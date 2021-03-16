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Эксперты: Выдача российских паспортов в Донбассе не заставит Украину отказаться от агрессии
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«Российская сторона автоматически может оказаться втянутой в конфликт, независимо от того, сколько ее граждан проживает в ДНР и ЛНР», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший вице-премьер Донецкой народной республики Андрей Пургин. Так он прокомментировал сообщение главы ДНР Дениса Пушилина о том, что число жителей республики, получивших российское гражданство, превысило 224 тысячи.
«Действительно, в Донецкой и Луганской народных республиках выдано в совокупности около 400 тыс. российских паспортов, а к сентябрю их количество планируется увеличить до полумиллиона. Однако вряд ли этот фактор каким-то образом повлияет на планы Украины вести полномасштабные боевые действия на этих территориях», – считает донецкий общественный деятель, бывший вице-премьер и глава парламента ДНР Андрей Пургин.
Российская сторона автоматически окажется втянутой в конфликт такого рода, независимо от того, сколько ее граждан проживает в ДНР и ЛНР, отметил собеседник. «Если снова начнется война, то в Россию за несколько дней хлынет около полутора миллионов беженцев. Разумеется, это заботит российские власти», – уверен он.
При этом Пургин подчеркнул – опасность полномасштабной войны на Донбассе несколько преувеличена. «Да, сейчас здесь наблюдается обострение ситуации, которого не было почти два с половиной года. Но те жители ДНР и ЛНР, которые видели лето 2014 года, понимают, что это несоизмеримые вещи. Это связано с тем, что США снова выделили Киеву средства на ведение войны, но их явно недостаточно для реальных боевых действий. Зато этих денег вполне хватает на то, чтобы держать население в состоянии вялотекущего конфликта, бесконечно напоминать, что еще ничего не закончилось. Эти ребята просто портят нам жизнь, и это грустная констатация факта», – заключил собеседник.
Число жителей ДНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава провозглашенной республики Денис Пушилин в интервью российской «Парламентской газете». По оценке донецкого лидера, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит 500 тысяч. Напомним, что общая численность населения Донецкой и Луганской народных республик составляет около 3,6 млн человек.
Получение российских паспортов жителями ДНР действительно поспособствовало росту безопасности в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий социолог Евгений Копатько. «Но при этом нельзя полностью исключить военный сценарий развития событий, ведь ставки в политической борьбе в Киеве невероятно повысились. Даже если до прямого столкновения не дойдет, логика украинской стороны остается прежней – зачистить неподконтрольные территории и выйти на границу с Россией», – считает эксперт.
«Вопрос вмешательства России в эту ситуацию остается открытым. Есть заявления президента Владимира Путина о том, что такие действия Украины могут быть для нее очень рискованными. Но сейчас идет испытание на прочность всех сторон конфликта, своего рода проверка нервов», – заключил Копатько.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, с февраля на линии соприкосновения сторон в Донбассе отмечается одно из самых серьезных за последние годы обострений обстановки. В марте участились артиллерийские обстрелы с позиций вооруженных сил Украины (ВСУ), применяются гранатометы и минометы, наблюдатели фиксируют перемещение тяжелой техники ВСУ и минирование населенных пунктов Донбасса с украинской стороны. Высказывались предположения, что украинские силовики готовы начать крупномасштабные боевые действия.
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс.
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На Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США
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Украинские СМИ назвали ситуацию с заводом «Мотор Сич» «вопросом жизни и смерти» для Киева.
По мнению автора материала в журнале «Главред», Совет национальной безопасности и обороны Украины принял верное решение о национализации завода. Он объясняет, что «такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству» из-за его значения для обороноспособности страны.
«Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 млрд долларов, чем потерять предприятие совсем», – передает РИА «Новости» текст статьи.
В статье утверждается, что Китай «до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов», что подчеркивает «насколько высок уровень производства в Украине».
При этом автор не отрицает, что решение по «Мотор Сич» было продиктовано Киеву с другой стороны Атлантики.
«Следует признать, что данное решение о возвращении «Мотор Сич» в собственность государства было принято не потому, что наша власть вдруг стала защищать интересы Украины, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них», – утверждает автор.
Он также добавляет, что пока нет ясности, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить это предприятие работой. Кроме того, автора волнует вопрос о том, кто будет выплачивать компенсации пострадавшим от решения СНБО инвесторам.
«Однако, если это решение нам «нашептали» Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос – об участии США в выплате этих компенсаций. <...> На первый взгляд, пока все выглядит так, что мы выполнили пожелание американцев, но заплатим за все сами», – считает автор
Тем не менее, он призывает украинцев «думать стратегически» и не забывать о значении предприятия для обороны страны.
Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Зеленский открыл посольства Украины в Киеве
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит создать в Киеве так называемые дистанционные посольства страны. Как поясняется, посольства будут физически находиться на территории Украины и обеспечивать присутствие страны в другом государстве дистанционно.
Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нововведения о заграничных дипломатических учреждениях позволят Киеву «оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков», сообщает «Страна.ua».
По его словам, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве. «Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически будет находиться на Украине и обеспечивать присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания», – считает Кулеба.
Он добавил, что такой формат дистанционного представительства успешно функционирует во многих зарубежных странах, в том числе и в Евросоюзе, и Украина начинает «воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия».
В то же время тех дипломатов, которые изъявят желание остаться за рубежом, переведут на компактный формат работы «1 посол + 2 дипломата».
«Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия – больше возможностей для украинского государства, украинского бизнеса и граждан», – подытожил министр.
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Привившийся индийской вакциной главный санитарный врач Украины заболел COVID
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID–19.
«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован», – написал Ляшко на своей странице в Facebook.
Как показывает анализ данных клинических исследований, по его словам, эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. «У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе», – добавил он.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Названо число получивших гражданство России жителей Донбасса
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Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В ДНР на данный момент более 224 тысяч человек получили гражданство Российской Федерации», – передает ТАСС слова Пушилина в интервью «Парламентской газете».
По его словам, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит полмиллиона.
«Для нас, без малейшего преувеличения, очень ценно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатов Госдумы», – добавил он.
По его словам, еще летом прошлого года среди граждан России, проживающих в Донбассе, было очень много желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции России.
Говоря о выборах в Госдуму, Пушилин также отметил, что жителям Донбасса, получившим российское гражданство, было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. Глава ДНР также сообщил, что на сегодняшний день переговоры с российской стороной, в частности с ЦИК, по поводу информирования граждан РФ в Донбассе о предстоящих выборах в Госдуму не ведутся.
«С официальными структурами по этому вопросу пока взаимодействия нет. Очень надеюсь, что оно возникнет и позволит реализовать избирательное право наших граждан», – добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности.
Аксенов рассказал о позиции Крыма при передаче Украине в 1954 году
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Крымчане выступили бы против передачи полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы могли предвидеть будущее после распада Советского Союза, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев принял решение (о передаче Крыма в состав УССР) в рамках одной страны, поэтому люди особо разницу не чувствовали. Был рубль, можно было ехать без загранпаспортов в любую республику, никаких проблем не было, поэтому так к этому люди и отнеслись», – сказал Аксенов в интервью РИА «Новости».
По его мнению, если бы кто-то мог предвидеть будущее, население и тогда было бы против. Также Аксенов добавил, что немаловажным мотивом решения людей на референдуме стало восстановление исторической справедливости.
«Историческая справедливость, поэтому высокий уровень поддержки... В 2014 году это было историческое решение, принятое президентом при поддержке, волеизъявлении крымчан. Он видел, что подавляющее большинство людей «за», и защита граждан лежала в основе этого решения о воссоединении», – сказал глава региона.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Ученые обнаружили «украинский» штамм коронавируса
Глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинские ученые передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области Украины.
«То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область – прим. ВЗГЛЯД), – это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ», – сказал Рубан украинскому изданию «Вести».
Среди «неприятных» признаков вируса он отметил агрессивность, быстрое распространение и «молодость». По его словам, так называемый украинский штамм выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад, и они уже проинформировали о нем ВОЗ.
Между тем, РИА «Новости» в своем Telegram сообщили, что глава госпродпотребслужбы Киева теперь опроверг разошедшуюся новость о появлении «украинского штамма» коронавируса. По данным издания, Рубан заявил, что «СМИ напутали».
В понедельник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID-19.
Ранее ученый предсказал падение эффективности вакцин от COVID с каждой новой мутацией.
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Глава ДНР прибыл в Крым
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в Крым, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, сообщает его пресс-служба.
В сообщении пресс-службы указывается, что «делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным прибыла в Республику Крым», передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Во вторник состоится церемония вручения государственных наград ДНР и Республики Крым.
В четверг Пушилин примет участие в организованных мотоклубом «Ночные волки» ежегодном автомотопробеге и праздничной программе у подножья горы Гасфорта.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия пройдут под девизом «Крымская весна – семь лет дома».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
В Донбассе призвали власти Абхазии освободить экс-командира ополчения
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Общественность самопровозглашенной Донецкой народной республики направила открытое письмо властям Абхазии с просьбой освободить бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахру Авидзбу.
Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, составители открытого письма обратились к руководству Абхазии с призывом оказать всестороннее содействие в освобождении Авидзбы, задержанного 4 марта Службой государственной безопасности Республики Абхазия. Представители ДНР назвали меру пресечения в отношении Авидзбы чрезмерной.
«Придя на помощь Донбассу в самые сложные времена, сыны Абхазии всеми силами поддержали становление наших республик. Участвуя в важнейших боевых операциях на самых опасных направлениях, Ахра Авидзба проявлял необычайную храбрость. За что многострадальный Донбасс безмерно благодарен и ему, и стране, его вырастившей», – говорится в обращении.
Также общественность ДНР попросила внимательно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для освобождения Ахры Авидзбы, Станислава Культа, Талеха Гасанова и Андрея Лактионова.
Общественность ДНР выразила уверенность в том, что руководство Абхазии не пожелает вбить клин несправедливости в дружбу и сотрудничество между республиками.
Свои подписи под текстом обращения поставили 12 человек, в том числе представитель управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, командир батальона «Легион» и депутат Народного совета ДНР 1-го созыва Сергей Завдовеев, командир батальона «Спарта» Владимир Жога, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский и поэтесса Анна Ревякина.
Накануне суд Сухума постановил арестовать бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу. В Службе госбезопасности (СГБ) Абхазии заявили, что Авидзба и пятеро иностранцев, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота в республике.
Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года Авидзба подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.
Украина отказалась приостанавливать использование вакцины от AstraZeneca
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Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач республики Виктор Ляшко.
«Украина полностью ведет контроль за неблагоприятными событиями после иммунизации, которые у нас сейчас выявляются, за серьезными и несерьезными. И сегодня оснований для принятия таких решений нет. Европейский регулятор выступил с позицией, что оснований для приостановки использования вакцины нет. Украина продолжает вакцинироваться», – цитирует замминистра «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
По словам Ляшко, в инструкции к вакцине указано, что иммунитет после первой прививки формируется на 21-й день и сохраняется в течение 90 дней, за которые нужно сделать вторую прививку. Он сообщил, что заболел на 13-й день после вакцинирования, но сейчас чувствует себя нормально. «Любая вакцина, которая используется от коронавируса, тестировалась на тяжесть течения болезни, она не должна иметь негативных последствий», – отметил Ляшко.
Напомним, главный санитарный врач Украины сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
МИД Украины объяснил, почему Байден не звонит Зеленскому
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на редакционную колонку Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ожидая активных действий. По мнению Кулебы, ошибочно сводить украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств.
«Редакционная коллегия Washington Post, несомненно, имеет право на собственный взгляд, как и украинские журналисты имеют право на собственные взгляды. Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события», – указал Кулеба в комментарии «Украинской правде».
Он подчеркнул, что было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств.
«Факты свидетельствуют о планомерном развитии диалога Украины и США. Я провел телефонный разговор с государственным секретарем США уже в первые недели его пребывания в должности. Вскоре после этого провели разговор и министры обороны Украины и США. Есть абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов», – отметил глава МИД.
По словам Кулебы, после целого ряда недавних решений СНБО невозможно обвинить президента Украины в нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием.
«Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить», – сказал глава украинской дипломатии.
Он добавил, что нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов. «Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия этих решений, диаметрально противоположны предположению американских и украинских журналистов. Наши партнеры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам», – резюмировал Кулеба.
Ранее газета The Washington Post предположила, что Байден намеренно откладывает первый звонок Зеленскому, ожидая от украинского лидера определенных шагов по борьбе с коррупцией и разрыву отношений с бизнесменом Игорем Коломойским.
Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что отношения Вашингтона и Киева не были поставлены на паузу, однако у президента Украины Владимира Зеленского нет повестки дня, которая бы устраивала США.
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Эксперт оценил решение Зеленского открыть посольства Украины в Киеве
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«Теперь посольства Украины в некоторых странах могут стать чисто виртуальными и ни на что не влияющими», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник, комментируя указ президента Владимира Зеленского о переводе украинских послов на работу в формате онлайн из Киева.
«Наверное, эффективность онлайн-посольств будет ниже, чем традиционных, но в принципе такой подход вполне приемлем для страны», – считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Он предполагает, что подобный способ организации дипломатической службы может стать ограничено популярным в крупных странах, «но вряд ли найдет применение в странах третьего-четвертого мира, где возникают проблемы с интернетом».
«При этом онлайн-дипломатия далеко не во всех случаях даст ожидаемый результат тем государствам, которые начнут ее практиковать. Конкретно для Украины нововведение, может быть, пойдет в плюс в одних странах, но в других сделает ее посольства чисто виртуальными и ни на что не влияющими», – считает собеседник.
«Кроме того, я не знаю, насколько это может соответствовать Женевской конвенции о дипломатических отношениях. И как, в таком случае, послам проводить традиционное вручение верительных грамот главам государств, где они работают?», – задается вопросом Бортник.
«Потому нынешний указ Зеленского вписан в основном в красивый информационный тренд. Еще один плюс – экономия государственных средств, что должно понравиться избирателям», – поясняет политолог.
«К тому же посольства Украины во многих странах элементарно пустуют. Туда до сих пор не назначены послы, – добавляет Бортник. – Потому мы видим некую попытку одновременно быть и продвинутыми, и деньги сэкономить».
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит создать в Киеве так называемые дистанционные посольства страны. Как поясняется, посольства будут физически находиться на территории Украины и обеспечивать присутствие страны в другом государстве дистанционно.
Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нововведения о заграничных дипломатических учреждениях позволят Киеву «оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков».
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Посол в Германии напомнил Западу предпосылки воссоединения Крыма с Россией
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В Германии опубликована статья российского посла Сергея Нечаева, написанная по случаю годовщины референдума в Крыму.
Нечаев в статье для Berliner Zeitung пояснил, что «решение не было принято вдруг», но Запад «предпочитает не замечать, вытеснять из памяти» то развитие, которое «предшествовало» воссоединению Крыма с Россией, передает РИА «Новости».
Посол подчеркнул, что «внутриукраинский конфликт и все последующие проблемы» вызваны государственным переворотом на Украине, который нарушал как конституцию страны, так и международное право. Этот переворот произошел «при политической и финансовой поддержке» Запада с целью «вбить клин между Россией и Украиной» и «привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли».
Нечаев отметил, что на Западе стараются не вспоминать о «подписании лидерами украинской оппозиции всеобъемлющих политических договоренностей с легитимным президентом Виктором Януковичем», которые «были растоптаны уже на следующий день» при «молчаливом согласии европейских посредников». Нечаев подчеркнул, что «никто не призвал стороны к соблюдению достигнутых договоренностей», а «значительные части» Украины оказались «во власти агрессивно настроенных националистов».
Как пояснил посол, он не считает евромайдан «демократической революцией», протест превратился в «погромы и беспорядки, убийства, запугивание инакомыслящих, запреты политических партий, масштабные атаки» на русский язык и православие. При этом «убийства так и не были расследованы», началась «героизация пособников нацистов», страна оказалась «расколота».
Учитывая это, «крымская весна» позволила сохранить мир в Крыму. Нечаев сравнил референдум в Крыму, где за воссоединение с Россией «проголосовало более 96% населения полуострова при явке в 83%» и «хрестоматийную» ситуацию с Косово, «независимость которого была декларирована Западом после «гуманитарных» бомбардировок Белграда».
Нечаев заявил, что «события тех лет на Украине», как можно теперь увидеть, «не были случайностью», там «продолжают бороться с неугодными политиками» и СМИ, причем меры борьбы «не имеют никакого отношения к конституции и законодательству Украины». Также в стране продолжается «наступление на русский язык». Однако на Западе с «полным пониманием» относятся к действиям Киева, демонстрируя практику «двойных стандартов»
Крым же тем временем «превратился в один из самых динамичных регионов России», этому не помешали даже санкции. В регионе «сформирована полноценная крымско-татарская национально-культурная автономия», а «язык этого народа, в отличие от украинского периода, закреплен в качестве государственного в республиканской Конституции». Но на Западе «об этом не принято говорить». На Западе заявляют «о якобы нарушениях прав человека в Крыму, разумеется, со слов Киева, без посещения Крыма и Севастополя», заявил Нечаев.
Он заверил, что Россия «справится со всеми трудностями, включая преодоление позорной блокады Крыма», регион «обрел мощные импульсы для развития». Нечаев считает, что пора «признать законный и демократичный выбор многонационального народа Крыма». Он посоветовал «формировать объективное впечатление о полуострове на основе личного опыта, поездок в регион и общения с местными жителями».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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У посольства России в Киеве повесили плакаты «Крым – это Украина»
Плакаты, на которых россиянам приписывается «признание» Крыма украинским, развесили у мест проживания и работы российских дипломатов в Киеве, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Таким образом украинские радикалы «отметили» годовщину референдума, который состоялся в Крыму 16 марта 2014 года по вопросу воссоединения полуострова с Россией. На плакатах, фотографии которых разместило издание, изображены лица сотрудников российской дипломатической миссии с приписываемым им «признанием» на украинском и русском языках: «Крым – это Украина». Кроме того, на служебных автомобилях российских дипломатов наклеили украинский тризуб. Некоторых дипломатов назвали сотрудниками Главного управления Генштаба России и ФСБ, передает ТАСС со ссылкой на «Украинскую правду».
По данным издания, аналогичные материалы размещены у дипломатических представительств Киргизии, Таджикистана, Молдавии, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Белоруссии и Казахстана.
Российское посольство в Киеве пока не комментирует этот инцидент.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не сомневается, что у российских ведомств есть данные о возможных провокациях в день воссоединения Крыма с Россией, если они планируются.
Стало известно о приведении украинских силовиков в Донбассе в полную боевую готовность
Подразделения украинских силовиков в Донбассе приведены в полную боевую готовность, военные вернулись на позиции 2018 года, сообщили СМИ.
«Перемирие по факту закончилось еще в конце января. Кто начал первый, уже никто не скажет. Прилеты с той стороны каждую ночь. С нашей стороны те же действия», – рассказал источник «Страна.ua».
По его словам, военные вернулись на позиции 2018 года, то есть до разведения войск, и расстояние между ними составляет всего 400-700 метров.
«В окопах каждый день по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше. А укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия», – добавил источник.
Он отметил, что военнослужащих не очень хотят отпускать в увольнительные, что указывает на подготовку к наступлению или угрозе атаки.
В свою очередь источник в Минобороны Украины сообщил, что Генштаб разработал несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий.
Ранее подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Тимошенко потребовала провести расследование по вакцине от AstraZeneca
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В отношении вакцины, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca, нужно провести расследование на предмет дальнейшего использования на Украине, заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Она указала, что «главный санитарный врач страны сделал прививку этой вакциной и через несколько дней заболел». По словам Тимошенко, «это сигнал, чтобы провести дополнительное расследование». Она указала, что «большинство стран Европы приостановило вакцинацию» AstraZeneca. Тимошенко сказала, что вакцинация необходима, но использовать следует качественную вакцину, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24».
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca. Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield. Отметим, что вакцинацию AstraZeneca приостановил уже целый ряд стран.