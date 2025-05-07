Unherd заявил о бесполезности угроз новых санкций Трампа для политики Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщило издание Unherd, передает Ura.ru. В материале говорится, что намерения Дональда Трампа ввести дополнительные ограничительные меры в отношении России не окажут существенного влияния на решения президента России по украинскому направлению.

Авторы статьи отметили: «Дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли поменяют планы российского президента, а США не могут резко увеличить военную помощь Украине, учитывая, что их запасы уже исчерпаны».

Также издание подчеркивает, что Вашингтон ограничен в возможностях поддержки Киева ввиду исчерпания военных резервов, что снижает эффективность давления на Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп допустил возможность подписания документа о новых ограничениях на импорт российских энергоносителей.

Между тем, в Кремле сообщали, что идея встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается, но конкретные договоренности по дате и месту встречи отсутствуют.