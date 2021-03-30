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Россияне из ДНР и ЛНР смогут голосовать на думских выборах в Ростове-на-Дону
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Получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно, сообщил информированный источник в Москве.
«Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян, постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ. Таким образом, рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ», – сказал источник «Интерфакса».
Он напомнил, что ранее такой принцип уже применялся во время голосования о поправках в Конституцию.
Кроме того, такие граждане могут получить возможность проголосовать удаленно. «На фоне эпидемиологической обстановки с учетом сезонного фактора в начале изучается возможность участия избирателей, длительно находящихся на территории Луганской и Донецкой областей Украины, в дистанционном электронном голосовании. Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС «Выборы», а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал», – сказал источник.
Ранее сообщалось, что число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на 500-600 тысяч за счет жителей республик Донбасса, получивших российские паспорта. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов.
Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство получивших российские паспорта жителей Донбасса в случае голосования на выборах в Госдуму отдадут голоса за «Единую Россию».
Памфилова заявила о неизбежности вмешательства Запада в российские выборы
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Вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму обязательно произойдут – на это указывают отношения между Россией и странами Запада, однако Центризбирком готов отреагировать на любые провокации, заявила руководитель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».
«Да, конечно, они обязательно будут. Вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь США, и Россией диктует неизбежность этого вмешательства», – передает слова Памфиловой РИА «Новости».
«Мы готовимся отражать своей работой, будем фактами бить, разоблачать лживые сообщения. Готовим наших членов комиссий к отражению разного рода провокаций, стрессоустойчивости. Главное наше оружие – это полная открытость. Мы не боимся, мы, в отличие от США, приглашаем международных наблюдателей... Наше оружие – правда, открытость, прозрачность, в первую очередь ориентация именно на нашего избирателя. В первую очередь умение фактами обезоруживать и разоблачать всякую дезинформацию. Готовимся к честной профессиональной работе», – сказала глава ЦИК.
Говоря о возможности дистанционного голосования в масштабах всей страны, Памфилова отметила, что Россия пока к этому не готова, поскольку необходимо выстроить систему безопасности, гарантирующую защиту от малейших внешних воздействий. Электронное голосование пройдет в пяти-шести регионах страны, добавила руководитель ЦИК.
Ранее Памфилова предупредила о сложностях выборов в Госдуму, в том числе о вероятности внешнего вмешательства.
Напомним, общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования на выборах пройдет с марта по май, проведение самого онлайн-голосования запланировано на середину мая.
В ЛНР заявили, что Донбасс станет частью России
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил уверенность в том, что Донбасс «станет частью России, когда наступит время».
«Мы движемся в правильном направлении… У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы!» – цитирует РИА «Новости» Пасечника.
По его словам, республики Донбасса сделали свой выбор в 2014 году – «это курс на интеграцию с Россией». «Фактически мы уже с ней. Российская Федерация постоянно оказывает помощь, без которой Донбасс не выжил бы, – это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие. Гуманитарные конвои, «белые Камазы» уже стали символом братской помощи России Донбассу», – заявил глава ЛНР.
Он подчеркнул, что ни Донбасс, ни Россия «никогда никому не насаждали Русский мир», а только защищали свой выбор.
«Украинский неофашизм, активно пестуемый и поддерживаемый США и другими странами Запада, на самом деле исповедует подавляющее меньшинство украинцев. Но им удалось запугать здравомыслящие силы на Украине. Поэтому Донбасс сейчас является по сути рупором истинных чаяний и устремлений большинства жителей Украины, которые всегда были частью Русского мира», – добавил Пасечник.
Накануне Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины. Позже глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы хочет уничтожить Украину. Тем временем в Раде испугались войны на Украине из-за противостояния России и США.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР, а выступает гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. Президент России Владимир Путин отмечал прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
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Украинские военные обстреляли из миномета территорию Донбасса
Украинские силовики обстреляли из миномета подконтрольную самопровозглашенной Донецкой Народной Республике Горловку, выпущено три мины, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Шумы (под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД) – Горловка, поселок шахты Гагарина (под контролем ДНР – прим. ВЗГЛЯД), выпущено три мины калибром 82 миллиметра», – цитирует РИА «Новости» представителя ДНР в СЦКК.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. В городе до начала конфликта проживало около 250 тыс. человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
В субботу в ДНР сообщили, что ВСУ провели обстрел поселка Веселое в пригороде Донецка.
Днем ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач. Украинский президент Владимир Зеленский после гибели бойцов ВСУ призвал «нормандскую четверку» принять меры для сохранения перемирия в Донбассе.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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Политолог: Памфилова сумела сделать избирательную систему России открытой
«Избрание Памфиловой ожидалось – после того как она вошла в президентскую квоту членов ЦИКа. С ее именем связано обновление электоральной процедуры, в том числе запуск электронного голосования. Ей и предстоит продолжать это развитие», – сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Мартынов, комментируя переизбрание Эллы Памфиловой на пост главы ЦИК.
«Электоральная система в любой стране мира представляет собой, как правило, довольно консервативный институт. Он просто должен быть консервативным – на фоне острой политической конкуренции, чтобы не допускать разных толкований результатов голосования со стороны различных политических игроков. Но при этом 21-й век требует новых подходов, новых технологий, в том числе в реализации избирательного права каждого гражданина», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
«Современная российская электоральная система активно модернизируется, она уже считается одной из самых передовых в мире. И Памфилова лично продвигает новые технологии. Кроме классических участков, теперь есть дистанционное голосование. Думаю, большая часть выборов перейдет со временем в интернет, – в том числе и благодаря усилиям Эллы Александровны», – предположил политолог.
Мартынов также отметил, что Памфиловой удалось значительно укрепить самостоятельность системы избирательных комиссий. «Это была одна из задач, стоявшая на протяжении последних 10 лет перед ЦИК. Никто из предшественников Памфиловой так и не сумел побороть зависимость региональных избиркомов от местных администраций», – посетовал эксперт.
«Влияние провинциальных чиновников всегда вносило определенную коррозию в процесс выборов, оно служило поводом для острой критики в адрес электоральной системы в целом со стороны не только экспертов, но и недоброжелателей. Сегодня такое влияние сведено к минимуму, и избиратели это также заметили: они с большим удовольствием участвуют в голосованиях», – добавил Мартынов.
Собеседник также отметил, что Памфилова последовательно добивается все большей открытости системы выборов. «Одно дело – декларировать эти вещи. От ее предшественников мы слышали много обещаний по этому поводу. Но до практики мало что дошло. А вновь избранный председатель ЦИК сумела многое реализовать – к взаимному удовлетворению всех участников электорального процесса. Но это не значит, что Памфиловой больше нечего делать. Осталось еще много задач в этом направлении, чем она с успехом и займется в ближайшее время», – прогнозирует Мартынов.
Он также отметил, что переизбрание Памфиловой произошло в очень важный момент – в начале избирательного сезона, который завершится в сентябре выборами в Госдуму и в региональные парламенты.
Напомним, в понедельник прошло первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором было избрано новое руководство комиссии – председатель, его заместитель и секретарь комиссии. Элла Памфилова, которая занимала пост председателя Центральной избирательной комиссии с марта 2016 года, переизбрана главой ЦИК на ближайшие пять лет.
Кандидатуру Памфиловой на пост председателя ЦИК поддержали 14 членов комиссии. Еще одним кандидатом на пост стал Александр Курдюмов – член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР, он выдвинул себя сам. За него проголосовал один человек.
В счетную комиссию для тайного голосования вошли члены ЦИК Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и Евгений Шевченко. Шевченко был избран главой счетной комиссии.
Памфилова вошла в новый состав ЦИК на 2021-2026 годы по квоте президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в перспективе президент Владимир Путин может встретиться с Памфиловой.
В Кремле оценили обострение ситуации в Донбассе
Москва серьезно обеспокоена эскалацией на линии соприкосновения в Донбассе и провокационными действиями украинских силовиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место. Это тенденция, наверное, последних месяца или нескольких месяцев», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, речь об этом шла по линии помощников президентов, в контактной группе, также неоднократно делались публичные заявления. Песков подчеркнул, что эскалация напряженности и провокационные действия приводят к трагедиям.
Также Песков отметил, что на этапе согласования находится видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, одной из тем переговоров станет Донбасс.
«Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», – сказал Песков.
При этом он уточнил, что речи о мероприятии в формате «нормандской четверки» не идет, поэтому в видеоконференции не предполагается участие президента Украины Владимира Зеленского.
«Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема», – добавил он.
Ранее Песков заявил, что Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована.
26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе.
Сторонники Навального помешали оппозиции на выборах мэра Якутска
Глава ячейки партии «Справедливая Россия» в Якутии, депутат Государственной думы Федот Тумусов выразил мнение, что призывы сторонников Алексея Навального голосовать на досрочных выборах мэра Якутска за Виталия Обедина помешали представителю партии набрать нужное количество голосов.
«Я считаю, что вот этот призыв навальнистов, во-первых, никакой роли не сыграл. Возможно даже сыграл обратную роль: люди просто испугались, что они пойдут на выборы из-за того, что эти люди призвали, и они просто испугались и воздержались. Он просто нам помешал этот призыв, я так считаю», – заявил Тумусов в рамках пресс-конференции, посвященной итогам досрочных выборов мэра Якутска, запись которой опубликована в Facebook.
Досрочные выборы главы Якутска проводились с 26 по 28 марта, после того как 11 января экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно ушла в отставку из-за проблем со здоровьем. По итогам выборов победу одержал исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев, набрав 42,27% голосов. Виталий Обедин («Справедливая Россия») набрал 39,67%, Савва Михайлов (КПРФ) – 11,38%, еще три кандидата набрали по 1% голосов.
Политолог Сергей Старовойтов, комментируя лидерство Григорьева на досрочных выборах, заявил газете ВЗГЛЯД, что «избиратели поддержали программу Григорьева, потому что она содержала в себе идеи хозяйственной трансформации Якутска».
Наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Удмуртии и Якутии
Выборы в Госсовет Удмуртии были организованы на хорошем уровне, мелкие недостатки не повлияли на качество организации голосования, сообщил представитель незарегистрированного движения «Голос» Владимир Егоров председателю Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максиму Григорьеву.
«Есть мелкие недостатки, которые не влияют. Комиссии хорошо работают», – приводятся слова наблюдателя на сайте «Независимого общественного мониторинга».
Разговор состоялся на одном из участков на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Удмуртской Республики. Григорьев прибыл в республику для того, чтобы в составе Общественного штаба по наблюдению за выборами лично проконтролировать ход голосования.
С утра активно распространялась информация о недопуске наблюдателей, пришедших на участки от издания «Молния», к работе на УИКах, однако при проверке оказалось, что всех наблюдателей, работающих как СМИ, пустили на участки, и никаких нарушений прав не произошло, отмечается в сообщении.
В свою очередь высокую оценку досрочным выборам мэра Якутска дала партия «Справедливая Россия», развернувшая в Якутии активную работу по наблюдению за выборами. Как сообщила руководитель проекта «Справедливый наблюдатель» Анастасия Павлюченкова, половина жалоб, подававшихся наблюдателями проекта, была устранена сразу же, а остальные оказались незначительными.
Напомним, на досрочных выборах главы городского округа «города Якутска» лидирует Евгений Григорьев. Согласно результатам экзитпола, проводившегося в течение голосования, за него проголосовали 51% избирателей.
В ДНР заподозрили Киев в подвозе боеприпасов на автомобиле с маркировкой СЦКК
Украинские силовики могут подвозить боеприпасы к линии соприкосновения на автомобиле с маркировкой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), считают в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Нашей разведкой отмечается регулярное появление на позициях украинских боевиков автомобиля «Зил-131» белого цвета с символикой СЦКК. Примечательным является тот факт, что грузовик прибывает на позиции накануне обстрелов территории Донецкой народной республики», – рассказал представитель Народной милиции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что в пятницу во время обстрела окраин Донецка, автомобиль с маркировкой СЦКК находился в районе ведения огня. Помимо этого, автомобиль находился рядом с другим населенным пунктом ДНР, который попал под минометный обстрел.
«По имеющейся у нас информации, командование оперативно тактической группировки «Восток» использует грузовой автомобиль с эмблемой СЦКК для подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению на позиции боевиков», – заявил представитель Народной милиции ДНР.
Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач.
До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.
Путин заявил о заданном ЦИК высоком стандарте проведения выборов и референдумов
Президент Владимир Путин уверен, что профессионализм Центризбиркома позволит провести предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму на достойном уровне.
Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля обращении главы государства к членам ЦИК России состава 2021-2026 годов, а также гостям первого организационного заседания нового состава ЦИК.
Путин отметил, что «за прошедшие годы члены ЦИК России задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов, основанные на строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и передовых, цифровых технологий, открывающих широкие возможности для участия граждан в общественной и политической жизни страны, для развития институтов прямой демократии, повышения прозрачности и конкурентности выборных процедур, обеспечения интересов каждого избирателя».
«Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», – подчеркнул президент.
Григорьев победил на выборах главы Якутска
Исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев («Единая Россия») победил на досрочных выборах главы города, набрав 42,27% голосов.
«Итоговый протокол комиссия подпишет завтра. Голоса распределились так: Евгений Григорьев («Единая Россия») – 42,27%, Виталий Обедин («Справедливая Россия») – 39,67%, Савва Михайлов (КПРФ) – 11,38%», – рассказала председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова. Еще три кандидата набрали по 1% голосов. На выборы пришло 41,73% избирателей, пишет «Коммерсант».
«Сегодня с утра провел еженедельную планерку мэрии, приступаем к реализации намеченных планов», – приводит слова Евгения Григорьева пресс-служба администрации Якутска.
Досрочные выборы главы Якутска проводились с 26 по 28 марта после того как, 11 января экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно ушла в отставку из-за проблем со здоровьем. Она назвала Григорьева своим преемником.
Политолог Сергей Старовойтов, комментируя лидерство Евгения Григорьева («Единая Россия») на досрочных выборах главы Якутска, заявил газете ВЗГЛЯД, что «избиратели поддержали программу Григорьева, потому что она содержала в себе идеи хозяйственной трансформации Якутска».
В ЛНР обвинили украинских силовиков в подготовке обстрелов
Украинская сторона планирует обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в районе частично подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В 1-й механизированный батальон 92-ой бригады в район населенного пункта Золотое ... комбриг Федосенко (Павел Федосенко – прим. ВЗГЛЯД) направил расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из состава разведывательной роты бригады, с задачей разведки объектов гражданской инфраструктуры в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, для планирования их к огневому поражению», – рассказал Филипоненко. Об этом сообщает РИА «Новости». Отмечается, что полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» сохранить перемирие в Донбассе.
Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач.
До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.
Памфилова переизбрана главой ЦИК
Председатель прошлого состава Центризбиркома Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК на ближайшие пять лет. Результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК озвучил председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.
«За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову – 14 человек», – сказал он, передает ТАСС.
Памфилова занимала пост председателя Центральной избирательной комиссии с марта 2016 года. Памфилова вошла в новый состав ЦИК на 2021-2026 годы по квоте президента.
В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь. Кандидатуру Памфиловой на пост председателя ЦИК поддержали 14 членов комиссии, передает РИА «Новости».
Кандидатуру Памфиловой представила член ЦИК Людмила Маркина. Еще одним кандидатом на пост стал Александр Курдюмов – член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР, он выдвинул себя сам. За него проголосовал один человек.
В счетную комиссию для тайного голосования вошли члены ЦИК Маркина, Эльмира Хаймурзина и Евгений Шевченко. Шевченко был избран главой счетной комиссии.
Ранее президент Владимир Путин заявил о заданном ЦИК высоком стандарте проведения выборов и референдумов и указал, что профессионализм Центризбиркома позволит провести предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму на достойном уровне.
Памфилова предупредила о сложностях выборов в Госдуму
Многие страны не заинтересованы в объективной оценке предстоящих выборов в Государственную думу, что может вызвать сложности для избирательной кампании, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Резко изменилась ситуация в мире не только из-за пандемии – это вызвало целый ряд проблем и во вне и внутри страны, поэтому мы понимаем, что это будет очень сложная кампания. Думаю, что далеко не все страны заинтересованы в том, чтобы адекватно и объективно оценивать эти выборы», – передает РИА «Новости» слова главы ЦИК.
Памфилова выразила уверенность во вмешательстве в предстоящие выборы и заявила, что ЦИК готов ответить на любые фальсификации. «Мы уверены, что вмешательство будет, и уже сейчас многие элементы просматриваются. Мы к этому готовы, спокойно к этому относимся и будем отражать все вранье», – сказала она.
Ранее Памфилова рассказала об особенностях проведения дистанционного электронного голосования в 2021 году и назвала самое заметное явление российских выборов за последние годы.
В понедельник Памфилову переизбрали главой ЦИК на ближайшие пять лет.
Песков оценил ситуацию в Донбассе
При президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, «не удалось продвинуться ни на йоту в реализации» соглашений и «последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже». Кроме того, с «нормандским форматом» дела обстоят плохо», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Аргументы и факты».
Он добавил, что сейчас видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, «перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше», а также «растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне».
Напомним, Песков также заявил, что никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. «Будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации. После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», – сказал пресс-секретарь президента России.
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В Кремле заявили о поиске выхода из тупика по украинскому направлению
Россия пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако пока это сделать не удается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход», – сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
По его словам, позиция Киева о невозможности выполнить Минские соглашения по Донбассу и необходимости принять новые документы является опасной.
«За последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное», – сказал пресс-секретарь.
При этом он указал, что при президенте Украины Владимире Зеленском продвинуться в реализации Минского комплекса мер так и не удалось.
«С «нормандским форматом» дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже», – сказал Песков.
По мнению представителя Кремля, на сегодняшний день видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, что перечеркивает скромные достижения, которые были сделаны раньше. Песков отметил, что напряженность в Донбассе растет, однако никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована.
26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе.