Жители Донбасса хотят повлиять на состав Госдумы

На осенних выборах в Госдуму может проголосовать на полмиллиона больше избирателей, чем в прошлый раз. Свои голоса готовы отдать жители республик Донбасса. После получения российских паспортов жители ДНР и ЛНР имеют для этого законные основания. В Госдуме также считают, что мнение этих граждан РФ должно быть учтено. Как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов?

Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с российскими паспортами изъявляют желание голосовать на предстоящих осенью выборах в Госдуму. Об этом накануне сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, уже более 224 тысяч дончан получили российское гражданство по упрощенной процедуре. При нынешних темпах выдачи паспортов, к сентябрю в республиках Донбасса будет проживать более полумиллиона российских граждан. Однако переговоры с российским Центризбиркомом (ЦИК) по поводу информирования жителей Донбасса о предстоящих выборах в Госдуму пока не ведутся.

«Очень надеюсь, что оно (взаимодействие) возникнет и позволит реализовать избирательное право наших граждан... То, что для многих россиян, – гражданский долг, для наших людей – долгожданная и дорогая сопричастность к определению судьбы своего Отечества», – заявил Пушилин в интервью «Парламентской газете».

На прошлой неделе комитет Госдумы по контролю и регламенту обратился к ЦИК с просьбой дополнительно проработать механизм участия россиян из ДНР и ЛНР в голосовании. В том, что у жителей республик Донбасса должна быть такая возможность, убежден глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Напрашивается вариант, при котором таким гражданам нужно будет переезжать куда-то на территорию РФ, например, в Ростов, но это сложно, это вопрос, на который пока ответа нет», – отметил депутат.

В феврале в пресс-службе ЦИК также сообщали, что жители ДНР с российским гражданством смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму. В ответ на запрос Донецкого агентства новостей, ЦИК отмечал, что «на территории России граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах РФ, имеют возможность проголосовать на выбранном ими избирательном участке после включения в список избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, поданного в установленном порядке (технология «Мобильный избиратель»)».

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По оценке представителя ЛНР на переговорах в Минске Родиона Мирошника, к сентябрю в Донбассе будут проживать не 500, а около 600 тыс. людей с российскими паспортами, которые должны обладать всеми правами, в том числе и избирательными. По мнению собеседника, Россия сегодня располагает достаточным количеством специалистов по избирательному праву, которые могли бы найти оптимальный вариант для организации голосования в ЛНР и ДНР.

«Спектр возможностей для волеизъявления большой, но главное – принять политическое решение», – сказал Мирошник. Он также отметил высокую активность местных избирателей, которые «на протяжении последних семи лет четко понимали свою роль в политических процессах». «Потому подавляющее большинство жителей ЛНР обращают свои взгляды в сторону России и будут рады принять участие в выборах», – добавил собеседник.

Между тем, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев уверен, что на территории ЛНР и ДНР нужно открыть мобильные участки. Что касается электронного голосования, то оно «и на территории России далеко не везде организовано», хотя «и этот вариант не стоит исключать». «У российских избиркомов уже есть опыт по организации голосования в схожих условиях – в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии, где проживает очень много граждан с российскими паспортами. Они прикрепляются к определенному региону, округу. Например, Приднестровье в свое время было прикреплено к Иркутской области.

Жителей Донбасса можно прикрепить к избирательным округам города Москвы», – сказал Матвейчев.

Донецкий социолог Евгений Копатько также считает, что организовать голосование можно дистанционно или с помощью открытия мобильных участков. Этому не помешает даже «отсутствие прописки в российских паспортах жителей ДНР и ЛНР». Эксперт рассказал о существовании подобной практики в Закарпатье. «С 2012 года граждане Украины с венгерскими паспортами могут голосовать на выборах в высшие органы государственной власти», – напомнил собеседник.

«И в случае проведения выборов явка будет очень высокой, как это было в свое время в Крыму. Для людей такая возможность имеет очень большое значение, это символ их причастности к судьбе большой страны и общей истории», – пояснил социолог.

В свою очередь время председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер прогнозирует, что большинство жителей Донбасса проголосуют за «Единую Россию», потому что «дончане и луганчане – это одна из самых проправительственных электоральных групп». И если в масштабах России процент голосов Донбасса вряд ли сыграет серьезную роль, то для «депутата от условной Ростовской области эти голоса могут иметь решающее значение».

Матвейчев также согласен с тем, что «до 70% граждан проголосуют за «Единую Россию». «Еще 20% проголосуют за партию «Справедливая Россия – За правду» просто потому, что бывший глава ДНР Александр Захарченко работал вместе с одним из лидеров партии Захаром Прилепиным. Еще по 5% голосов могут получить ЛДПР и КПРФ», – прогнозирует собеседник.

«При этом другие партии не очень популярны в Донбассе, потому что кроме общей болтовни они для региона ничего не сделали. Кроме того, в ДНР и ЛНР «белогвардейские» настроения более сильны, чем коммунистические. Правда, речь идет об условной «белизне» с левым уклоном, как у Прилепина», – пояснил политолог.

В то же время Шеслер напоминает, что Донбасс – это «регион преимущественно рабочего класса», который в своих электоральных предпочтениях отличается не только от жителей Москвы и Петербурга, но и от других мегаполисов. «Они борются за родной язык и чувствуют себя русскими намного больше, чем многие жители России. Они за эту идентичность уже седьмой год проливают свою кровь. Потому возможность принять участие в выборах в Госдуму имела бы для них огромное историческое и символическое значение», – резюмировала Шеслер.