Представитель ЛНР: Киев отдал приказ начать эскалацию конфликта в Донбассе

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что обстановка на линии соприкосновения обостряется с каждым днем. По его словам, речь уже не идет о «партизанских вылазках» со стороны Украины.

«19 февраля прошло заседание Совета национальной безопасности Украины (СНБО), на котором были приняты засекреченные решения по Донбассу. В ту же ночь начались обстрелы, которые сейчас усилились в два-три раза. Они носят уже системный характер», – сообщил Мирошник.

Собеседник отметил, что украинская сторона использует тяжелое вооружение, минометы и гранатометы. «Буквально сегодня с трех часов ночи до пяти утра в населенный пункт Ленинское на территории Донецкой народной республики прилетело более ста мин диаметром 82 мм. Такие обстрелы не происходят без отмашки со стороны высшего командования. Однозначно – из Киева поступил приказ об эскалации на отдельных участках ЛНР и ДНР, об отказе от соблюдения режима прекращении огня», – подчеркнул Мирошник.

По его словам, корпуса ЛНР и ДНР и раньше не снимались с боевого дежурства, поэтому никаких изменений в режиме их службы не произошло. «Позиции по-прежнему снабжены необходимым вооружением, боезапасом и контингентом бойцов. В любом случае на действия со стороны Украины будут даваться адекватные ответы. Никто не позволит играть в тир, когда безнаказанно расстреливаются населенные пункты, люди. Когда в нас не стреляли, мы тоже не стреляли. А если сейчас будут стрелять, то получат ответ. Никто не собирается быть невинной жертвой», – заверил Мирошник.

«Фактически Украина нарушила сейчас обязательства по дополнительным мерам, которые были подписаны в июле», – подытожил собеседник.

В среду Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине обсудила новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения в Донбассе. Полпред России в группе Борис Грызлов сообщил, что наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.

Накануне в ДНР заявили об отказе Украины обсуждать нарушения перемирия в Донбассе.

Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу.

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.

Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.