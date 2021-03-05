Премьер Словакии поблагодарил главу МИД Венгрии за помощь в покупке «Спутник V» ЛНР выявила за неделю десятки единиц боевой техники Украины в Донбассе 5 марта 2021, 20:30 Текст: Абдулла Шакиров

Вооруженные силы Украины разместили в Донбассе в течении недели 54 единицы вооружения и техники в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий. «За истекшую неделю нашей разведкой выявлено размещение 54 единиц техники в жилых кварталах населенных пунктов», – передает сообщение Осадчего РИА «Новости». Как уточнил представитель ЛНР, украинские силовики разместили запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение на железнодорожной станции подконтрольного Киеву города Рубежное, в том числе 27 самоходных гаубиц «Мста-С», один противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» и восемь противотанковых пушек «Рапира» калибром 100 миллиметров. В ЛНР призвали «жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры». Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что обстановка на линии соприкосновения обостряется с каждым днем. По его словам, речь уже не идет о «партизанских вылазках» со стороны Украины. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

В Сети высмеяли «вызов» Зеленского «пророссийским олигархам» 3 марта 2021, 10:06

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Политолог Владимир Корнилов высмеял статью британского издания Financial Times, в которой говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский бросает вызов «пророссийским олигархам» Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому. «Красота же! Сегодняшняя Financial Times пишет о том, что Зеленский бросает вызов «пророссийским олигархам, стоящим на пути реформ». И называют этих олигархов – Медведчук и... Коломойский! Ну да, Коломойский – это же известный пророссийский деятель Украины», – иронизирует Владимир Корнилов в Telegram. В статье Financial Times, в частности, говорится, что решение СНБО Украины ввести санкции против Медведчука и его соратников частично является попыткой Зеленского снискать расположение администрации президента США Джо Байдена. При этом автор статьи называет атаку на Медведчука важнейшим изменением политики Зеленского с момента его инаугурации в 2019 году. Издание также отмечает, что Зеленскому придется начать преследование олигарха Игоря Коломойского. В феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Жительница Одессы назвала украинский язык «говяжьим» 4 марта 2021, 08:43 Текст: Евгения Шестак

Новый скандал на языковой почве разразился на Украине: покупательница одного из магазинов в Одессе резко высказалась об украинском языке, назвав его «говяжьим». По информации местного портала 048.ua, посетительницу магазина не устроило, что продавец говорит с ней на национальном языке. По словам женщины, она не понимает украинский, в связи с чем предложила продавщице вспомнить, «кем были первые граждане в истории города». Также женщина потребовала персонал магазина в разговоре с ней перейти на русский. Государственный язык Украины она назвала «говяжьим». Также в этот момент в магазине находился мужчина. Он написал жалобу на то, что их отказались обслуживать на русском языке. При этом администраторы магазина никаких нарушений в произошедшем не увидели. С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Украинскую армию предложили лишить доступа к российскому топливу 3 марта 2021, 11:51

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил обсудить прекращение поставок на Украину топлива и горюче-смазочных материалов, которые используются украинскими вооруженными силами в Донбассе. «По поводу ГСМ и всего остального, того, что работает в бензобаках украинских танков именно против нас. И дизельное топливо, и многое другое (...) Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» и радио «Вести ФМ». Он подчеркнул, что, на его взгляд, «мы очень серьезно проигрываем тем, что не сделали этого давно». Ранее сообщалось, что в ДНР заявили об отказе Киева обсуждать нарушения перемирия в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Москва неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. В Совфеде рассказали о последствиях запрета продавать топливо Украине 3 марта 2021, 14:49

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Текст: Наталья Макарова

«Запрет на поставки российского топлива на Украину ударит по гражданскому населению, которое может и не поддерживать киевскую власть и войну в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя предложение депутата Леонида Слуцкого обсудить прекращение поставок на Украину топлива, так как оно может идти на нужды ВСУ в Донбассе. «Сложно регулировать использование нашего топлива украинской армией. Особенно сложно это было в первые годы после начала военных действий в Донбассе», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее в среду председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал прекратить поставки на Украину российского топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые могут использоваться украинскими вооруженными силами в Донбассе. «Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» и радио «Вести ФМ». По словам сенатора Цекова, «прекращение поставок не значит, что топлива не будет на Украине. Они возьмут его у других государств, пусть и дороже». «Видимо, тема полного запрета поставки топлива на Украину обсуждалась. Скорее всего, это сочли невозможным, а может, и неправильным. Потому что в данном случае пострадает и гражданское население Украины, которое, может, и не поддерживает эту власть и эту войну», – добавил собеседник. «Над этим надо серьезно думать, чтобы предусмотреть все последствия, и чтобы не пострадало гражданское население», – сказал Цеков. «Запретительный механизм уже существует. Российские компании не могут продать дизельное топливо для Украины, не получив разрешение Минэкономразвития. Нужно доказать, что топливо продается не украинской армии. Но при желании посредники могут перепродать дизель ВСУ», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В апреле 2018 года постановлением правительства России был введен официальный запрет на поставки на территорию Украины нефти и ряда нефтехимических продуктов. При этом был установлен список товаров, экспорт которых на Украину позволен, но для этого требуется разрешение Минэкономразвития РФ. В этом списке есть дизельное топливо и товарный бензин. Как отмечало РИА Новости, в 2019 году поставки дизельного топлива из России на Украину составили рекордные 315,4 тыс. тонн при общем объеме поставок в 663 тыс. тонн. В октябре 2020 года правительство России разрешило экспорт на Украину по спецразрешениям Минэкономразвития ряда нефтепродуктов, в том числе смазочных масел. «Россия продает Украине и дизель, и мазут, и сжиженный углеводородный газ», – отметил Юшков. Отдельный вопрос – о поставках из Белоруссии, добавил эксперт. Через республику идет транзитный нефтепродуктопровод, который принадлежит компании «Запад-Транснефтепродукт» – «дочке» «Транснефти». Но эта компания может потерять контроль над трубой из-за повышения белорусских налогов. «Белоруссия вводит некий экологический налог для российских компаний за прокачку дизеля, как объясняется – на случай аварии», – отметил Юшков. «Сейчас белорусской стороне приходится получать упомянутые разрешительные документы у российского правительства на поставки в Украину. Но если Белоруссия возьмет под свой контроль трубу, то она сможет продавать дизельное топливо на Украину бесконтрольно – хоть войскам, хоть гражданским потребителям, без разницы», – пояснил эксперт. Это выгодный бизнес, подчеркнул эксперт – Украина сейчас находится на третьем месте по закупкам нефтепродуктов из Белоруссии, и украинская сторона закупает эти продукты по высоким ценам. «На мой взгляд, полный запрет на поставки вводить не надо, – полагает эксперт. – Наши топливные продукты нужны простым украинцам, которым сложно будет существовать без топлива, купленного в России. Ведь на Украине развалены практически нефтеперерабатывающие заводы, либо, как Кременчугский НПЗ, работают не на полную мощность». Но, добавил Юшков, нужно каким-то образом наладить запретительные механизмы, чтобы исключить передачу российского ДТ на оборонные нужды. «Если запрет будет введен, танки не остановятся – просто будут найдены другие источники, нефтепродукты из той же российской нефти, купленные в Венгрии, Польше или Турции. Или, не исключено – в Белоруссии», – резюмировал Юшков. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из орудий калибра 122 мм. В связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в среду военнослужащим ДНР разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины, сообщили в среду в пресс-службе народной милиции республики. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока – 2» 3 марта 2021, 08:15

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Украина может потерять 3 млрд долларов из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», при этом данный ущерб «некритичен», заявил бывший министр экономики страны и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. «Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», – отметил Лановой в интервью НСН. Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Погребинский: Деньги от России я получил всего один раз десять лет назад 3 марта 2021, 17:14

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

«Это будет удар по моей семье и коллегам. Я надеюсь, что если это коснется меня, то коллег, по крайней мере, трогать не будут», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так эксперт отреагировал на сообщения о том, что СБУ включила его в список политологов, которым готовят подозрение в государственной измене. «Мне могут предъявить обвинения. Это не сплетня. Есть утечки из силовых структур, что такая тема действительно существует. Морально я не готов к аресту, но материально подготовился. Ясно, что это будет удар по моей семье и коллегам. Я надеюсь, что если это коснется меня, то коллег, по крайней мере, трогать не будут», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Во вторник независимый портал Vesti.ua сообщил со ссылкой на источники в украинских силовых структурах о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовится предъявить подозрение в государственной измене нескольким украинским политологам, в том числе Погребинскому. Эксперты названы фигурами, близкими к руководству партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), и постоянными экспертами заблокированных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Политологам припишут якобы зафиксированные факты получения денег из России, отмечает портал Lenta.Ru. «Будут зачищать как силовое, так и интеллектуальное крыло ОПЗЖ» – сказал источник Vesti.Ua. Погребинский назвал обвинения «совершенной фантасмагорией». «Не может быть никаких доказательств, что я брал от России деньги за озвучивание каких-то позиций. Единственный раз я получал деньги на издание двухтомника «Русский язык в Украине» от фонда «Русский мир». Это было лет десять назад, когда Россия еще не была «страной-агрессором», – признался эксперт. На ваш взгляд Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь? Зеленский

Порошенко

Утверждения о якобы зафиксированных фактах получения денег из России он назвал «абсолютным бредом, который произносится ради того, чтобы получить какие-то мистические основания для задержания». «Эти основания нельзя будет доказать в суде, но можно дожидаться суда в СИЗО неизвестно сколько. Поэтому, конечно, я опасаюсь такого развития событий. Я оказываюсь под ударом из-за моих давних отношений с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком», – уверен собеседник. Погребинский убежден, что украинские власти пытаются полностью изолировать Медведчука от возможности получать любую интеллектуальную поддержку. «Я думаю, такая установка властей в отношении Медведчука поддержана американским посольством в Киеве. Но поскольку я считаюсь давним приятелем Медведчука и человеком, который может что-то подсказать ему как политолог, то я могу тоже оказаться под ударом. Все это началось с беспрецедентной и незаконной атаки на телеканалы. Я уже тогда понимал, что эта история получит продолжение. Я очень надеюсь, что до последнего рубежа дело не дойдет, но никаких уверенностей или гарантий на сегодняшней Украине даже близко быть не может», – подытожил эксперт. В прошлом Погребинский был советником у премьер-министра Валерия Пустовойтенко (1998–2000), премьера и кандидата в президенты Виктора Януковича (2004) и Виктора Медведчука, когда тот занимал пост главы администрации президента (2002–2004). В конце февраля был взят под стражу на два месяца постоянный гость телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne Юрий Дудкин. Его обвиняют по двум статьям УК Украины – «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности и другим признакам». Также в феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера ОПЗЖ Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее отметил, что власти Украины решили выдавить Медведчука из страны. При этом по состоянию на начало марта партия ОПЗЖ лидирует в рейтинге политических сил Украины (23,5%), поддерживающая президента Владимира Зеленского партия «Слуга народа» – лишь на третьем месте (16,3%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ 3 марта 2021, 11:05

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Военнослужащим самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе народной милиции ДНР. «Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», – приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Снайпер застрелил эвакуировавшего детей сотрудника МВД ДНР 3 марта 2021, 23:07 Текст: Алексей Дегтярев

В Донбассе сотрудник МВД Донецкой народной республики погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных, сообщили в пресс-службе ведомства республики. «В результате снайперского обстрела погиб сотрудник МВД ДНР», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. В среду днем на линии соприкосновения в районе ясиноватской промзоны между позициями украинских военных и Народной милиции ДНР нашли группу детей, в район отправили следственно-оперативную группу для их эвакуации. «В ходе проведения мероприятий группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ, в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции. Сотрудники МВД были вынуждены прервать проводимые мероприятия, дети не были эвакуированы», – пояснили в ведомстве. В феврале сообщалось, что сотрудника Народной милиции ЛНР ранил снайпер, огонь велся с направления населенного пункта Луганское, находящегося под контролем Киева. Лукашевич: Киев хочет выиграть время для перегруппировки и накопления военного потенциала в Донбассе 4 марта 2021, 20:34

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Киев намеренно заводит переговорный процесс о мирном урегулировании конфликта в Донбассе в тупик, чтобы выиграть время для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «Резонно приходим к выводу, что Киев намеренно заводит урегулирование в тупик и использует вялотекущий и безрезультатный переговорный процесс в Контактной группе в качестве «передышки» для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения. За последние две недели миссия зафиксировала свыше 230 единиц украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, вне отведенных мест хранения – по большей части на железнодорожных станциях Константиновка, Покровск, Дружковка, Славянск, Рубежное. Мы призываем СММ отслеживать дальнейшие перемещения этих вооружений, использовать возможности раннего предупреждения о местах их концентрации и участках потенциальной эскалации военной напряженности», – приводит ТАСС слова российского постпреда. Так, по наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), Вооруженные силы Украины продолжают активно задействовать железнодорожные узлы Донбасса для транспортировки техники и вооружений, рассказал дипломат. Так же, сообщается, что возобновилось применение вооружений, в том числе тяжелых, по территории у донецкого поселка Сигнальное, находящегося в непосредственной близости к пункту пропуска «Еленовка». Постпред России также заявил о растущем беспокойстве из-за стремления ряда стран поддерживать «партию войны» в Киеве путем предоставления военных ассигнований. В частности, российская сторона обратила внимание на решение США выделить новый пакет военной помощи в размере 125 млн долларов. «В очередной раз подчеркиваем: столь демонстративные действия на фоне воинственных заявлений официальных лиц Украины вкупе с отсутствием какой-либо реакции на саботаж Киевом Минских соглашений накладывают на спонсоров нынешних украинских властей серьезную долю ответственности за продолжающееся вооруженное насилие и страдания мирного населения Донбасса», – резюмировал дипломат. Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов отметил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. Не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц, подчеркнул он. Также в ДНР заявили об отказе Украины обсуждать нарушения перемирия в Донбассе. Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу. Премьер Словакии пошутил про обещание отдать России Закарпатскую Украину за «Спутник V» 3 марта 2021, 21:16

Фото: Rafal Guz/EPA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Потом он объяснил, что это была шутка. Шутка премьера Словакии прозвучала в эфире Radio Express. На вопрос журналиста о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Видео с интервью было размещено в Facebook радиостанции. Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Кремль призвал Киев прекратить провокации в Донбассе 4 марта 2021, 14:08

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Москва глубоко озабочена из-за обострения ситуации в Донбассе, в Кремле рассчитывают, что Киев сможет удержать свои формирования от провокаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярно, то ли еще что-то... от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности. Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под Минским комплексом мер», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Представитель Кремля выразил надежду, что партнеры по «минской четверке» также будут использовать свое влияние для сдерживая ситуации в Донбассе. «Рассчитываем также на то, что все наши партнеры по «минской четверке» тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой эскалации перейти через «красную черту», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о готовности Кремля оказывать воздействие на формирования, которые находятся на неподконтрольной части Донбасса, для возвращения к перемирию, Песков ответил, что Кремль и так постоянно это делает. «Кремль собственно постоянно это делает. Но сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. Здесь главное, чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась», – сказал Песков. По его словам, в Кремле с глубокой озабоченностью наблюдают за обострением ситуации в Донбассе и тщательно анализируют ситуацию. Он отметил, что обстрелы со стороны украинских формирований происходят все чаще, фиксируется вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что обстановка на линии соприкосновения обостряется с каждым днем. По его словам, речь уже не идет о «партизанских вылазках» со стороны Украины. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Украинцев призвали готовиться к голоду 5 марта 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса. По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса. «Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках. В Крыму резко ответили на призыв Украины к захвату полуострова 3 марта 2021, 10:20

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Призыв экс-депутата Верховной рады Украины о подготовке к захвату Крыма силовым путем является сплошным безумием, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Все это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля. Он подчеркнул, что Украина не вынесла уроков из ситуации в Донбассе. Невозможно построить цивилизованное, демократическое государство силовым путем. По мнению Гемпеля, киевские власти затянули страну в экономическую разруху и туда же хотят утащить Крым, но это останется «лишь в их больном воображении». Украину он назвал «политическим карликом», неспособным защитить собственные территории, в отличие от России. Ранее экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала быть «постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма». По ее мнению, необходимо дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности», чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем. В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск «Крымской платформы», а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма. Убитый снайпером во время эвакуации детей сотрудник МВД ДНР посмертно награжден Георгиевским крестом 4 марта 2021, 12:53 Текст: Евгения Шестак

Младший сержант полиции ДНР Владислав Война, застреленный украинским снайпером в промзоне возле Ясиноватой, посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики. «Министерство внутренних дел потеряло достойного, грамотного, добросовестного и исполнительного сотрудника. Его семья потеряла кормильца. Владислав Война посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени», – отметили в ведомстве, передает «Донецкое агентство новостей». Донецкий правоохранитель погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. В феврале сообщалось, что сотрудника Народной милиции ЛНР ранил снайпер, огонь велся с направления населенного пункта Луганское, находящегося под контролем Киева. Грызлов обвинил Киев в провоцировании военной эскалации конфликта в Донбассе 3 марта 2021, 19:29

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине обсудила новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил полпред России в группе Борис Грызлов, отметив, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. «Это не спровоцированные и не случайные нарушения – это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти», – цитирует Regnum Грызлова. По его словам, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах. «Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», – заявил он. По-прежнему, как отметил Грызлов, не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц, подчеркнул он. Накануне в ДНР заявили об отказе Украины обсуждать нарушения перемирия в Донбассе. Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД