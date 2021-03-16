Эксперты: Выдача российских паспортов в Донбассе не заставит Украину отказаться от агрессии

«Российская сторона автоматически может оказаться втянутой в конфликт, независимо от того, сколько ее граждан проживает в ДНР и ЛНР», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший вице-премьер Донецкой народной республики Андрей Пургин. Так он прокомментировал сообщение главы ДНР Дениса Пушилина о том, что число жителей республики, получивших российское гражданство, превысило 224 тысячи.

«Действительно, в Донецкой и Луганской народных республиках выдано в совокупности около 400 тыс. российских паспортов, а к сентябрю их количество планируется увеличить до полумиллиона. Однако вряд ли этот фактор каким-то образом повлияет на планы Украины вести полномасштабные боевые действия на этих территориях», – считает донецкий общественный деятель, бывший вице-премьер и глава парламента ДНР Андрей Пургин.

Российская сторона автоматически окажется втянутой в конфликт такого рода, независимо от того, сколько ее граждан проживает в ДНР и ЛНР, отметил собеседник. «Если снова начнется война, то в Россию за несколько дней хлынет около полутора миллионов беженцев. Разумеется, это заботит российские власти», – уверен он.

При этом Пургин подчеркнул – опасность полномасштабной войны на Донбассе несколько преувеличена. «Да, сейчас здесь наблюдается обострение ситуации, которого не было почти два с половиной года. Но те жители ДНР и ЛНР, которые видели лето 2014 года, понимают, что это несоизмеримые вещи. Это связано с тем, что США снова выделили Киеву средства на ведение войны, но их явно недостаточно для реальных боевых действий. Зато этих денег вполне хватает на то, чтобы держать население в состоянии вялотекущего конфликта, бесконечно напоминать, что еще ничего не закончилось. Эти ребята просто портят нам жизнь, и это грустная констатация факта», – заключил собеседник.

Число жителей ДНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава провозглашенной республики Денис Пушилин в интервью российской «Парламентской газете». По оценке донецкого лидера, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит 500 тысяч. Напомним, что общая численность населения Донецкой и Луганской народных республик составляет около 3,6 млн человек.

Получение российских паспортов жителями ДНР действительно поспособствовало росту безопасности в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий социолог Евгений Копатько. «Но при этом нельзя полностью исключить военный сценарий развития событий, ведь ставки в политической борьбе в Киеве невероятно повысились. Даже если до прямого столкновения не дойдет, логика украинской стороны остается прежней – зачистить неподконтрольные территории и выйти на границу с Россией», – считает эксперт.

«Вопрос вмешательства России в эту ситуацию остается открытым. Есть заявления президента Владимира Путина о том, что такие действия Украины могут быть для нее очень рискованными. Но сейчас идет испытание на прочность всех сторон конфликта, своего рода проверка нервов», – заключил Копатько.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, с февраля на линии соприкосновения сторон в Донбассе отмечается одно из самых серьезных за последние годы обострений обстановки. В марте участились артиллерийские обстрелы с позиций вооруженных сил Украины (ВСУ), применяются гранатометы и минометы, наблюдатели фиксируют перемещение тяжелой техники ВСУ и минирование населенных пунктов Донбасса с украинской стороны. Высказывались предположения, что украинские силовики готовы начать крупномасштабные боевые действия.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс.

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