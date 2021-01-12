Что будет с Донбассом в 2021 году

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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Армению и Азербайджан помирит дорога в Россию

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились в трехстороннем формате kremlin.ru
В понедельник в Москве состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны должны были уточнить пункты соглашения о прекращении огня от 9 ноября, завершившего вторую карабахскую войну, а также решить, как дальше будет жить Южный Кавказ. Кое-что сделать действительно удалось. Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Европейские принципы энергетики разоряют жителей Украины

Требование снизить тарифы охватило многие регионы Украины Стрингер/РИА Новости
Сразу в нескольких регионах Украины начались массовые протесты против роста тарифов на услуги ЖХК – газ и электроэнергию. По каким причинам на Украине растут цены на электричество, как на рост тарифов повлияло стремление Киева к европейским ценностям и евроинтеграции – и почему нынешние протесты, скорее всего, только начало? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Что будет с Донбассом в 2021 году

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует. Подробности...

Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации. Подробности...
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Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
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    Что будет с Донбассом в 2021 году

    Алексей Токарев
    к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
    		12 января 2021, 09:00

    Украинские «ястребы» и националисты, воодушевлённые переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Очередные антироссийские разговоры в Кишинёве создадут ожидания военных успехов и в Приднестровье. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует. Несмотря на падающую экономику, Украина продолжит наращивать военный бюджет.  

    Ситуация вокруг непризнанных ЛДНР разворачивается в трёх контекстах: локальном, региональном и международном. На местном уровне в 2021 году высока вероятность повторения ситуации 2015-2016 годов. Подаваемая как инициатива местных командиров общая линия действий ВСУ будет сводиться к спрямлению линии фронта. Использования тяжёлых вооружений (танков и РСЗО) на первом этапе не будет, но увеличится число обстрелов миномётами, ПТУРами и стрелковым вооружением окраин городов ЛДНР, а также продление траншей, что явным образом будет уменьшать расстояние между сторонами на линии соприкосновения.

    В случае негативного сценария Украина начнёт массировано размещать гаубицы, РСЗО, танки и БМП вне выделенных мест хранения, несмотря на фиксацию со стороны СММ ОБСЕ. На локальном уровне инициативных боевых действий от армейских корпусов ЛДНР ждать не стоит. Они будут вынуждено отвечать на учащающиеся атаки со стороны ВСУ при общей риторике со стороны Украины о нарушении непризнанными республиками перемирия.

    На региональном уровне будет действовать Украина, воодушевлённая осенней операцией Азербайджана по восстановлению контроля над частью непризнанной НКР. «Война беспилотников» обеспечила Баку преимущество над противником: после подавления устаревших средств ПВО беспилотники уничтожали технику и живую силу. Это вполне соответствует магистральным воззрениям украинских «ястребов», которые в кулуарах неоднократно подтверждали, что воспринимают в качестве образца решения «проблемы ЛДНР» операцию «Буря» в Хорватии, когда после бездействия миротворцев ООН за три дня армия подавила сепаратистов, после чего случился массовый исход беженцев.

    Дополненный турецкими БПЛА «Байрактар», которые в конце ноября 2020 года уже использовались Украиной в учениях, и американскими ПТРК «Джавелин», сценарий операции «Буря» остаётся на повестке дня постоянно, несмотря на все заверения украинских политиков о мирном решении проблемы. Наши социологические исследования украинских элит показывают, что они заинтересованы лишь в возвращении территорий, но никак не населения, которое они не воспринимают как своих граждан и не видят необходимости реинтегрировать их в национальное сообщество.

    Фото: Александр Кравченко/ТАСС

    Взаимное потепление отношений Киева и Кишинёва, основанное на общем стремлении двух проевропейских администраций как можно сильнее отдалиться от «русского мира», также обеспечит внимание к Приднестровью в 2021 году. Едва ли президент Санду, не имеющая реальных полномочий, добьётся жёсткой украино-молдавской блокады Тирасполя, но из Кишинёва участятся призывы вывести российские войска. ОГРВ останется в местах дислокации.

    Наконец, на глобальном уровне новая администрация США, гораздо более идеологизированная, ориентированная в большей степени на ценности, чем прагматизм, по сравнению с предыдущей, будет нацелена на усложнение ситуации вокруг России, естественно стремясь избежать с ней прямой конфронтации. Дальнейшая эскалация конфликта Украины и непризнанных республик с ключевой целью вовлечения России (напрямую или посредством прокси) в Донбассе имеет много сторонников в Киеве.

    С одной стороны, президент Зеленский не отличается импульсивностью и едва ли захочет повторить сценарий 2008 года, когда подталкиваемый неоконами президент Саакашвили сделал попытку силой вернуть уходящие территории, после чего Грузия окончательно потеряла их. С другой стороны, на всех трёх уровнях возникают прямые и косвенные аргументы, которые могут создать у украинского руководства иллюзию того, что конфликт можно разрешить через эскалацию.

    Антироссийские «ястребы», советующие из США и Великобритании, интенсификация их совместных с Украиной учений, медиавбросы о строительстве британской базы в Николаеве и американской в Мариуполе, успех Азербайджана в Карабахе, поддержка Украины Турцией (и вербальная, и военно-техническая), падение рейтинга власти в условиях невозможности выполнить предвыборные обещания, рекордный рост ассигнований на военные нужды (6% ВВП) на фоне кризиса промышленного производства в стране, общая усталость населения от жизни в республиках без статуса в ситуации «ни войны, ни мира», наконец, опасения Москвы новых санкций будут толкать Банковую к силовым решениям. Россия будет всеми путями предостерегать Киев от реализации подобных сценариев, напоминая о единственно возможном пути урегулирования конфликта, прописанном в двух минских документах, подтверждённых резолюциями Совбеза ООН.

    Вечный риск украинской внутренней политики – отставка правительства и досрочные парламентские выборы. В условиях падающих рейтинга и экономики президент Зеленский вполне может сыграть на обострение и добиться отставки правительства, делегировав ему публичную ответственность за отсутствие роста. Тогда на выборах украинскому избирателю снова продадут сконструированный имидж «президент-миротворец». Но и вне перевыборов конфликт в Донбассе останется главной темой внутренней политики, а Россия – привычным образом «внешнего врага», на которого удобно списывать все просчёты в социально-экономическом развитии.

    Агрессивный рост финансирования армии в конечном итоге выльется в эскалацию конфликта. Опыт Азербайджана, много лет наращивавшего свой военный бюджет для модернизации армии, а потом доказавшего на поле боя успех этих инноваций, релевантен для Украины. Партии, выступающие за мирное развитие, по-прежнему будут маргинализироваться мейнстримом через обвинение в «коллаборации с врагом». Украина явным образом не готова реинтегрировать донецкие и луганские элиты (по примеру отношений Кремля и чеченских полевых командиров, перешедших на сторону федеральных сил), воспринимая их не как собственных граждан с украинскими паспортами, а в качестве врагов.

    Даже несмотря на угрозу деградации целых отраслей промышленности (например, вагоностроительной), Украина не будет нормализовывать отношения с Россией. Максимум внутренних усилий будет заключаться в сохранении нерушимого союза власти и бизнеса. Но и вместе они не смогут преодолеть надвигающийся бюджетный кризис, при котором в 2021 году часть бюджетников останутся без выплат, поскольку Украина в условиях спада промышленного производства и локдауна из-за ковида не сможет полностью обеспечить обслуживание внешнего долга (450 млрд гривен).

    Национальные интересы Украины заключаются в восстановлении суверенитета Киева над Донецком и Луганском, реинтеграции проживающих там граждан в национальное сообщество и возвращении на эту территорию вынужденных переселенцев. Проблема в том, что тактические (политические) интересы, безусловно, преобладают в украинском политикуме над стратегическими (национальными). Используя меткую метафору Черчилля, украинские элиты можно описать как политиков, думающих о следующих выборах, но не государственных деятелей, работающих на следующие поколения.

    Текущий момент диктует украинским политикам циничный выбор: оставлять Донбасс за рамками национального сообщества. Более миллиона пророссийских избирателей, которые негативно относятся к значительной части нынешнего политического класса, местные элиты, почувствовавшие вкус власти, финансов и привилегий, к тому же понимающие, что ожидает их при возвращении в лоно украинского государства, особый статус Донбасса, явным образом необходимый не только для сохранения автономии в языковых, исторических, гуманитарных вопросах, но и препятствующий вхождению страны в НАТО – те объективные сложности, которые возникнут в случае реализации «Минска». Киев отлично понимает это.

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    Объективные интересы Украины и России совпадают: прекращение конфликта в Донбассе через реинтеграцию региона в состав Украины мирным путём при институционализации особого статуса. Но внешние игроки и поддерживаемые ими украинские радикалы и «ястребы» будут препятствовать этому. Слабая государственность и падающая экономика не позволят Украине в 2021 году реализовать Минские соглашения. Главная задача России в регионе – не быть втянутой в новое обострение боевых действий вследствие украинских провокаций и не допустить силового решения конфликта.


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