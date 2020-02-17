Волгоградцы возмутились рекламой доставки еды с «Родиной-матерью»

В Волгограде разгорелся скандал после того, как «Сбермаркет» разместил рекламу доставки еды с изображением «Родины-матери».

Гражданский активист Алексей Ульянов обнаружил в Instagram-аккаунте федеральной службы доставки пост с рекламным коллажем.

«Одни зеленкой испачкали... вторые там еще что придумали. А #sbermarket доставку из #лента теперь рекламирует...», – написал общественник в Facebook.

В рекламном коллаже изображение скульптуры «Родина-мать зовет!» Расположено рядом с жирафами, держащими в зубах пакет с продуктами из супермаркетов. Самой скульптуре дизайнеры вложили в руку лимон. На переднем плане коллажа жук-навозник катит шар.

В комментариях волгоградцы выразили возмущение таким обращением с одним из символов воинской славы России.

«Структура империи... не просто недопустимо использует образ монумента «Родина-мать зовет!» в рекламе, но и в год 75-летия Великой Победы приравнивает ее к жуку-навознику. Последуют ли извинения...?», – написал Виталий Арьков.

«...это ШОК-КОНТЕНТ. А что жук-носорог тащит за собой, что это все вообще означает...», – возмутилась Наталья Юшкина.

Ранее в ходе изучения поверхности скульптуры монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде реставраторы обнаружили около 180 тыс. дефектов.