Госдума ужесточила наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Госдума одобрила законопроект о «зеленой» сельхозпродукции Политолог предположил результат голосования в Донбассе на выборах в Госдуму 17 марта 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Большинство получивших российские паспорта жителей Донбасса в случае голосования на выборах в Госдуму отдадут голоса за «Единую Россию», заявил газете ВЗГЛЯД профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «До 70% граждан (региона) проголосуют за «Единую Россию. Еще 20% проголосуют за партию «Справедливая Россия – За правду» просто потому, что бывший глава ДНР Александр Захарченко работал вместе с одним из лидеров партии Захаром Прилепиным. Еще по 5% голосов могут получить ЛДПР и КПРФ», – предположил Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД. Он также выразил мнение, что что жителей ДНР и ЛНР можно прикрепить к избирательным округам Москвы. «У российских избиркомов уже есть опыт по организации голосования в схожих условиях – в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии, где проживает очень много граждан с российскими паспортами. Они прикрепляются к определенному региону, округу. Например, Приднестровье в свое время было прикреплено к Иркутской области. Жителей Донбасса можно прикрепить к избирательным округам города Москвы», – сказал Матвейчев. Напомним, число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на 500-600 тыс. за счет жителей республик Донбасса, получивших российские паспорта. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов.

В ЛНР указали на виновников крушения Ил-76 в Донбассе 16 марта 2021, 19:17 Текст: Алексей Дегтярев

Ответственность за падение Ил-76 в Донбассе в 2014 году и гибель 49 находившихся там человек лежит на украинском командовании, заявил бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Еще Валерий Болотов (в июне 2014 года занимал пост главы ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) говорил, что воздушное пространство над Луганской народной республикой закрыто, и в случае, если оно будет нарушено, любой нарушитель будет сбит», – сказал Марочко РИА «Новости». Он добавил, что из-за эскалации конфликта в Донбассе, вследствие которой ЛНР сталкивалась с воздушными атаками со стороны Украины, «атака на данный самолет не считалась бы преступлением, даже если бы в этом непосредственно участвовал сам [экс-глава ЛНР Игорь] Плотницкий». По мнению Марочко, самолет угрожал всем мирным жителям. «Как стремительно развивались тогда события, мы все помним и знаем. Усиление [украинского воинского] контингента на территории Луганского аэропорта сулило большими потерями как среди ополчения, так и мирных граждан, поскольку они сюда летели не на прогулку, а убивать мирных жителей», – указал собеседник. Экс-представитель ЛНР отметил, что украинское военное руководство знало, что силы ополчения завладели средствами, позволяющими сбивать такие цели. «Целиком и полностью ответственность за гибель этих военных лежит на украинской власти и тех командирах, которые отдали приказ на вылет данного транспортного средства и выдвижении этих десантников на территорию ЛНР. Посылать этот борт было заведомо провальной идеей, которая и привела к большому количеству жертв среди укровоенных», – пояснил Марочко. Во вторник на Украине вынесли заочный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому по делу о крушении Ил-76 в 2014 году в Донбассе. Его приговорили к пожизненному заключению. В 2014 году Киев разрешил вылет транспортного самолета Ил-76 в блокированный ополченцами аэропорт Луганска. Самолет был сбит из ПЗРК при посадке в Луганске, погибло 40 десантников и девять членов экипажа. Названо число получивших гражданство России жителей Донбасса 16 марта 2021, 08:15

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «В ДНР на данный момент более 224 тысяч человек получили гражданство Российской Федерации», – передает ТАСС слова Пушилина в интервью «Парламентской газете». По его словам, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит полмиллиона. «Для нас, без малейшего преувеличения, очень ценно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатов Госдумы», – добавил он. По его словам, еще летом прошлого года среди граждан России, проживающих в Донбассе, было очень много желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Говоря о выборах в Госдуму, Пушилин также отметил, что жителям Донбасса, получившим российское гражданство, было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. Глава ДНР также сообщил, что на сегодняшний день переговоры с российской стороной, в частности с ЦИК, по поводу информирования граждан РФ в Донбассе о предстоящих выборах в Госдуму не ведутся. «С официальными структурами по этому вопросу пока взаимодействия нет. Очень надеюсь, что оно возникнет и позволит реализовать избирательное право наших граждан», – добавил он. Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. Песков оценил заявления об «ударе» по Украине при эскалации конфликта в Донбассе 16 марта 2021, 13:18 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал ориентироваться на официальные заявления, а не высказывания в СМИ, комментируя сообщения о якобы возможности удара России по Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе. Журналист поинтересовался у представителя Кремля, насколько соответствуют действительности «заявления в эфирах российских телеканалов» о том, что Россия в случае эскалации конфликта в Донбассе якобы может нанести удар по военным объектам Украины за пределами Донбасса. «Обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и, конечно же, всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», – ответил Песков, передает РИА «Новости». В начале марта в Донбассе произошло обострение конфликта – бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. Газета ВЗГЛЯД размышляла, почему сейчас у Зеленского больше причин для начала войны, чем когда-либо прежде. Названы главы трех регионов России с высоким риском отставки 16 марта 2021, 10:23 Текст: Алина Назарова

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, а также губернаторы Тувы и Ульяновской области Шолбан Кара-Оол и Сергей Морозов имеют высокую вероятность отставки, считают эксперты компании «Минченко консалтинг». Также, по мнению экспертов, в зону высокой политической устойчивости вошли губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Это связано с их максимальной поддержкой со стороны федеральных политиков, пишут «Ведомости». В среднюю зону вошли врио глав четырех регионов России, которые были назначены осенью 2020 года. Среди них врио главы Дагестана Сергей Меликов, врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков, Михаил Дегтярев – Хабаровский край, Артем Здунов – Мордовия. Также в средней зоне глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Осенью этого года прямые выборы губернатора ожидаются минимум в восьми регионах; еще в трех республиках глав выберут местные парламенты. Ранее эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг губернаторов по принципу их близости к федеральной власти. В первую пятерку лидеров по этой методике вошли возглавляющий Татарстан (с 2010 года) Рустам Минниханов, Санкт-Петербург (с 2018 года) Александр Беглов, Крым (с 2014 года) Сергей Аксенов, Чечню (с 2007 года) Рамзан Кадыров, Свердловскую область (с 2012 года) Евгений Куйвашев. В самом низу рейтинга «Петербургской политики» оказались тамбовский губернатор Александр Никитин (с 2015 года), глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов (к нему с 2018 года не приехал ни один представитель высшего руководства страны), глава Башкирии Радий Хабиров (с 2018 года), смоленский губернатор, представитель ЛДПР Алексей Островский (с 2012 года) и его владимирский однопартиец Владимир Сипягин (с 2018 года). Эксперты: Выдача российских паспортов в Донбассе не заставит Украину отказаться от агрессии 16 марта 2021, 12:30

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Российская сторона автоматически может оказаться втянутой в конфликт, независимо от того, сколько ее граждан проживает в ДНР и ЛНР», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший вице-премьер Донецкой народной республики Андрей Пургин. Так он прокомментировал сообщение главы ДНР Дениса Пушилина о том, что число жителей республики, получивших российское гражданство, превысило 224 тысячи. «Действительно, в Донецкой и Луганской народных республиках выдано в совокупности около 400 тыс. российских паспортов, а к сентябрю их количество планируется увеличить до полумиллиона. Однако вряд ли этот фактор каким-то образом повлияет на планы Украины вести полномасштабные боевые действия на этих территориях», – считает донецкий общественный деятель, бывший вице-премьер и глава парламента ДНР Андрей Пургин. Российская сторона автоматически окажется втянутой в конфликт такого рода, независимо от того, сколько ее граждан проживает в ДНР и ЛНР, отметил собеседник. «Если снова начнется война, то в Россию за несколько дней хлынет около полутора миллионов беженцев. Разумеется, это заботит российские власти», – уверен он. При этом Пургин подчеркнул – опасность полномасштабной войны на Донбассе несколько преувеличена. «Да, сейчас здесь наблюдается обострение ситуации, которого не было почти два с половиной года. Но те жители ДНР и ЛНР, которые видели лето 2014 года, понимают, что это несоизмеримые вещи. Это связано с тем, что США снова выделили Киеву средства на ведение войны, но их явно недостаточно для реальных боевых действий. Зато этих денег вполне хватает на то, чтобы держать население в состоянии вялотекущего конфликта, бесконечно напоминать, что еще ничего не закончилось. Эти ребята просто портят нам жизнь, и это грустная констатация факта», – заключил собеседник. Число жителей ДНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава провозглашенной республики Денис Пушилин в интервью российской «Парламентской газете». По оценке донецкого лидера, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит 500 тысяч. Напомним, что общая численность населения Донецкой и Луганской народных республик составляет около 3,6 млн человек. Получение российских паспортов жителями ДНР действительно поспособствовало росту безопасности в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий социолог Евгений Копатько. «Но при этом нельзя полностью исключить военный сценарий развития событий, ведь ставки в политической борьбе в Киеве невероятно повысились. Даже если до прямого столкновения не дойдет, логика украинской стороны остается прежней – зачистить неподконтрольные территории и выйти на границу с Россией», – считает эксперт. «Вопрос вмешательства России в эту ситуацию остается открытым. Есть заявления президента Владимира Путина о том, что такие действия Украины могут быть для нее очень рискованными. Но сейчас идет испытание на прочность всех сторон конфликта, своего рода проверка нервов», – заключил Копатько. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, с февраля на линии соприкосновения сторон в Донбассе отмечается одно из самых серьезных за последние годы обострений обстановки. В марте участились артиллерийские обстрелы с позиций вооруженных сил Украины (ВСУ), применяются гранатометы и минометы, наблюдатели фиксируют перемещение тяжелой техники ВСУ и минирование населенных пунктов Донбасса с украинской стороны. Высказывались предположения, что украинские силовики готовы начать крупномасштабные боевые действия. Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава ДНР прибыл в Крым 16 марта 2021, 09:19

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в Крым, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, сообщает его пресс-служба. В сообщении пресс-службы указывается, что «делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным прибыла в Республику Крым», передает Донецкое агентство новостей (ДАН). Во вторник состоится церемония вручения государственных наград ДНР и Республики Крым. В четверг Пушилин примет участие в организованных мотоклубом «Ночные волки» ежегодном автомотопробеге и праздничной программе у подножья горы Гасфорта. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. 18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия пройдут под девизом «Крымская весна – семь лет дома». Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров. В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения в Донбассе 16 марта 2021, 22:18

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Абдулла Шакиров

Ситуация на всей линии соприкосновения в Донбассе обострилась, о чем говорят участившиеся обстрелы украинскими силовиками территории Донбасса минометным оружием различных калибров, заявил представитель Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров. «На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны военных формирований Украины все чаще применяются минометы различных калибров», – приводятся слова Никонорова на сайте представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Представитель ДНР отметил, что вместо снижения эскалации конфликта Украина «вступает в неактуальные и бессмысленные дискуссии и длительные монологи о разминировании и новых участках разведения сил и средств». По словам Никонорова, такие действия Киева «не вселяют надежд» на мирное урегулирование ситуации. «Представители Украины готовы рассуждать на любые абстрактные темы, кроме работы над самым главным – восстановление полного режима тишины и стабилизации ситуации с безопасностью на линии соприкосновения», – подчеркнул он. По информации представительства ДНР в СЦКК, с 2 по 16 марта ВСУ 54 раза нарушило режим прекращения огня. Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные разместили на подконтрольной Киеву территории Донбасса пять единиц военной техники. 14 марта подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе. В Донбассе призвали власти Абхазии освободить экс-командира ополчения 15 марта 2021, 15:05

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Общественность самопровозглашенной Донецкой народной республики направила открытое письмо властям Абхазии с просьбой освободить бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахру Авидзбу. Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, составители открытого письма обратились к руководству Абхазии с призывом оказать всестороннее содействие в освобождении Авидзбы, задержанного 4 марта Службой государственной безопасности Республики Абхазия. Представители ДНР назвали меру пресечения в отношении Авидзбы чрезмерной. «Придя на помощь Донбассу в самые сложные времена, сыны Абхазии всеми силами поддержали становление наших республик. Участвуя в важнейших боевых операциях на самых опасных направлениях, Ахра Авидзба проявлял необычайную храбрость. За что многострадальный Донбасс безмерно благодарен и ему, и стране, его вырастившей», – говорится в обращении. Также общественность ДНР попросила внимательно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для освобождения Ахры Авидзбы, Станислава Культа, Талеха Гасанова и Андрея Лактионова. Общественность ДНР выразила уверенность в том, что руководство Абхазии не пожелает вбить клин несправедливости в дружбу и сотрудничество между республиками. Свои подписи под текстом обращения поставили 12 человек, в том числе представитель управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, командир батальона «Легион» и депутат Народного совета ДНР 1-го созыва Сергей Завдовеев, командир батальона «Спарта» Владимир Жога, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский и поэтесса Анна Ревякина. Накануне суд Сухума постановил арестовать бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу. В Службе госбезопасности (СГБ) Абхазии заявили, что Авидзба и пятеро иностранцев, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота в республике. Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года Авидзба подал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Стало известно о приведении украинских силовиков в Донбассе в полную боевую готовность 15 марта 2021, 14:39 Текст: Евгения Шестак

Подразделения украинских силовиков в Донбассе приведены в полную боевую готовность, военные вернулись на позиции 2018 года, сообщили СМИ. «Перемирие по факту закончилось еще в конце января. Кто начал первый, уже никто не скажет. Прилеты с той стороны каждую ночь. С нашей стороны те же действия», – рассказал источник «Страна.ua». По его словам, военные вернулись на позиции 2018 года, то есть до разведения войск, и расстояние между ними составляет всего 400-700 метров. «В окопах каждый день по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше. А укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия», – добавил источник. Он отметил, что военнослужащих не очень хотят отпускать в увольнительные, что указывает на подготовку к наступлению или угрозе атаки. В свою очередь источник в Минобороны Украины сообщил, что Генштаб разработал несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий. Ранее подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В Госдуме назвали сомнительным законопроект о регулировании регионами численности бездомных животных 15 марта 2021, 20:41 Текст: Ксения Панькова

Глава комитета Госдумы по информационной политике, член фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн, комментируя внесение в Госдуму законопроекта, которым предлагается разрешить регионам самостоятельно регулировать число бездомных животных, заявил, что у законопроекта нет шанса быть принятым. «Очень сомнительный законопроект. Думаю, шансов на прохождение у него нет. Однако проблема – действительно, существует. Регулярно получаю жалобы из Самары о стаях бродячих собак, нападающих на детей и терроризирующих целые дворы», – написал Хинштейн в своем Telegram. По словам депутата, подобное происходит и во многих других городах, и так быть не должно. «Я – против живодерен и убийств бродячих животных. Но и так, как происходит сегодня, быть не должно: почему-то, несмотря на стерилизацию, поголовье бродячих собак не сокращается. Вопрос лишь – насколько это проблема закона или же его исполнения», – добавил он. В свою очередь первый замглавы «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, комментируя данный законопроект, отметил, что фракция в Госдуме готова обсуждать возможные трудности, с которыми сталкиваются некоторые регионы при исполнении федерального закона об ответственном обращении с животными, однако возврата к отстрелу животных не будет. «Законопроект не проходил через Координационный совет по законотворческой деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и экспертно-консультативный совет фракции. Поддерживать не будем», – приводятся на сайте партии слова Исаева. По словам парламентария, «есть проблема для деревень, где экономически трудно выполнить требования нынешнего закона (об ответственном обращении с животными, – прим)». «Возможно, для них потребуются смягчающие поправки на переходный период. Тема обсуждается. Но возврата к отстрелу не будет», – заявил он. Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, депутат «Единой России» Владимир Бурматов также считает, что проект закона, которым фактически предлагается дать право регионам вернуться к отстрелу безнадзорных животных, поддержан быть не может по целому ряду причин. «Он противоречит самому духу законодательства, направленного на гуманизацию обращения с животными», – отметил он. По его словам, принята поправка в Конституцию о гуманном отношении к животным, есть базовый федеральный закон, в соответствии с которым любое убийство животных является недопустимым. «Приняты изменения в уголовное законодательство, которые фиксируют, что убийство животных – это серьезное уголовное преступление, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Нами подготовлены поправки в административное законодательство, которые должны защитить животных», – сказал Бурматов, подчеркнув, что все эти меры – ответ на требования общества. По его словам, принятый Госдумой закон об ответственном обращении с животными уже в первый год своего существования доказал свою эффективность, начали создаваться приюты для безнадзорных животных. «В прошлом году впервые сократилось количество покусов и нападений животных на людей, согласно официальным данным Роспотребнадзора, этот показатель снизился на 10% в масштабах всей страны. Таким образом, закон защищает и граждан – от нападений, и животных – от жестокого обращения. И поставить эти достижения под удар ни в коем случае нельзя», – уверен парламентарий. Он также отметил, что отстрелы животных – мероприятия не менее затратные для региональных и местных бюджетов, чем строительство приютов. В пояснительной записке к поступившему в Госдуму законопроекту говорится, что «органы государственной власти субъектов Российской Федерации, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности, осуществляют собственное правовое регулирование численности животных без владельцев, находящихся в приютах для животных нa территории субъекта Российской Федерации». Также уточняется, что эта процедура «регулирования» численности бездомных животных без владельцев будет производиться «специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». В ДНР сообщили о размещенных Киевом тяжелых вооружениях в Донбассе 15 марта 2021, 17:37 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные разместили на подконтрольной Киеве территории Донбасса пять единиц военной техники, сообщил представитель Народной милиции ДНР. «Выявлено размещение пяти единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости». Он уточнил, что были обнаружены зенитно-ракетный комплекс, танк Т-72 и БМП-2. Ранее о похожих действиях украинских военных сообщили в ЛНР. Там заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах Врубовка и Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе. Накануне подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы. В ГД внесен проект о создании банка данных экстремистских материалов 15 марта 2021, 21:56 Текст: Елена Мирошниченко

В Госдуму внесен законопроект о создании банка данных экстремистских материалов, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. «Проектом федерального закона ... предусматривается создание государственной информационной системы – специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Создание банка данных имеет целью обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организацию профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение», – говорится в документе. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что правки предлагаются в статью 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно проекту, оператором системы будет Минюст. «Учитывая необходимость разработки и издания приказа Минюста России «Об утверждении порядка формирования, ведения и использования специализированного информационного банка данных экстремистских материалов», а также введения в эксплуатацию банка данных, определяется, что федеральный закон вступает в силу в течение одного года со дня его официального опубликования», – добавляется в документе. Ранее сообщалось, что Госдума одобрила проект о блокировке данных с оправданием терроризма. ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса 15 марта 2021, 16:20 Текст: Евгения Шестак

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Врубовка и Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе. «В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы ведомства республики. Отмечается, что в течение минувших суток выявлено в общей сложности четыре единицы бронетехники в поселках Врубовка и Троицкое у линии соприкосновения. По словам представителя пресс-службы, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия. Ранее СМИ сообщили , что подразделения украинских силовиков в Донбассе приведены в полную боевую готовность, военные вернулись на позиции 2018 года. Накануне подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Общественники и волонтеры составили большинство в оргкомитете предварительного голосования ЕР 15 марта 2021, 16:12 Текст: Ксения Панькова

«Единая Россия» впервые сформировала оргкомитет предварительного голосования, в котором большинство представляют не партийные функционеры, а те, кто до этого никак не был связан с политикой или партиями, заявил председатель оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин. Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости участия в предвыборном процессе волонтеров и активистов движения «Мы вместе». Общественники в составе федерального оргкомитета «Единой России» смогут показать, что процедура проходит максимально открыто и прозрачно, объяснил Карелин. «Наша с вами задача в том, чтобы опираясь на мнение каждого – и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества – чтобы все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться [на предварительном голосовании]», – приводятся на сайте «Единой России» слова сенатора. В результате «Единая Россия» сформировала оргкомитет, в котором большинство представляют не партийные функционеры, а те, кто до этого никак не был связан с политикой или партиями. Карелин поблагодарил добровольцев движения «Мы Вместе» за помощь в формировании структур не только на федеральном уровне, но и в регионах. «Единая Россия» – единственная партия на сегодняшний день, которая при формировании списков на любом уровне выборов проводит предварительное голосование. Сейчас мы еще и расширяем нашу сферу ответственности и приглашаем к широкому обсуждению, наблюдению и редактированию происходящего каждого из вас», – отметил Карелин. Победители предварительного голосования получат возможность избираться от «Единой России» без дополнительных требований и войдут в списки партии. В состав оргкомитета помимо Карелина вошли руководитель «Волонтерской роты «Боевого Братства» Антон Демидов, первый замруководителя Центрального исполкома «Единой России» Максим Жаворонков, сенатор Мария Львова-Белова и другие. От экспертного сообщества в оргкомитете будут работать специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения Игорь Ашманов, председатель центрального совета «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Артем Демидов, руководитель «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Евгений Козеев. Также в состав оргкомитета вошел главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин, врач Александр Мясников, руководитель творческой мастерской «Невский Баталист» Дмитрий Поштаренко и основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота. В оргкомитете будут работать представители Общероссийского народного фронта и всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе». ОНФ представит сопредседатель Центрального штаба Елена Шмелева, добровольческое движение – координатор федерального штаба акции «Мы Вместе» по региональному развитию Мария Якунчикова. Ранее координатор красноярской команды «Молодежка ОНФ» Глеб Химич, комментируя призыв президента Путина к волонтерам активнее участвовать в политике, сказал газете ВЗГЛЯД, что «за прошлый год добровольческое движение приобрело богатый опыт, стало фактором, который способен влиять на политическую жизнь в России». ДНР заявила о наращивании вооружения украинскими силовиками в Донбассе 16 марта 2021, 17:17 Текст: Абдулла Шакиров

Украинские силовики разместили за последние сутки 33 единицы вооружения вблизи домов и муниципальных объектов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщилзаместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Выявлено размещение 33 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – передает сообщение Басурина РИА «Новости». Как уточнил замначальника военного ведомства ДНР, среди размещенного ВСУ вооружения есть танки, артиллерия и бронетехника. Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные разместили на подконтрольной Киеву территории Донбасса пять единиц военной техники. 14 марта подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.