В Аргентину прибыла вторая партия вакцин «Спутник V» Мясников назвал эпидемию опаснее COVID 16 января 2021, 17:55 Текст: Вера Басилая

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. Мясников подчеркнул, что почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям. «Интересно, что за год, наравне с этими полутора миллионами жертв COVID-19, умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением – более 20 млн человек. Такие потери никакому COVID не снились», – цитирует РИА «Новости» Мясникова. Одним из важных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если мать ребенка во время беременности курит, или один из его родителей имеет проблемы с избыточным весом, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка, является диабет у матери, считает Мясников. Кроме того, врач рассказал, что согласно последним исследованиям, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса, указав, что еще в начале прошлого года ничего не предвещало такого бурного распространения болезни.

Врачи прокомментировали видео с конвульсиями американки после вакцины от COVID-19 15 января 2021, 21:32

Фото: Inderlied/Kirchner-Media/Global Look Press

Текст: Андрей Самохин

Тяжелые случаи при вакцинации обычно разбирает специальная комиссия, которая и решает – вызваны ли такие феномены прививкой или каким-то недугом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. Так он прокомментировал появившееся в соцсетях видео, на котором женщину трясет от конвульсий, которые якобы возникли после вакцинации препаратом Pfizer. «Возможно, на видеозаписи – проявление недуга, которое давно назревало в организме человека, а вакцина лишь стимулировала его. Надо проверять», – считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. «Когда вы имеете дело с прививкой большого количества людей, можно ожидать самых разных реакций. Можно столкнуться и с феноменом. Что-то случается с конкретным пациентом, причем возможно, это случается независимо от вакцины», – добавил эксперт. «Закономерны такие реакции или нет, можно судить по их частоте на фоне общего количества привитых. Тяжелые случаи обычно разбирает специальная комиссия. Она и решает, вызваны ли такие феномены собственно вакциной. Говорить о том, что Pfizer COVID-19 дает такого рода реакцию в массовом порядке, можно только в том случае, если были привиты десятки тысяч людей и у этого количества была затем выявлена определенная частота такого нарушения. Я лично не располагаю данными о том, что при применении этой вакцины такие проявления встречаются более-менее регулярно» – сказал профессор. Ранее житель американского штата Луизиана Брант Гринер (Brant Griner) опубликовал в Facebook видео с участием своей матери, которую, по словам Гринера, только что привили от коронавируса вакциной компании Pfizer/BioNTech. «Это то, что вакцина Pfizer COVID-19 сделала с моей мамой. Пожалуйста, молитесь за нее. Ее положили в больницу. И будьте осторожны с вакциной. Я уверен, что это хорошо для некоторых людей. Но вам нужно подумать, стоит ли принимать эту вакцину? Это не для меня. Поделитесь этим постом, нам нужна помощь в поиске ответов», – пишет Гринер. На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу. На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу. Гринер пишет, что «маме сегодня становится еще хуже, а от врачей до сих пор нет ответов, как это исправить». «Пожалуйста, помолитесь за нее. Я не могу видеть свою маму такой, что мне хочется плакать, зная, что я ничем не могу ей помочь», – пишет он. Пользователи, судя по комментариям, оказались шокированы увиденным. Многие из них отказались верить в то, что конвульсии женщины вызваны прививкой. Кстати, судя по его страничке, Гринер принадлежит к сторонникам президента Дональда Трампа. «Это видео смахивает на фейк», – полагает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, публикацию можно рассматривать в контексте распространяемых в интернете сообщений о якобы десятках пациентов, умерших после вакцинации. «Я лично в эти цифры не очень верю. «Звериный оскал капитализма» – это для нас, конечно, привычная формулировка, но кроме нее еще есть профессиональная медицинская этика, и я не думаю, что сами американские врачи могут прививать вакциной, которая грозит подобными осложнениями», – подчеркнул медик. «Наверное, с этим случаем необходимо разбираться тамошним врачам», – полагает Онищенко. Даже если предположить, что это видео – не постановочное, то не следует верить на слово публикаторам, утверждающим, что перед нами «последствия вакцинации», отметил бывший главный санитарный врач России. «Сложно судить по одному видеоролику, без всякого диагноза, поставленного врачами, а также без анамнеза прошлых болезней этой женщины, без информации о том, в каком она состоянии находилась до вакцинации, если последняя все же имела место», – указал эксперт. «В любом случае, даже если у нее действительно была такая реакция на прививку, то крайне неэтично выставлять в соцсеть свою мать в таком виде, – подчеркнул собеседник. – Слишком высокая цена даже для того, чтобы предупредить других об опасности вакцинирования этим препаратом, как автор ролика это объясняет в комментарии». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Голикова назвала дату начала массовой вакцинации россиян от коронавируса 15 января 2021, 18:33

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник, 18 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания с ведущими эпидемиологами. «Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», – передает ее слова ТАСС. Голикова также добавила, что ожидается вакцинация препаратом, разработанным Центром Чумакова. «На подходе вакцина, разработанная Центром Чумакова. Мы тоже ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения», – цитирует зампреда правительства РИА «Новости». Она отметила, что Россия исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. «Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекции в тысячи раз снижалась в Российской Федерации, и в сотни тысяч раз даже, есть примеры. В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в пять тысяч раз, корь – в тысячу раз, краснуха – в четыре тысячи раз, и совсем уже со знаком после запятой у нас встречаются эти инфекции», – добавила Голикова. В среду глава государства Владимир Путин поручил на следующей неделе перейти к массовой вакцинации от COVID-19 российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют. Клиника в Сколково остановила переговоры о приобретении вакцины Pfizer 15 января 2021, 19:40 Текст: Елизавета Булкина

Клиника «Хадасса Москва», участник ММК (Международного медицинского кластера) в Сколково, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против COVID-19 и планирует предложить своим пациентам российский препарат «Спутник V», сообщили в медучреждении. «С самого начала пандемии клиника находится в постоянном контакте с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций. В ближайшее время «Хадасса Москва» планирует начать прививать своих пациентов вакциной «Спутник V», основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах», – говорится в сообщении на сайте клиники. Отмечается, что с осени прошлого года, «Хадасса Москва» была единственной в России международной клиникой, участвующей в проведении клинических испытаний «Спутника V», а генеральный директор «Хадасса» в Израиле Зеев Ротштейн и профессор Полина Степенски, выступающие кураторами московского филиала, неоднократно высказывались в пользу вакцины «Спутник V». Многие врачи и менеджмент московской «Хадассы» уже привились «Спутником V». «Несмотря на то, что во время пандемии мы, как и все клиники России, и государственные, и частные, оказались на передовой борьбы с коронавирусом, наша основная специализация – лечение онкологических заболеваний и оказание паллиативной помощи. И мы хотим сфокусироваться прежде всего на этом: скоро открывается онкологический стационар на 100 коек, это огромная работа и все силы коллектива сейчас направлены на эту задачу. Поэтому мы приняли решение не закупать другие вакцины, считаем, что будет достаточно предложить нашим пациентам одно уже существующее решение», – заявил владелец клиники Евгений Туголуков. «Вакцинацию против ковида препаратом Pfizer в клинике «Хадасса Москва» мы не проводили и в настоящее время не проводим», – подчеркнули в медучреждении. Ранее Туголуков заявил, что клиника «Хадасса» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. Владелец клиники сообщал, что собирается привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность. Помпео обвинил Китай в утаивании важной информации о коронавирусе 16 января 2021, 06:33

Фото: ALEX HALADA/

www.imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Китай продолжает скрывать сведения, требующиеся для борьбы с новым коронавирусом, заявил госсекретарь США Майк Помпео в связи с прибытием в КНР миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Пекин сегодня продолжает удерживать жизненно важную информацию, необходимую ученым для защиты мира от этого смертоносного вируса, а также следующего», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства США ТАСС. В связи с этим Помпео призвал Пекин обеспечить неограниченный «доступ к образцам вируса, лабораторной документации и персоналу, свидетелям и поднимавшим тревогу лицам, чтобы обеспечить достоверность итогового доклада ВОЗ». Китайскому правительству следует дать «полный и тщательный отчет о том, что произошло в Ухане», убежден госсекретарь США. По словам Помпео, «пандемии COVID-19 ( вызываемое новым коронавирусом заболевание) можно было избежать». При этом госсекретарь США выразил уверенность, что возникновение новой пандемии, берущей начало в Китае, – «лишь вопрос времени». Помпео также потребовал, чтобы власти КНР дали пояснения по якобы имевшим место осенью 2019 года – «до первого установленного случая» инфицирования новым коронавирусом – заболеваниям сотрудников Уханьского института вирусологии. Кроме того, он высказал предположение о связях этой организации с Народно-освободительной армией Китая и добивается предоставления Пекином информации об определенных видах исследований, которые велись в институте. По словам Помпео, «любая ответственная страна пригласила бы инспекторов всемирного здравоохранения» в случае подобной вспышки заболевания «в течение дней». Между тем власти Китая «отказывались от предложений помощи» извне, заметил госсекретарь. Напомним, в четверг группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань. Ранее американский телеканал CNN сообщал о наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса. Санду собралась просить у ЕС вакцину от коронавируса 16 января 2021, 04:56 Текст: Антон Никитин

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе визита в Брюссель 18-19 января намерена просить функционеров Евросоюза (ЕС) оказать республике финансовую помощь, а также провести переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса. «Нам нужна финансовая и другая помощь. Хочу начать переговоры о большом пакете поддержки сельского хозяйства на пять лет, нам нужно создать проект системы ирригации. В этом году ЕС будет планировать пятилетний бюджет, и мы не должны упустить возможность получить финансирование из разных фондов», – приводит ТАСС слова Санду в эфире телеканала «РТР-Молдова». Президент Молдавии также сообщила, что в ходе своего визита в Брюссель намерена обсудить проект регионального развития, который позволит финансировать местные администрации в Молдавии, минуя правительство, а также проведет переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса. Напомним, 30 ноября Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за распространения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Во вторник Меркель призвала сохранить в Германии жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В прошлую субботу канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции. Алена Апина показала последнюю переписку с Грачевским 16 января 2021, 11:42

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Певица Алена Апина опубликовала в соцсетях скриншот последней переписки с художественным руководителем детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, умершим в четверг на 72-м году жизни от последствий коронавируса. Апина опубликовала скриншот переписки в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Apina (@neapina) «Это наша последняя переписка с Борей Грачевским! Человек-улыбка! Человек-свет! Человек-жизнь! Прощай...», – написала она. Напомним, Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Звезды эстрады и артисты прокомментировали его смерть, отметив, что мир «покидают лучшие». Подруга Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн. Меркель назвала самый серьезный вызов за время работы канцлером 16 января 2021, 02:31

Фото: Emmanuele Contini/

imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии за последние годы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС). Меркель напомнила, что уже в 14 раз в должности канцлера принимает участие в съезде консерваторов и, «по всей вероятности», в последний. В этой связи она вспомнила о сложностях, с которыми столкнулись ФРГ и ЕС за это время: долговой и экономический кризис в еврозоне, нелегальная миграция, безработица, передает ТАСС. «В настоящее время мы боремся с – абсолютно точно – самым серьезным вызовом: с пандемией, которая угрожает нашему здоровью и нашим жизням, которая меняет наш быт», – сказала глава правительства ФРГ. Меркель в своем выступлении сделала акцент на том, как поменялся мир за годы ее работы во главе правительства ФРГ. «Я убеждена, что в ближайшие 15 лет мир будет меняться еще быстрее», – отметила она. По словам канцлера, Европа должна действовать сообща, чтобы укрепить позиции в условиях перемен. Ключевое решение съезда будет вынесено в субботу. Делегаты изберут нового председателя. Нынешняя глава – Аннегрет Крамп-Карренбауэр – свою кандидатуру не выставляла. Открывая съезд, она указала на ошибки, которые не позволили ей повести партию на выборы. Политическую силу она возглавляла с 2018 года. На роль главы партии есть три претендента: премьер- министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет, бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц, а также глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Реттген. Все – представители западногерманских федеральных земель. Наблюдатели обычно внимательно отслеживают речи авторитетных политиков на партийных съездах, чтобы понять, кого из кандидатов они поддерживают. Меркель в своей речи ни одного намека не сделала. Она лишь выразила надежду, что будет избрана команда, которая способна решать насущные проблемы. Выборы в Бундестаг, намеченные на 26 сентября, пройдут без участия Меркель, которая неоднократно заявляла, что не намерена больше выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства ФРГ и планирует по истечении срока полномочий уйти из политики. Напомним, во вторник Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В прошлую субботу канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции. Комитет ВОЗ выступил против вакцинации от коронавируса при поездках 15 января 2021, 21:00 Текст: Вера Басилая

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавивируса высказался против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. «В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу [инфекции]», – цитирует ТАСС рекомендации комитета ВОЗ. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза пока не договорились о форме сертификата вакцинации от COVID-19. Представитель комиссии заявлял, что существует необходимость сертификатов о вакцинации от коронавируса, соответствующие обсуждения идут на уровне европейских институтов, рекомендации появятся к середине января. Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает хорошей идею создать документ по пройденной вакцинации от коронавируса, который бы признавался во всем Евросоюзе. Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для прошедших вакцинацию от коронавируса, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств. Китайские медэксперты призвали прекратить использование вакцины от Pfizer 15 января 2021, 19:36 Текст: Вера Басилая

Китайские эксперты в области здравоохранения призвали приостановить использование вакцины против коронавируса, произведенной компанией Pfizer, из-за смерти 23 человек в Норвегии после прививки. Специалисты считают, что после случая в Норвегии следует и другим странам приостановить использование вакцин от COVID-19, таких как Pfizer, которые были созданы по экспериментальной технологии mRNA, цитирует РИА «Новости» сообщение китайской газеты Global Times. По словам одного из экспертов, новая вакцина mRNA была разработана в спешке, а безопасность ее широкомасштабного использования для людей не была подтверждена. Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье. Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. Направлен запрос на срочное использование «Спутника V» в Бразилии 16 января 2021, 05:59

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, говорится в заявлении фармпроизводителя. «Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины «Спутник V», – приводит текст сообщения пресс-службы компании ТАСС. «В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всем мире государство и бизнес должны предпринять все усилия для борьбы с ней, в том числе принимая меры чрезвычайного и исключительного характера, которые диктуются срочной необходимостью и важностью текущего момента», – подчеркивается в заявлении. В компании также напомнили, что указанный в обращении к регулятору объем российского препарата от коронавирусной инфекции нового типа планируется поставить в Бразилию в первом квартале 2021 года. Кроме того, в рамках двустороннего соглашения о передаче технологий Uniao Quimica наладит выпуск российской вакцины на своих предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу). Ранее в Бразилии выявили новый, «бразильский» штамм коронавируса, впервые обнаруженный министерством здравоохранения Японии 10 января. Напомним, 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V». В Финляндии зафиксировано более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer 15 января 2021, 20:08 Текст: Елизавета Булкина

После вакцинации от коронавируса препаратом производства Pfizer/BioNTech в Финляндии у пациентов отмечено 32 случая побочных эффектов, сообщило финское Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере (Fimea). «В Fimea к 15 января поступило 32 сообщения о побочных эффектах после введения первой дозы вакцины от коронавируса Comirnaty (разработана американской компанией Pfizer и германской BioNTech – прим. ВЗГЛЯД). Сообщается, среди прочего, об аллергических реакциях, в том числе анафилактической реакции, боли в месте укола, болях в мышцах, увеличении лифмоузлов, а также тошноте, сыпи, усталости, головных болях и ознобе», – передает сообщение финского ведомства ТАСС.

В Агентстве отметили, что это «обычные и ожидаемые побочные эффекты от прививок», «никаких неожиданных последствий вакцинации на данный момент не выявлено». В Финляндии первую дозу вакцины получили 45 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье. Всемирная организация здравоохранения начала проверку. Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. Глава МВФ отметила усилия российских властей по преодолению «коронакризиса» 15 января 2021, 18:59 Текст: Елизавета Булкина

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила усилия российских властей по преодолению последствий экономического кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса, об этом она заявила в ходе своего выступления по видеосвязи в рамках Гайдаровского форума. «Начиная с марта, я бы сказала всем: «Ребята, пожалуйста, тратьте. Тратьте как можно больше, (...) тратьте, сколько можете, потому что это важно для фискальной политики, для экономики». Это важно – тратить деньги, чтобы вывести экономику из коллапса, потому что мы же намеренно ограничивали и потребление, и производство с начала пандемии, а при этом, (...) что было сделано? Защита экономики – также и в вашей стране, со стороны банковского сектора, поэтому очень важно сейчас не отнимать те льготы и ту помощь, которые были предоставлены, но при этом нужно помочь тем, кто потерял работу», – передает ее слова ТАСС. «Мы сделали большую работу, и сейчас важно, чтобы ее результат не был потерян», - подчеркнула Георгиева. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия проходит испытание коронавирусом лучше многих других стран? В России угроза коронавируса значительно сплотила общество, заставив власть искать решения для спасения человеческих жизней, экстренной разработки вакцины и поддержки экономики. ВОЗ допустила возможность введения иммунных паспортов 15 января 2021, 22:23 Текст: Антон Никитин

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. «Если вы посмотрите на рекомендации чрезвычайного комитета относительно подтверждения вакцинации для путешественников за рубеж, то там сказано «на данный момент». Не потому, что это будет плохой идеей в будущем, а потому что нам не хватает критических доказательств, которые касаются того, будут ли переносчиками вакцинированные, и могут ли они опять заболеть. А также потому что никто в мире, кроме медицинских работников и уязвимого населения, не имеет доступа к вакцинам», – приводит слова Райана РИА «Новости». Директор программы ВОЗ по ЧС подчеркнул, что чрезвычайный комитет на данный момент не считает необходимым вводить дополнительные барьеры для передвижения людей как минимум до тех пор, пока не появится больше данных и больше вакцин. «Ситуация изменится со временем, и в будущем могут появиться новые причины это сделать (ввести подтверждение вакцинации для путешествий)», – добавил эксперт. Ранее в ВОЗ выражали опасения, что использование подобных «паспортов» или сертификатов может создать у их обладателей иллюзию безопасности, они перестанут соблюдать рекомендации общественного здравоохранения, что еще больше увеличит риск распространения заболевания. Напомним, в апреле 2020 года депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил идею создания иммунного паспорта для туристов. В России перешли к завершающему этапу испытаний тест-системы для выявления «британского» COVID 16 января 2021, 10:21 Текст: Наталья Ануфриева

Тест-система, способная выявить «британскую» мутацию коронавируса, находится на завершающем этапе испытаний, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что «используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени», передает ТАСС. «Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания», – подчеркнули в Роспотребнадзоре. Тест-система была разработана Центральным научно- исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора. Она способна отличить мутировавший британский штамм коронавируса от немутировавшего за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Ранее ВОЗ назвала число выявивших «британский» штамм коронавируса стран. Выяснено, где больше всего доверяют российской вакцине от COVID-19 15 января 2021, 19:26 Текст: Абдулла Шакиров

Российская вакцина от коронавируса вызывает наибольшее доверие у жителей Мексики, Индии и Китая, следует из данных британской компании YouGov. В Мексике о доверии к российскому препарату сообщили 48% респондентов, в Индии – 47%, в Китае – 38%, передает РИА «Новости». Меньше всего доверия вакцина российского производства вызывает в Великобритании (2% опрошенных) и Дании (3%). Китайская вакцина пользуется доверием в 85% респондентов в КНР, 36% – в Мексике и 28% – в Индонезии. Наиболее положительно в мире относятся в вакцинам из Германии, Великобритании и США. Уточняется, что исследование проходило с 7 по 20 декабря в Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах, Мексике, Австралии, Китае, Сингапуре, Индонезии, Индии, ОАЭ, Дании, Швеции, Польши, Франции, Италии, Испании и Германии. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.