Жители Донбасса хотят повлиять на состав Госдумы

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения в Донбассе

16 марта, вторник  |  Последнее обновление — 22:46  |  vz.ru
Разделы

Сможет ли рубль взять реванш над долларом

От рубля ждут новых высот Виталий Тимкив/РИА Новости
Дорогая нефть подтолкнула рубль к новым высотам – за доллар дают уже 73. Но это может быть далеко не предел. Справедливая цена рубля при такой нефти составляет 69, а не 73 к доллару, оценивают эксперты. Сможет ли российская валюта избавиться от этой недооцененности и вернуться к справедливой оценке?  Подробности...
Перейти в раздел…

На войне вакцин Запад готовит удар по России

«Спутник V» пока на втором месте в мире по популярности среди вакцин от COVID Sandor Ujvari/АР/ТАСС
Против вакцины «Спутник V» готовится провокация, сообщают информагентства. Чтобы показать опасность российского препарата, ведущие мировые СМИ прибегнут даже к инсценировке гибели людей – якобы после инъекции. Удивительно, но провокация планируется в тот момент, когда «Спутник V» на фоне проблем у своих западных конкурентов может стать самой распространенной в мире вакциной от COVID. Подробности...
Перейти в раздел…

Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
Перейти в раздел…

Юбилей «арабской весны» в Сирии ставит перед Россией новые задачи

Победив терроризм, Сирии пора восстанавливать экономику и инфраструктуру Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
Ровно десять лет назад в Дамаск пришла «арабская весна», которая обернулась для Сирии кровопролитной гражданской войной и развалом экономики. Но при поддержке России Дамаску удалось восстановить контроль над большей частью республики и одержать победу над ИГИЛ. Однако теперь Дамаску и его союзникам надо справиться с новой, не менее сложной задачей. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

На бродячих собак тратятся огромные деньги из бюджета

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Если приют не пристроил бродячих животных за месяц, то нужно гуманно их усыплять, а не содержать всю жизнь за государственный счет – и уж точно не выпускать обратно. Если кто-то хочет содержать таких собак всю жизнь, пожалуйста, только не за счет наших налогов. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

России надо учиться воевать с британцами в Арктике

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Сообщения о том, что британский фрегат намерен присутствовать в Арктике – это мастер-класс британской пропаганды. И фрегат Британия направит, и за открытость Северного морского пути планирует бороться. Но на самом деле британцам не надо начинать присутствовать в Арктике – они всегда там были. Просто под водой. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

До запрета Библии на Западе остался всего один шаг

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Само существование Церкви, как сообщества людей, которые верят во что-то свое, а не во что прикажут, является проблемой для любого тоталитарного проекта. Этой цели тоталитарной идеологии – форматировать людям мозги и приводить их в полное повиновение – Библия неизбежно мешает. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
Перейти в раздел…

В США предложили отдать Украину России

Обсуждение: 13 комментариев

Националисты против Манижи

Обсуждение: 71 комментарий

Чем закончится новое сражение за Донбасс

Перейти в раздел…

На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
Подробности...

Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
Подробности...

Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
Подробности...
Перейти в раздел…
17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
Подробности...
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?
  • Отечественным

  • Зарубежным
Вы получали какие-либо пособия от государства?
  • Да, в прошлом

  • Да, в настоящее время

  • Планирую получать в будущем

  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения в Донбассе
    Лавров: Крым вошел в состав РФ в полном соответствии с международным правом Санду выдвинула нового кандидата в премьер-министры Молдавии Тромбоз после прививки AstraZeneca в ФРГ выявлен в основном у женщин Космонавт нашел на российском корабле «Прогресс» деревянную пыль
    В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией Вирусолог рассказал об особенностях южноафриканского штамма COVID Audi прекращает разработку новых бензиновых и дизельных моторов В ЛНР указали на виновников крушения Ил-76 в Донбассе
    Босния и Герцеговина намерена получать российский газ через «Турецкий поток» Россия завоевала первое в истории золото в биг-эйре на ЧМ по фристайлу Актер Эллиот Пейдж стал первым мужчиной-трансгендером на обложке журнала Time Спортивный врач: Вины медиков в гибели капитана клуба МХЛ «Динамо» во время матча нет

    «информационно уничтожить»


    На Украине в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе обвинили Россию

    «выиграть время»


    В Германии раскрыли стратегию в переговорах с США по «Северному потоку – 2»

    оборона побережья


    В Крыму начались масштабные учения ВДВ

    Видео

    повод для беспокойства


    Итоги выборов огорчат и Меркель, и друзей России

    рынок газа


    Газпром в Европе столкнулся с российским конкурентом

    проблемы вакцинации


    Евросоюз из-за коронавируса пригрозила покинуть ведущая держава

    Продовольственная инфляция


    Почему растут цены на продукты

    вакцина от короны


    Тимофей Бордачёв: Запад показал больную реакцию на «Спутник»

    царь царей


    Тимур Шерзад: Что случилось с наследием персидских казаков

    неумеренный креатив


    Глеб Простаков: Зеленский взвинтил ставки в борьбе за власть

    специальный репортаж


    Грабли вместо «Искандеров». Как Армения прощается с иллюзиями

    на ваш взгляд


    Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?

    Жители Донбасса хотят повлиять на состав Госдумы

    Россияне, живущие в ДНР, хотят принять участие в выборах в Госдуму    16 марта 2021, 22:30
    Фото: Михаил Почуев/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Ирина Яровая,
    Андрей Самохин

    На осенних выборах в Госдуму может проголосовать на полмиллиона больше избирателей, чем в прошлый раз. Свои голоса готовы отдать жители республик Донбасса. После получения российских паспортов жители ДНР и ЛНР имеют для этого законные основания. В Госдуме также считают, что мнение этих граждан РФ должно быть учтено. Как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов?

    Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с российскими паспортами изъявляют желание голосовать на предстоящих осенью выборах в Госдуму. Об этом накануне сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, уже более 224 тысяч дончан получили российское гражданство по упрощенной процедуре. При нынешних темпах выдачи паспортов, к сентябрю в республиках Донбасса будет проживать более полумиллиона российских граждан. Однако переговоры с российским Центризбиркомом (ЦИК) по поводу информирования жителей Донбасса о предстоящих выборах в Госдуму пока не ведутся.

    «Очень надеюсь, что оно (взаимодействие) возникнет и позволит реализовать избирательное право наших граждан... То, что для многих россиян, – гражданский долг, для наших людей – долгожданная и дорогая сопричастность к определению судьбы своего Отечества», – заявил Пушилин в интервью «Парламентской газете».

    На прошлой неделе комитет Госдумы по контролю и регламенту обратился к ЦИК с просьбой дополнительно проработать механизм участия россиян из ДНР и ЛНР в голосовании. В том, что у жителей республик Донбасса должна быть такая возможность, убежден глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Напрашивается вариант, при котором таким гражданам нужно будет переезжать куда-то на территорию РФ, например, в Ростов, но это сложно, это вопрос, на который пока ответа нет», – отметил депутат.

    В феврале в пресс-службе ЦИК также сообщали, что жители ДНР с российским гражданством смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму. В ответ на запрос Донецкого агентства новостей, ЦИК отмечал, что «на территории России граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах РФ, имеют возможность проголосовать на выбранном ими избирательном участке после включения в список избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, поданного в установленном порядке (технология «Мобильный избиратель»)».

    По оценке представителя ЛНР на переговорах в Минске Родиона Мирошника, к сентябрю в Донбассе будут проживать не 500, а около 600 тыс. людей с российскими паспортами, которые должны обладать всеми правами, в том числе и избирательными. По мнению собеседника, Россия сегодня располагает достаточным количеством специалистов по избирательному праву, которые могли бы найти оптимальный вариант для организации голосования в ЛНР и ДНР.

    «Спектр возможностей для волеизъявления большой, но главное – принять политическое решение», – сказал Мирошник. Он также отметил высокую активность местных избирателей, которые «на протяжении последних семи лет четко понимали свою роль в политических процессах». «Потому подавляющее большинство жителей ЛНР обращают свои взгляды в сторону России и будут рады принять участие в выборах», – добавил собеседник.  

    Между тем, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев уверен, что на территории ЛНР и ДНР нужно открыть мобильные участки. Что касается электронного голосования, то оно «и на территории России далеко не везде организовано», хотя «и этот вариант не стоит исключать». «У российских избиркомов уже есть опыт по организации голосования в схожих условиях – в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии, где проживает очень много граждан с российскими паспортами. Они прикрепляются к определенному региону, округу. Например, Приднестровье в свое время было прикреплено к Иркутской области.

    Жителей Донбасса можно прикрепить к избирательным округам города Москвы», – сказал Матвейчев. 

    Донецкий социолог Евгений Копатько также считает, что организовать голосование можно дистанционно или с помощью открытия мобильных участков. Этому не помешает даже «отсутствие прописки в российских паспортах жителей ДНР и ЛНР». Эксперт рассказал о существовании подобной практики в Закарпатье. «С 2012 года граждане Украины с венгерскими паспортами могут голосовать на выборах в высшие органы государственной власти», – напомнил собеседник.

    «И в случае проведения выборов явка будет очень высокой, как это было в свое время в Крыму. Для людей такая возможность имеет очень большое значение, это символ их причастности к судьбе большой страны и общей истории», – пояснил социолог.

    В свою очередь время председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер прогнозирует, что большинство жителей Донбасса проголосуют за «Единую Россию», потому что «дончане и луганчане – это одна из самых проправительственных электоральных групп». И если в масштабах России процент голосов Донбасса вряд ли сыграет серьезную роль, то для «депутата от условной Ростовской области эти голоса могут иметь решающее значение».

    Матвейчев также согласен с тем, что «до 70% граждан проголосуют за «Единую Россию». «Еще 20% проголосуют за партию «Справедливая Россия – За правду» просто потому, что бывший глава ДНР Александр Захарченко работал вместе с одним из лидеров партии Захаром Прилепиным. Еще по 5% голосов могут получить ЛДПР и КПРФ», – прогнозирует собеседник.

    «При этом другие партии не очень популярны в Донбассе, потому что кроме общей болтовни они для региона ничего не сделали. Кроме того, в ДНР и ЛНР «белогвардейские» настроения более сильны, чем коммунистические. Правда, речь идет об условной «белизне» с левым уклоном, как у Прилепина», – пояснил политолог.

    В то же время Шеслер напоминает, что Донбасс – это «регион преимущественно рабочего класса», который в своих электоральных предпочтениях отличается не только от жителей Москвы и Петербурга, но и от других мегаполисов. «Они борются за родной язык и чувствуют себя русскими намного больше, чем многие жители России. Они за эту идентичность уже седьмой год проливают свою кровь. Потому возможность принять участие в выборах в Госдуму имела бы для них огромное историческое и символическое значение», – резюмировала Шеслер.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •