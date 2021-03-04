Политолог: Волонтеры могут стать новыми лицами в будущей Госдуме Волонтер: Добровольцы помогают государству решать серьезные задачи 4 марта 2021, 20:15 Текст: Андрей Резчиков

«Теперь волонтерство воспринимают не просто как разрозненные группы активных молодых людей, а как силу, способную помогать государству решать самые серьезные задачи», – сказала газете ВЗГЛЯД волонтер Анастасия Зацепурина. В четверг вместе с другими волонтерами она участвовала во встрече с президентом России. «В добровольческом движении я уже более семи лет, пять из которых руковожу пермским отделением «Волонтеров-медиков». Когда год назад началась пандемия, встал вопрос о том, как организовать помощь тем, кто будет в ней нуждаться из-за введения разного рода запретов. Мы, не колеблясь, согласились, хотя у нас не было подобного опыта. Мы были уверены, что наша большая команда справится», – вспоминает руководитель регионального штаба акции #МыВместе в Пермском крае Анастасия Зацепурина. Зацепурина выразила огромную благодарность каждому из земляков, кто решил помогать тогда штабу. «У нас в регионе работает благотворительный фонд «Траектория надежды», который участвовал в акции по раздаче бесплатных продуктовых наборов пожилым людям. Вместе с этим фондом мы создали запас продуктов», – рассказала она. «В самом начале мы не понимали всех масштабов беды, которую принес коронавирус. Когда прошлой весной мы при участии Народного фронта и «Единой России» начали разрабатывать стратегию наших действий, и мне казалось, что эта проблема коснется нас легко. Тогда еще не было больших ресурсов для помощи пострадавшим, не было ни партнеров, ни помощников. Я не ожидала, что почти 3,5 тыс. человек сразу придут и выразят готовность стать волонтерами, примкнуть к нашему штабу. Для меня это стало шоком – я никогда не работала с таким большим количеством людей», – рассказала руководитель штаба. «За прошедший год мы выросли как команда. Мы убедились: сплотившись, можем достигать больших целей. Все готовы к действию, нужно только определить общую цель. В крае за время пандемии акция #МыВместе переросла в одноименное движение, где действует несколько направлений, в том числе по работе с ветеранами», – отметила собеседница. «Акция #МыВместе привела также к тому, что волонтерские движения, власть и бизнес-сообщество научились общаться друг с другом, – подчеркнула Зацепурина. – Тот факт, что президент нашел время для встречи с нами, означает, что он считает добровольческое движение очень важным. Такой разговор – это признание. Теперь общие усилия и государства, и добровольчества направлены на то, что действительно важно для рядовых россиян». В четверг президент Владимир Путин провел встречу с волонтерами по случаю годовщины акции #МыВместе. #МыВместе – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В числе прочего, волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Акция была запущена в марте прошлого года одновременно с введением в России режима самоизоляции. С тех пор волонтерские штабы были открыты во всех 85 регионах России.

Песков пояснил слова Путина о «хорьковых» интересах 4 марта 2021, 13:07

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин обвинил в «хорьковых» интересах тех, кто призывает детей выходить на незаконные акции, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, кого Путин имел в виду, когда накануне говорил на коллегии МВД об использовании детей для «достижения своих собственных, эгоистических хорьковых целей». В среду президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях. Онищенко сказал о выборе между российскими вакцинами против коронавируса 2 марта 2021, 12:16

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Если есть какие-то противопоказания, то врач сам назначит подходящий тип вакцины от коронавирусной инфекции, а самим гражданам выбирать препарат никто не позволит, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V», но производители обещают, что этой весной уже будут доступны и две другие. По словам Онищенко, когда будут доступны все три вакцины, то россиянам не дадут выбирать, каким препаратом привиться, поскольку граждане непрофессионалы в этой области. «Нам надо прививаться, причем теми вакцинами, которые нам предлагают. Есть те вакцины, где есть противопоказания, поэтому каждому индивидуально препарат врач назначит. Если он скажет, что этим типом вакцины вам нельзя прививаться, то это другое дело, а нам, гражданам, просто выбирать – такого не бывает. Вы же не выбираете себе средство от давления или кардиологические какие-то, а следуете назначениям врача», – говорит депутат. Если же окажется, что человеку подходят все три типа вакцины, то прививку сделают тем препаратом, который находится в избытке, чтобы соблюсти баланс, продолжает собеседник. «Раз все три вакцины разрешены без изъятий, то значит они и так все подходят подавляющему большинству людей. Соответственно, что есть, тем и надо прививаться», – заключил Онищенко. В марте этого года ученые также обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт». Ранее Онищенко рассказал, что в России разработали три вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «ЭпиВакКорона» и третья – классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина «КовиВак». Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей в своих целях 3 марта 2021, 14:29

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях. «Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента – для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств», – передает слова президента РИА «Новости». «Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», – добавил Путин. Глава государства призвал выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные акции. «Вместе с тем, необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активно выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать», – сказал он. Ранее Роскомнадзор начал составлять административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях. В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены. Путин резко высказался о толкающих детей к суициду «уродах» 4 марта 2021, 15:07

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Как только полиция находит тех, кто подталкивает детей к самоубийствам в интернете, они «в штаны накладывают в прямом смысле слова», заявил Путин, назвав таких людей букашками, которых «раздавить не жалко». «Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – заявил Путин. Он также отметил, что, подталкивая подростков к суицидам, эти люди и выстраивают работу так, что еще и зарабатывают, размещают рекламу. Президент также заявил, что в интернете распространяется детская порнография, детей вовлекают в незаконные акции – это источник прибыли, в том числе при подталкивании к суицидам, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что нельзя позволять кому-то это делать, у подавляющего большинства наших граждан должно быть понимание опасности этих людей для будущего страны. Ранее Путин уже рассказывал о своей реакции на сообщения о существовании в социальных сетях «групп смерти» и назвал уродами людей, которые заманивают молодежь в такие организации. Лукашенко назвал «полной брехней» большинство сообщений о встрече с Путиным в Сочи 2 марта 2021, 12:26

Фото: Валерий ШарифулиРИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной брехней и выдумками» 70% того, что писали про его встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля. Белорусский лидер также заявил, что на его встрече с российским лидером в Сочи были подвергнуты ревизии буквально все вопросы отношений двух стран, сообщает агентство БелТА. «Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», – сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Напомним, 22 февраля президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной Поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике. В Кремле сообщили, что Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, она была очень конструктивной и откровенной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба 2 марта 2021, 17:02 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину доложить о созданном плане по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, который должен быть поквартальным до 2024 года. Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли напомнил, что «запущены планы по развитию восточного полигона железных дорог, по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты», передает ТАСС. Президент поручил правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба «Сейчас мы видим – проблемы есть, они сохраняются. И нужно сделать то, о чем я сказал, с указанием пропускной и провозной способности не вообще всего, а отдельных участков, а также отдельного веса грузового пояса до и после реализации проекта», – сказал Путин, завершая совещание по развитию угольной отрасли, передает РИА «Новости». Он попросил «сделать такой график в поквартальной разбивке до 2024 года включительно». «И прошу мне его доложить. И закрепить его правовым актом правительства», – добавил глава государства. По словам Путина, если жестко не регламентировать процесс, то «проблемы останутся». Ранее Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли. Помощник Горбачева: Его совесть чиста 2 марта 2021, 17:35

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Секрет долголетия советского лидера Михаила Горбачева заключается в активности даже после ухода с поста президента СССР, рассказал газете ВЗГЛЯД глава пресс-службы «Горбачев-фонда» и его помощник Павел Палажченко. Он также рассказал, как экс-президент СССР реагирует на критику в свой адрес. Во вторник первый президент Советского Союза, последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев отмечает свой юбилей – сегодня политику исполнилось 90 лет. В связи с этим журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале обратил внимание на то, что именинник установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. «У него не было цели кого-то пережить и так далее. Но он сохранил себя после того, как ушел с поста президента, благодаря тому, что всегда активен, заинтересован, неравнодушен, реагирует на все и стремится действовать и влиять на то, как развиваются события у нас в стране и мире. Думаю, вот это неравнодушие – это и есть его секрет долголетия», – говорит Палажченко. Помощник экс-президента заверил, что у Горбачева нет какой-то цели стремительно сохранять свое здоровье, чтобы пережить своих оппонентов. «В 90 лет, конечно же, здоровье неважное, но главное для него – это постоянная активность, заинтересованность в том, что происходит в стране и желание помочь нашей стране найти путь к нормальной, хорошей и в конечном счете счастливой жизни. Этим он живет и сохраняет свое здоровье», – поясняет собеседник. Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко дню рождения Горбачева выпустил результаты опроса, согласно которым в сравнении с 2019 годом число россиян, которые винят экс-президента в распаде СССР, увеличилось. Так считают 36% респондентов. Учитывая полученные итоги, глава пресс-службы рассказал, как на критику и обвинения реагирует советский лидер. «Он верит в то, что история скажет правду. А правда состоит в том, что он защищал Союз не силой, а политическими средствами столько, сколько это было возможно. Он сделал все для того, чтобы сохранить Союз Советских Социалистических Республик. Его совесть чиста», – заключил Палажченко. На ваш взгляд Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву? Улучшилось

Ухудшилось

Осталось стабильно хорошим

Осталось стабильно плохим

Ранее, с днем рождения советского лидера поздравили действующий президент США Джо Байден, отметив, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал безопаснее, и российский президент Владимир Путин, который назвал Горбачева выдающимся деятелем современности. Эксперт: Судебный спор Кара-Мурзы с ФБР говорит об отсутствии четких доказательств его «отравления» 3 марта 2021, 18:10 Текст: Евгений Романов

В истории с отравлением журналиста Владимира Кара-Мурзы нет фактических доказательств, поэтому неудивительно, почему ФБР засекретила результаты его анализов крови, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он отреагировал на информацию о том, что Кара-Мурза тщетно пытается через суд получить от ФБР результаты анализов его крови. «Эта история дурнопахнущая – с отсутствием фактических доказательств или их подменой. Вся таинственность вокруг этих вопросов объясняется тем, что нет четких свидетельств тому, о чем говорят те или иные политики, либо те или иные спецслужбы. Полоса секретности, спецслужбы, отсутствие каких-либо ясных доказательств – вот поэтому и такой результат», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее британское агентство Bellingcat обвинило российские власти в попытках отравления координатора общественного движения «Открытая Россия», журналиста Владимира Кара-Мурзы. Напомним, в феврале 2017 года Кара-Мурза-младший попал в больницу в тяжелом состоянии. Следственный комитет провел тогда проверку по факту его возможного отравления. И тогда же супруга Кара-Мурзы Евгения передала ФБР образцы крови мужа с целью определить, что именно вызвало отравление. По мнению самого журналиста, министерство юстиции США, в которое входит ФБР, с тех пор неправомерно скрывает от него итоги расследования. Год назад Кара-Мурза подал иск против ФБР с требованием огласить результаты анализов, которые были проведены после его отравления в 2017 году. В результате ФБР рассекретила лишь некоторые фрагменты дела. Путин заявил о резком росте преступности в IT-сфере 3 марта 2021, 13:42

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД. «Например, по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в десять раз. Понятно – сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается», – сказал он. В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений, передает РИА «Новости». Путин также заявил, что обстановка 2020 года из-за пандемии затруднила работу по раскрытию преступлений, но органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. По его словам, «несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы правоохранители действовали грамотно, четко, без сбоев», передает ТАСС. Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей. Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли 2 марта 2021, 14:57 Текст: Алина Назарова

В развитии угольной отрасли следует выстраивать планы как на три-четыре года, так и на более длительную перспективу, с учетом потребностей других стран, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли. «Сегодня предлагаю обсудить ситуацию в отечественной угольной промышленности – одной из ключевых, опорных отраслей нашего топливно-энергетического комплекса, значимой для социально-экономического развития целых регионов нашей страны», – сказал Путин, открывая совещание, передает РИА «Новости». Президент заявил, что с 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 млн тонн в год, из них больше половины поставляется за рубеж, объем экспортных поставок вырос более чем на треть за последние восемь лет. «Для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие три-четыре года, так и на более длительном горизонте, исходя из стратегических вызовов и долгосрочных перспектив мирового угольного рынка», – добавил Путин. Он также отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, поэтому «важнейшая задача – забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации». «Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле», – заявил президент. «По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давали, и не раз», – сказал президент. Кроме того, Путин призвал задействовать экспортные доходы от продажи угля для диверсификации экономик угледобывающих регионов. «Важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации угледобывающих регионов РФ. Этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной и комфортной среды для жизни», – сказал глава государства, передает ТАСС. Он также заявил, что поставки угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона можно нарастить. «На сегодняшней день основной сбыт приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, в прошлом году на этом направлении было поставлено 122 млн тонн российского угля», – сказал глава государства. По мнению Путина, «при этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании». «Важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности», – указал президент. Если говорить о долгосрочных перспективах мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия, то на этот счет есть разные прогнозы, отметил Путин. «Не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений, активного использования альтернативных видов топлива. Но вот что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Ну может быть, и это тоже внесет свои коррективы какие-то», – сказал он. Путин назвал Горбачева выдающимся деятелем современности 2 марта 2021, 10:35 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, назвав его выдающимся деятелем современности, сообщила пресс-служба Кремля. «Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Президент отметил, что энергия и жизненный опыт помогают Горбачеву участвовать в международных гуманитарных проектах и просветительской деятельности. Российский лидер пожелал Горбачеву здоровья и «всего самого доброго». Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира. Ранее Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений. Путин рассказал о встрече в Кремле с другом-иностранцем 4 марта 2021, 17:15 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе», рассказал, как поздно вечером накануне общался в Кремле с другом-иностранцем, который приехал в Москву. «Знаете, я могу с вами поделиться некоторыми вещами вот какого характера – я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец и приехал по делам в Россию», – передает слова главы государства РИА «Новости». По словам Путина, его друг, делясь своими впечатлениями, удивился, что «Москва живет». «У нас, говорит, в наших городах крупных, крупнейших городах Европы редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», – привел президент его слова. Путин не уточнил, кто это был. Ранее на встрече с участниками акции «Мы вместе» Путин заявил о востребованности волонтеров, несмотря на отступающую пандемию. Путин поручил защитить избирательное законодательство перед выборами в Госдуму 3 марта 2021, 14:11 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах в Государственную думу, подчеркнул, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено. Он напомнил, что уже отмечал важность обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в ходе подготовки к проведению выборов в Государственную думу, передает РИА «Новости». «Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантированно и надежно защищено», – сказал он на расширенном заседании коллегии МВД. В феврале в ходе встречи с лидерами парламентских фракций президент Владимир Путин заявил, что заинтересованы в том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Президент призвал политиков проявить патриотическую сплоченность. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, защита суверенитета России и традиционных ценностей стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий. Кремль не получил от Маска ответа по поводу предложения Путину пообщаться в ClubHouse 2 марта 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Кремль обращался к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску за разъяснениями по поводу предложения президенту России Владимиру Путину пообщаться в ClubHouse, но не получил ответа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, назвав тему исчерпанной. «Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску – мы не получили никакого ответа, поэтому, скорее всего, эта тема уже исчерпана», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть ClubHouse. Комментируя это предложение, Песков заявил, что в Кремле надеются в ближайшее время уточнить его детали. Впоследствии журналисты спросили Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России и не может ли предметом разговора стать космическая тематика, но глава компании SpaceX вопрос проигнорировал. Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри 4 марта 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам, заявил президент Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Днем ранее Путин заявил, что преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий. В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений. Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей.