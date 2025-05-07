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«Лунсин» в Туве оказался на грани остановки из-за санкций
Компания «Лунсин» столкнулась с финансовыми трудностями из-за санкций
Горнодобывающая компания «Лунсин» в Туве столкнулась с угрозой приостановки работы из-за финансовых трудностей, вызванных отказом китайских банков сотрудничать с российскими компаниями.
О серьезных финансовых проблемах ООО «Лунсин» сообщило правительство республики, передает ТАСС. По данным властей, трудности возникли из-за санкций и последующего отказа китайских банков сотрудничать с российскими финансовыми учреждениями. В связи с этим обсуждается возможность временной приостановки работы компании.
В сообщении отмечается, что окончательное решение будет принято после переговоров с главной компанией в Китае. Генеральный директор ООО «Лунсин» Ли Кайвень отправился на консультации в Китай. На сегодняшний день компания продолжает функционировать, на ее предприятиях трудятся около 1,2 тыс. сотрудников.
ООО «Лунсин» занимается разработкой Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения, обладая лицензией до 2031 года. Предприятие планировало ежегодно добывать до 1 млн тонн полезных ископаемых. Учредителем компании выступает китайская «Хэйлунцзянская горная компания «Цзыцзинь Лунсин». По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году «Лунсин» зафиксировала чистую прибыль в 10,22 млрд рублей.