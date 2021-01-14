Мясников усомнился в естественном происхождении COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса, указав, что еще в начале прошлого года ничего не предвещало такого бурного распространения болезни.

«Просматриваю свои публикации 2020 года. … И все думаю: ведь и правда, ничего не предвещало такого бурного распространения болезни. Подавляющее большинство ученых, опираясь на привычные правила распространения эпидемического процесса, в начале года давали очень мало шансов на то, что вот так полыхнет. Максимум пессимисты говорили о повторении Гонконгского гриппа 50-х. Правы оказались те, кто говорил, что новая инфекция необычайно непредсказуема. Можно позлорадствовать: вот, ошиблись, недооценили! А можно подумать: почему? Почему все пошло не так? Почему полыхнуло почти одновременно в разных местах мира?» – написал Мясников в Telegram.

По его словам, до сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения, включая и предыдущие вспышки коронавирусных пневмоний.

«Я всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Но чем дальше я за всем наблюдаю, тем меньше у меня уверенности в том, что все идет, согласно законов природы. Вернись я на девять месяцев назад, я бы и тогда повторил все тоже, если бы опирался на данные того времени. А вот зная все, что вижу сегодня, я бы тогда сильно задумался бы: почему? И ответа у меня нет и сегодня», – добавил медик.

Также Мясников обратил внимание на то, что «артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий». «Это все, конечно фантазии, но терзают меня «смутные сомнения», – резюмировал врач.

Тем временем директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый.

Накануне ВОЗ заявила, что число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 5 миллионов, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 85 тысяч.