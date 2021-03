Путин поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства Лишний вес обнаружен у каждого пятого школьника в России 6 марта 2021, 11:34 Текст: Вера Басилая

Каждый пятый мальчик и каждая шестая девочка в российской школе имеют лишний вес, заявил глава центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк Дмитрий Никитюк. По словам эксперта, проблемы с весом обнаружены у 20% учащихся общеобразовательных школ в России. «Обнаружено, что сегодня каждый пятый мальчик и каждая шестая девочка в российской школе имеют лишний вес», – передает ФАН со ссылкой на РИА «Новости». При этом серьезный недостаток веса на сегодняшний день наблюдается у 5% школьников. За последние десять лет этот показатель уменьшился в три раза, добавил он. Эксперты из ВОЗ не единожды предупреждали об опасности детского ожирения. Известно, что подростки с лишним весом чаще других детей сталкиваются с серьезными болезнями в зрелом возрасте. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в скелетно-мышечной системе. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. Мясников подчеркнул, что почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.

Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V» 6 марта 2021, 03:31

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Матович рассказал, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», – приводит его слова РИА «Новости». При этом Матович заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», – заявил глава правительства. Напомним, в Словакии ряд политиков раскритиковал закупку «Спутника V». В ответ Матович заявил, что такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать». Еще один скандал произошел между Братиславой и Киевом. Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. В футболе разрешили игру рукой 5 марта 2021, 18:05

Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»

Текст: Абдулла Шакиров

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил трактовку правила игры рукой – теперь случайная игра рукой, в результате которой атакующая команда забила гол или имела возможность для взятия ворот, не считается нарушением. Тем не менее любой гол, забитый рукой, не будет засчитан, даже если касание было неумышленным. Также игра рукой считается нарушением, если игрок умышленно касается мяча кистью или рукой, а также когда его тело неестественно увеличилось в размерах (если положение кисти или руки игрока не является следствием движения тела), сообщается на сайте IFAB. Как уточняется в новых правилах, что при определении неестественного увеличения площади тела за счет рук арбитр должен учитывать, где находилась рука по отношению к движению игрока в конкретный ситуации. Правила вступят в силу 1 июля 2021 года. На этой неделе IFAB утвердил изменения в правилах футбола, в частности запретив игрокам атакующей команды при выполнении штрафного удара вставать в стенку. Кавказцев в Краснодаре избили за исполнение лезгинки на улице 5 марта 2021, 14:30

Фото: НТВ/Telegram

Текст: Алина Назарова

Жители Краснодара избили и облили перцовкой кавказцев, которые остановились на дороге и начали танцевать лезгинку. На записи с видеорегистратора, опубликованной в Telegram НТВ, видно, как двух мужчин облили перцовкой и избили прямо на дороге. Комментируя происшествие, главред RT, уроженка Краснодара Маргарита Симоньян написала в Telegram, что «в Краснодаре любят, когда лезгинку танцуют на сцене. И не любят, когда ее танцуют на Красноармейской». «Красноармейская вообще такая улица затейливая. Я знаю – моя школа на этой улице стоит. В мое время там не то что за лезгинку можно было отхватить, а за то, что у тебя волосы чуть длиннее, чем положено носить парням с Красноармейской», – добавила она. «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире 5 марта 2021, 18:27

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств, заявили разработчики. «Спутник V» – вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!», – говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter. Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует «Спутник V» с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили четыре страны, передает РИА «Новости». В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке. Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Появились сообщения о высылке Россией и Францией дипломатов 6 марта 2021, 07:29

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

СМИ утверждают, что Россия и Франция в конце 2020 года якобы выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны. По версии издания Les Echos, российский дипломат был заподозрен в шпионаже. Газета утверждает, что «одного из руководителей экономического отдела посольства РФ в Париже застали в момент совершения акта шпионажа». В итоге «Франция его выслала», а «Россия пошла на симметричный шаг», но «публично об этом обмене высланными дипломатами не сообщалось». В посольстве Франции в Москве и в российском внешнеполитическом ведомстве отказались комментировать информацию Les Echos, пишет «Коммерсант». Отметим, что высылки российских дипломатов в последнее время стали нередким событием. 18 декабря МИД Болгарии объявил о высылке российского дипломата по обвинениям в шпионаже. В ответ Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата. Кроме того, в декабре Россия выслала двух сотрудников посольства Колумбии в Москве в ответ на высылку двух российских дипломатов из Колумбии. Летом Россия объявила персоной нон грата австрийского дипломата в качестве ответной меры на аналогичный шаг Вены. Памятнику Тарасу Шевченко «отрезали» голову на Украине 5 марта 2021, 15:40 Текст: Алина Назарова

Вандалы повредили памятник поэту Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области Украины, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. «Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря», – написал он в Facebook. Мэр обратился в правоохранительные органы с требованием найти преступников. Памятники Шевченко не раз подвергались на Украине актам вандализма. Мотивы злоумышленников неизвестны, передает ТАСС. Поэзия Тараса Шевченко (1814-1861), в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке. Киев потребовал от Москвы признать Россию стороной конфликта в Донбассе 5 марта 2021, 23:27

Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. По словам Кравчука, Россия якобы ищет «любые причины, чтобы блокировать переговоры». Он выразил недовольство позицией России, которая «стоит на том, что она не является стороной конфликта». Кравчук сказал, что «ситуация находится в тупике», изменить ее можно «лишь радикальными шагами». «Вот мы сейчас, делегация наша, думает над тем, какие возможно внести предложения», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Кравчук заявил, что Москва «не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня». «Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги», – заявил он. В частности, речь идет о «признании» того, что «ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых подходов и документов», которые необходимо «зафиксировать». «Идти вперед» предлагается уже на основе этих «новых подходов и документов». Кравчук отметил, что «это очень радикальный шаг». Он заявил, что Киев не позволит России «действовать так, как она хочет». «Мы сделаем все, чтобы поставить Россию в рамки международного права и сделать так, чтобы она выполняла эти нормы», – добавил Кравчук. Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Кремль ответил на обвинения США в «наличии» у России химоружия 5 марта 2021, 13:18

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Обвинения России по поводу якобы наличия химического оружия являются безосновательными и голословными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что Вашингтон и Лондон рассматривают возможность ввести больше санкций против России. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО «продолжала оказывать давление на Россию» в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в Кремле подобные сообщения тщательно фиксируют. Песков подчеркнул, что эта информация является пока лишь сообщениями СМИ, передает РИА «Новости». «Но вместе с тем, конечно же, мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, там анонсируется вторая часть санкций. При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории, опять же якобы, имеется химическое оружие. Никаких данных, говорящих об этом, реальных данных, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все программы связанные, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия», – сказал Песков. «Конечно же, Россия понимает это, учитывает это и прорабатывает различные сценарии, с тем чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», – добавил представитель Кремля. Ранее Песков заявил, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают. Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19 6 марта 2021, 07:49 Текст: Антон Антонов

Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова «Интерфакс». Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами. Член ОП: В инциденте с избиением танцующих на дороге кавказцев были виноваты обе стороны 5 марта 2021, 19:30

Фото: кадр из видео

Текст: Татьяна Косолапова

Танцевавшие лезгинку на дороге в Краснодаре нарушили права автомобилистов и пешеходов, но и наказывать их за это избиением, как это сделали местные жители, нельзя было, сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Лагкуев. В Сеть попала запись с видеорегистратора, на которой видно, как двух мужчин кавказской национальности, которые остановились на дороге и начали танцевать лезгинку, избили и облили перцовкой. Уточняется, что драка произошла в городе Краснодар. Главред RT Маргарита Симоньян, которая родом из данного города, написала в своем Telegram, что «в Краснодаре любят, когда лезгинку танцуют на сцене. И не любят, когда ее танцуют на Красноармейской». «То, что кавказцев за танец избили – это неправильно, но и танцевать на дороге тоже нельзя. Правильно говорит Симоньян про танцы, это нужно делать на свадьбах, в помещении, во дворах закрытых, где веселье. А на улицах, где нарушаются права водителей и пешеходов, этого делать нельзя. Помню, раньше и в Москве такое частенько бывало на площадях, но мы осуждаем такие действия», – говорит Лагкуев. Он подчеркивает, что такой же точки зрения придерживается глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, врио Главы Дагестана Сергей Меликов и другие руководители и старейшины кавказских республик. «Я лично видел, что танцуют и казаки, и славяне, что тоже неправильно. Иногда даже в таких танцах огнестрельное оружие используют, стреляют в воздух, что вообще недопустимо. У нас есть Совет старейшин, там мы занимаемся всеми этими вопросами, и я заметил, что за последнее время таких случаев стало гораздо меньше», – рассказывает собеседник. Он подчеркивает, что несмотря на то, что в данной ситуации молодые люди кавказской национальности были неправы, жители Краснодара все равно не должны были применять к ним физическое насилие – это запрещено законом. Любые конфликты можно решить мирным путем. «Без конфликта, вероятно, здесь бы не обошлось. Вряд ли кавказцы просто перестали бы танцевать после того, как им сделали бы замечание, что так делать не стоит. Танцующие, вероятно, начнут грубить и конфликт разразится уже на этой почве. Есть органы, например, полиция, сейчас очень много мобильных бригад, которым можно было бы пожаловаться на инцидент, и дождаться, пока они все предотвратят. К ним и следует обращаться. Но бить нельзя, ни в коем случае», – заключил Лагкуев. МИД пообещал «скоро порадовать» США ответными санкциями 5 марта 2021, 13:17

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия не ждет, чтобы ответить на санкции Соединенных Штатов, «мы их скоро порадуем», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что на данный момент, раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Захарова также заявила, что Россия готова симметрично ответить на препятствование Германии работе российских СМИ в стране. «Будете закрывать счета и не дадите операторам обслуживать счета Russia Today в Германии – такие же, идентичные, а может быть, еще и другие меры будут применяться к немецким СМИ в России», – сказала она. Напомним, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая. Россия расценила отказ немецких банков сотрудничать с Ruptly и RT как политическое давление и нарушение обязательств ФРГ в сфере свободы слова и готова принять жесткие ответные меры в отношении работающих в нашей стране немецких средств массовой информации. Песков рассказал об упомянутой Путиным встрече с иностранцем 5 марта 2021, 13:48 Текст: Алина Назарова

Встреча президента Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он упомянул в беседе с волонтерами, носила личный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником», – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто был в гостях у президента. Он добавил, что не знает, какие превентивные эпидемиологические меры применялись к собеседнику президента, соблюдал ли он двухнедельный карантин перед встречей, передает РИА «Новости». Ранее в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин рассказал, что накануне у него была в Кремле встреча с иностранцем, который приехал из Европы.

Россия и Белоруссия создадут три совместных учебно-боевых центра 5 марта 2021, 16:35

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Министерства обороны России и Белоруссии договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщило военное ведомства России. «Министры обороны договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки: в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Белоруссии. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России размещать в республике самолеты для совместного дежурства. Кроме того, он заявил о готовности Белорусиии производить комплектующие для российских среднемагистральных самолетов. Офис Зеленского попросил США ввести всеобъемлющие санкции против России 5 марта 2021, 22:55 Текст: Антон Антонов

Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России, заявила замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко на видеоконференции, организованной Атлантическим советом. По ее словам, украинская сторона «была бы глубоко признательна» США за рассмотрение данного вопроса. Киев считает, что санкции должны будут действовать, «пока война на Украине не закончится», пока «Восточная Украина и Крым» не перейдут под контроль Киева, передает РИА «Новости». Кроме того, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2». Как заявила Свириденко, «этот проект может подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы». Киев надеется на поддержку со стороны Вашингтона в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Также Украина рассчитывает на усиление военного сотрудничества между двумя странами. В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Самолет «открытого неба» проверил маскировку военных объектов в Крыму 6 марта 2021, 01:54

Фото: Oleg Belyakov/Wikipedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Один из самолетов Ту-214ОН, которые Россия использовала в рамках Договора по Открытому небу, выполнил наблюдательно-разведывательный полет в новом качестве, сообщил военно-дипломатический источник. Построенный в 2011 году Ту-214ОН взлетел с аэродрома под Таганрогом и совершил полет, который продолжался более трех часов, «вдоль побережий Краснодарского края и Крыма». Он проверял «маскировку и защищенность расположенных там военных объектов, частей и соединений». В частности, проверка коснулась объектов Севастопольской и Новороссийской военно-морских баз. Кроме того, Ту-214ОН проверил «способность региональной системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации» и «выполнил ряд других задач». В ходе полета была проведена «оценка эффективности работы» бортового наблюдательного оборудования. «Анализ результатов работы комплекса позволит принять решение о необходимости модернизации аппаратуры», – заявил источник РИА «Новости», добавив, что самолет вернулся в Москву. Напомним Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. Самолеты Ту-214ОН решили модернизировать для использования в разведывательных целях.