Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ поздравили детей, оставшихся на Новый Год в больницах

В Санкт-Петербурге добровольцы регионального штаба акции #МЫВМЕСТЕ и фонда продовольствия «Русь» поздравили с Новым годом детей, которые вынуждены проводить праздники в больницах.

Волонтеры проехались по четырем крупным детским больницам города Петербурга, вручив новогодние подарки, в том числе сладкие наборы, более 2 тыс. детей, сообщается в Telegram-канале проекта #МЫВМЕСТЕ.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили юных пациентов лечебно-реабилитационного корпуса, проехавшись мимо этажей больницы в корзине подъемного крана. Тем временем в Москве добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) навестили детей, находящихся на лечении в Морозовской детской клинической больнице. Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыш с помощью альпинистского снаряжения, заглянув в каждое окно, а на автовышках в костюмах Снегурочек к пациентам поднялись девушки из молодежного совета ЖКХ. Также во дворе больницы для детей устроили музыкальное представление.

#МЫВМЕСТЕ – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Волонтеры выполняют заявки, поступившие на горячую линию, без выходных и праздников. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступают платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».