавиастроитель» и «Дельта» продолжат поэтапно восстанавливать боевую авиацию Грузии. Первый полет посетили министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, представители исполнительной и законодательной властей. Программа восстановления и модернизации Су-25 была анонсирована в прошлом году прежним министром обороны, а ныне премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Параллельно проводится переподготовка летного состава и технического персонала. Ранее Джуаншер Бурчуладзе обещал ежемесячно поднимать в воздух восстановленные Су-25. Кроме того, в ближайшие два года парк боевой авиации Грузии пополнится как минимум шестью модернизированными вертолетами различных модификаций. Напомним, в интервью газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев заявил, что «производство Грузией самолета Су-25 в прежнем облике и с массой комплектующих, которые есть только у России, невозможно«. «Когда речь идет о высокотехнологичном производстве, как правило, вынос производства на чужие территории не практикуется. Исходя из этого мы понимаем, что Грузия не имела и не имеет собственных компетенций по разработке летательных аппаратов, авиационных двигателей и комплектующих. Поэтому говорить о создании авиапродукции в данном случае затруднительно», – рассказал Пантелеев. Эксперт напомнил, что в свое время Тбилисский авиазавод выступал в качестве площадки для финальной сборки авиатехники, получая комплектующие с предприятий, расположенных в других республиках бывшего СССР. Москвичей предупредили о «разрыве головы» из-за погоды 6 марта 2021, 15:14

Фото: Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

В воскресенье в Москве ожидаются мощный снегопад, который принесет до четверти месячной нормы осадков, штормовой ветер до 20 метров в секунду и снижение атмосферного давления, что может привести к сильнейшим головным болям даже у здоровых людей, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, это 729 миллиметров ртутного столба, после сегодняшних 747 миллиметров – на 18 единиц. «Разорвет голову» не только метеозависимым, но и здоровым людям. Мы сейчас находимся в норме, на уровне Москвы, на уровне семи холмов, а 729 миллиметров поднимает нас на высоту 180-200 метров вверх, на уровень московских высоток», – передает РИА «Новости» слова Тишковца. Как отметил синоптик, в субботу погода время от времени ухудшается, но это слабый тыл циклона: в воскресенье начнет сказываться влияние теплого атмосферного фронта, связанного с мощным циклоническим пауком североатлантического происхождения, который надвигается на нас с северо-запада. «Циклон очень мощный по площади, градиенту и глубине, классический Атлантик. Небо затянут многоярусные облака, я думаю, что в конце ночи, ближе к утру начнется снег, и с наступлением светлого времени суток он будет усиливаться, причем обложного интенсивного характера», – сообщил специалист. По словам Тишковца, снегопад и метель ухудшат видимость до километра и менее, вследствие чего могут возникнуть задержки авиарейсов. Ранее жителей Москвы предупредили о «гребне антициклона». Главный инфекционист США похвалил «Спутник V» 6 марта 2021, 14:24

Фото: Miguel Gutierrez/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие, заявил главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи. Журналист телеканала спросил Фаучи, сделал бы он прививку российским препаратом или китайской вакциной. «Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», – сказал Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai, передает РИА «Новости». По его словам, у него минимальное беспокойство о возможных побочных эффектах вакцин. «Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура», – сказал эпидемиолог. По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов, а затем проходят. Ранее США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19. Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами. Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом 6 марта 2021, 16:11 Текст: Вера Басилая

Ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством, от 17% до 42% пациентов – депрессией. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology. Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%), передает РИА «Новости». В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38% до 50%). Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 млн. Ранее ВОЗ предположила, что мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет. Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше. Названы сроки строительства инфраструктуры для пилотируемых пусков с Восточного 6 марта 2021, 17:59

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Запланировано начало строительства инфраструктуры под пилотируемые пуски с космодрома Восточный в 2025 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «2025 года – запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата Луна-27», первый полет «Орла» с экипажем, развертывание пилотируемой инфраструктуры на Восточном», – передает ТАСС слова глвы Роскосмоса. В июле 2020 года заместитель генерального директора Роскосмоса по капитальному строительству Юрий Росляк сообщил в интервью ТАСС, что проектирование наземной инфраструктуры, предназначенной для запуска космонавтов с космодрома Восточный, стартует в начале 2021 года. Перечень объектов наземной космической инфраструктуры для обеспечения выполнения пилотируемых программ был сформирован в 2018 году. Ранее сообщалось, что начались работы по расчистке площадки для строительства аэропорта космодрома Восточный, где через два года появится взлетно-посадочная полоса. В декабре замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев сообщал, что строительство аэропорта на космодроме Восточный завершится в 2024 году, а не в 2023-м, как планировалось ранее. В Совфеде считают, что США не удастся остановить «Северный поток – 2» 6 марта 2021, 15:14

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

США не удастся остановить «Северный поток – 2», американская администрация не решится на новые санкции, угрожающие европейской экономике, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, отметив, что Вашингтон уже находятся «в затруднении» в плане санкций против России. Ранее офис президента Украины попросил США ввести всеобъемлющие санкции против России, в том числе, в отношении «Северного потока – 2». «Все понимают, что рестрикции в отношении «Северного потока – 2» – это санкции не против России, а против ФРГ и других европейских стран, заинтересованных в поставках российского газа напрямую. В Европе понимают, что это дешевле и надежнее, чем газ через Украину», – цитирует РИА «Новости» сенатора. Понимая это, как отметил Цеков, в Вашингтоне не пойдут на действия, наносящие прямой урон европейской экономике. Он также считает, что США уже находятся «в затруднении» в плане санкций против России, поскольку «их очень много, а результатов пока никаких». «Но понятно, что все это будет продолжаться, поскольку Украина продолжает оставаться орудием Вашингтона в борьбе против России», – подчеркнул сенатор. Ранее замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России. По ее словам, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2». В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США захотели «превзойти остальной мир» 7 марта 2021, 00:52

Фото: Oliver Contreras/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Принятие пакета стимулирующих экономику мер позволит США «превзойти остальной мир», заявил глава американского государства Джо Байден. В субботу Байден выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов. Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. Так как в документ внесены изменения, Палате представителей предстоит вновь рассмотреть его, передает ТАСС. По словам Байдена, «это создаст миллионы рабочих мест». «Мы ожидаем 6 млн рабочих мест», – сказал он, добавив, что «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай». Байден заявил, что противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. Он заверил, что страна преодолеет последствия коронавируса и «останется ведущей и самой успешной экономикой мира». Напомним, беспрецедентные меры властей США по спасению экономики от коронавирусного кризиса привели к рекордному увеличению дефицита федерального бюджета страны – в начале 2021 года он приблизился к астрономическим 3,5 трлн долларов. Основным способом наращивания бюджетного дефицита остается постоянное расширение госдолга США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Врач дал советы по вакцинации при низком уровне антител 6 марта 2021, 14:41 Текст: Абдулла Шакиров

При низком уровне антител после завершения вакцинации или выздоровления от коронавируса лучше привиться повторно, рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов. «Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на COVID-19, на вакцинацию. Их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность – у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», – передает слова специалиста ТАСС. Как пояснил врач, необходимость повторной вакцинации зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма и ряда других факторов. При этом, отметил Лиознов, сохраняются вопросы относительно прививок для особых групп населения, то есть детей, беременных женщин и лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными. Также специалист подчеркнул, что растет количество россиян, прививающихся трижды в обход системы учета и контроля вакцинации: это вызвано отсутствием у них достаточного титра антител. Лиознов сообщил, что были случаи, когда пациенты сначала прививались вакциной «Эпиваккорона», а затем вакцинировались «Спутником V», что, по мнению эксперта, является сомнительной практикой с точки зрения последствий для организма. Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Она также рассказала, что ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников. В РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации. В ЕС призвали использовать «Северный поток – 2» для давления на Москву 7 марта 2021, 03:45

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Евросоюз должен сделать проект «Северный поток – 2» инструментом давления на Москву, заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер. Вебер считает, что строительство «Северного потока – 2» «не в европейских интересах» и призвал сделать газопровод «рычагом во внешней политике», раз уж Германия не хочет от него отказываться. По версии евродепутата, «Северный поток – 2» придает стабильность «системе Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel. Вебер заявил, что газопровод «не сможет работать в полной мере», если Москва «не вернется к партнерскому сотрудничеству». Он призвал увязать работу газопровода с «дальнейшим поведением» России. По мнению евродепутата, ЕС должен вести себя увереннее и «отказаться от наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками». Напомним, официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». Работы по укладке двух ниток «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется провести до конца сентября 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Летевшие в Новосибирск пассажиры связали попутчицу веревками 7 марта 2021, 09:10 Текст: Ксения Панькова

Бортпроводники рейса Владивосток – Новосибирск при содействии пассажиров с помощью скотча и веревки удерживали в кресле женщину, которая неадекватно вела себя на борту самолета, сообщило Сибирское управление на транспорте МВД России. Как отмечается в сообщении ведомства во «ВКонтакте», в линейный отдел МВД России в новосибирском аэропорту Толмачево поступило сообщение, что на борт самолета, прибывающего из Владивостока, требуются полицейские в связи с неадекватным поведением пассажирки. Транспортные полицейские установили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа жительница Новосибирска не реагировала и была дезориентирована в пространстве. «В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета», – говорится в сообщении. В дежурной части полиции 39-летняя женщина призналась полицейским, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик. «В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения», – говорится в сообщении. Ранее пассажиры рейса Новосибирск – Москва устроили дебош на борту в то время, пока самолет был в новосибирском аэропорту Толмачево. В Сирии осудили Турцию за невыполнение обязательств по Идлибу 6 марта 2021, 18:31 Текст: Абдулла Шакиров

Турция уже год не выполняет обязательства по подписанному в Москве президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом договора по Идлибу, Анкара надеется оставить ситуацию на сирийском севере напряженной для возможного торга с Москвой по спорным вопросам в других регионах, считает политолог Али Аль-Ахмад. «Турция не хочет выполнять обязательства по Идлибу, так как у Эрдогана и его партии амбициозные планы не только по части Сирии, но и в других регионах мира, в том числе и в Нагорном Карабахе. Они хотят расширять свое влияние, используя религиозный фактор в мире. Идлиб остается картой в руках Анкары, которая может влиять не только на переговоры по Сирии, но может влиять и на происходящее на мировой арене. Турция может использовать ее в переговорах с Россией по Ливии и Нагорному Карабаху, например, или в других регионах», – передает комментарий эксперта РИА «Новости». «Москва действовала и продолжает действовать так, чтобы не допустить прямого столкновения между Россией и Турцией или Сирией и Турцией. Так как это в первую очередь будет играть на руку США в их политике на Ближнем Востоке, которые хотят организованного хаоса в этом регионе», – добавил Аль-Ахмад. Напомним, Путин и Эрдоган на встрече в Москве 5 марта 2020 года достигли договоренностей о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. Стороны подтвердили в документе приверженность «астанинскому» формату и договорились о проведении совместных патрулирований.