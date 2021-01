Украина решила разработать новую дорожную карту отношений с США В ДНР обратились к Зеленскому 2 января 2021, 16:19 Текст: Ольга Никитина

У президента Украины Владимира Зеленского есть шанс объявить о достижении мира в Донбассе из Донецка, но только после того, как Киев выполнит Минские соглашения, говорится в заявлении Народной милиции провозглашенной Донецкой Народной Республики. «Хотелось бы обратиться к действующему президенту Украины. Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», – передает РИА «Новости» текст заявления УНМ ДНР. В сообщении также делается предположение, что Зеленский, говоря о желании написать о том, что Крым принадлежит Украине, на пляже в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем. «Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные», – добавили в Народной милиции. Напомним, Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что хочет сказать о том, что наступил мир, находясь «не на Банковой в Киеве, а на улице Артема в Донецке», и написать о том, что Крым принадлежит Украине, «не в интернете, а на песке на пляже в Ялте». Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на ошибку Владимира Зеленского в новогоднем обращении. «Нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым – украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять – не принадлежит она Украине. А Зеленский вновь попал в просак», – отмечал он.

Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти» 31 декабря 2020, 16:26

Текст: Елизавета Булкина

Украине в отношениях с США следует ожидать не «рок-н-ролла», а «пляски смерти», известной во времена чумы в Средневековье, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. «Украина нужна им [США] лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не «рок-н-ролом», а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», – передает слова депутата РИА «Новости». Во время эпидемии чумы, напомнила она, обезумевшие люди, жертвы психического расстройства, плясали целыми днями до смерти. «Вот и нынешние руководители Украины никак не могут остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов. Все предновогодние заявления [президента Украины Владимира] Зеленского и [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы наводят на мысль именно о таком диагнозе», – отметила Панина. «Остается лишь надеяться, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством», – заключила она. Ранее Кулеба заявил, что после инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. «Мы ожидаем рок-н-ролла», – заявил он. Украинцы объявили войну Деду Морозу 31 декабря 2020, 16:56

Текст: Елизавета Булкина

Украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому, а некоторые и сравнили его с «кровожадным чудовищем». Выдержки из некоторых Facebook-сообществ опубликовала «Страна.ua». Журналистам попался «пост-страшилка», в котором говорится, что Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Красный цвет одежды «существа» символизировал кровь, говорится в материале, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. На картинке, которая сопровождает пост, главный волшебник Нового года изображен с рогами, передает РИА «Новости». В другой статье, обнаруженной журналистами, в новогоднем символе увидели «прикрытие репрессий в 1937 году». Говорится, что Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции. Между тем некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа Деда Мороза. Например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая. «Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа», – написали они. Авторы напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в Средневековье, а «современный» вид приобрел в середине XIX века. Окончательно, как отмечает «Страна.ua», образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза. Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины 30 декабря 2020, 18:56

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ходить по рекам республики судам под российским флагом. Согласно документу, заход во внутренние воды Украины запрещен судам «государства-агрессора» и судам, владельцами которых являются граждане этого государства. «Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.», – сказано на сайте офиса Зеленского. Также законом предусматривается реализация основных требований директив и регламентов Евросоюза, говорится в сообщении. Отмечается, что закон даст Украине возможность улучшить состояние речного хозяйства, развить «на конкурентных началах рынок услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечь инвестиции, переориентировав грузопотоки на экологичный и экономичный речной транспорт». В начале декабря Верховная рада приняла во втором чтении проект закона, открывающий доступ к внутренним водам страны для всех стран, за исключением «государства-агрессора», которым Киев считает Россию. На прошлой неделе украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. В Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского 1 января 2021, 12:51

Текст: Алексей Дегтярев

У украинского президента Владимира Зеленского не получится написать на пляже в Ялте о принадлежности Крыма к Украине, завил депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек. Бальбек отметил, что последние шесть лет украинские политики нередко обещают то, чего выполнить не могут. При экс-президенте страны Петре Порошенко обещали провести парад в Севастополе, напомнил депутат в беседе с РИА «Новости». «Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет – не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она – очередная ложь. Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи – галечные», – добавил парламентарий. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Ветеран «Альфы» высказался о словах Порошенко про задержание россиян в Минске 1 января 2021, 14:32

Текст: Алексей Дегтярев

Заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко о том, что он санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года, звучат недостоверно, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров. «Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя, что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. <...> Верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции», – заявил Гончаров в беседе с НСН. Ранее Порошенко заявил, что еще в 2018 году он якобы начал операцию, по итогу которой в 2020 году в Белоруссии задержали 33 граждан России. Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Сатановский сказал, как Крым и Донбасс опередили Украину 1 января 2021, 17:13 Текст: Алексей Дегтярев

Крым и Донбасс могли опередить Украину в своем развитии, заявил политолог Евгений Сатановский, говоря о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот призвал жителей полуострова оставаться с Украиной. «Зачем себя так ограничивать? Возвращать так возвращать. И не на час, а лет на 30, а лучше на 70. А то и на 120. Чем был Крым в 1900 году? А Донбасс? А вся остальная Украина? Да и не только она? Закарпатье, правда, тогда еще частью Австро-Венгрии было, но ему можно остаться в 80-х. Когда оно уже было Советским Союзом, а голову там еще насчет разговорных языков никто никому не морочил. Ни венграм местным. Ни румынам. Ни русским. Ни русинам. Ни всем прочим, кто там на тот момент жил. Хорошее же предложение. Подумать бы над ним киевскому начальству», – цитирует Сатановского «Царьград». Вместе с тем он отметил, что Киеву «фарш невозможно провернуть назад». «Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили» – заключил политолог. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Также ему напомнили, что в Ялте нет песчаных пляжей. В России отреагировали строчкой из песни Пугачевой на слова Зеленского 1 января 2021, 11:19

Текст: Алексей Дегтярев

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в новогоднем обращении заявившему о «принадлежности Крыма Украине», стоит помнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам представительства полуострова при президенте России Александр Молохов. «Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь...» – заявил Молохов РИА «Новости». Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк также оценил высказывание украинского лидера. «Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может – это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему – как фотоотчет для списания американских денег», – заявил он. Член Соведа по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков посчитал слова украинского президента наивными. «Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент – это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым – это неотъемлемая часть России», – отметил сенатор. Жители полуострова давно не считают себя украинцами, указал он. «Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом», – пояснил член Совфеда. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В конце 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что Россия якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется». Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом. Порошенко объявил себя организатором операции против россиян в Белоруссии 31 декабря 2020, 02:24

Текст: Антон Антонов

Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году санкционировал спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 россиян. «Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – приводит слова Порошенко ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал. Порошенко заявил, что срыв этой операции является государственной изменой. Он намерен добиваться того, чтобы люди, виновные в провале операции, были привлечены к ответственности. Напомним, украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и украинской разведки, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции. Позднее стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Аксенов предсказал выход из состава Украины нескольких областей 2 января 2021, 00:32

Текст: Антон Никитин

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей. «Новый год на Украине традиционно начинается с нацистского шабаша. Идейные наследники Бандеры факельными шествиями отмечают день рождения своего идола. Меры безопасности, связанные с пандемией, как и вообще какие-либо законы, им, конечно, не писаны. Бандеровщина – смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым, чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики», – заметил Аксенов. Он выразил уверенность, что украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения Украины внешним игрокам, что «закономерно, потому что эта идеология не выросла на украинской земле, она была, как искусственный вирус, создана в идеологических «лабораториях» и занесена с Запада». «Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой. А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место – на свалку истории», – подчеркнул Аксенов, комментируя факельное шествие в Киеве и ряде других городов Украины по случаю 112-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Ранее политолог Евгений Сатановский выразил мнение, что Крым и Донбасс «просто немного опередили» оставшиеся в составе Украины регионы. Кроме того, в понедельник бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль предсказал Украине потерю шести регионов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в предсказании Москаля. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Администратор объяснил запрет использования оборота «в Украине» в русскоязычной Википедии 31 декабря 2020, 16:10

Текст: Андрей Резчиков

«По поводу «на Украине» или «в Украине» на основе изучения разных источников было решено, что второй вариант принадлежит к некоему диалекту», – сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Ранее администрация русскоязычной Википедии запретила оборот «в Украине» как безграмотный. «Споры об этом шли давно. В итоге пришли к тому, что нормативное написание для русского языка «на Украине». Но в ряде случаев, чтобы было меньше споров, иногда пишут «на территории Украины», тогда вопросов вообще нет», – рассказал исполнительный директор партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Собеседник напомнил, что подобные споры возникают в отношении других бывших союзных республик, в которых до сих пор активно используется русский язык. «Алма-Ата» или «Алматы». Таллин с одним «н» или двумя. Белоруссия или Беларусь», – перечислил эксперт, добавив, что в случае «написания «в Республике Беларусь» весь спор снимается». Козловский рассказал, что консенсус в вики-сообществе складывается на основе обсуждения, а не простого голосования, которое всегда можно накрутить в интернете. «В таких случаях приводятся аргументы со ссылками на источники, на словари. Все анализируется. Это довольно длительный процесс. Все обсуждения можно найти в самой Википедии. Решается не эмоционально, мол, кто больше, тот и продавил. Решение принимается на основании источников – а именно правил русской грамматики. Правописание не имеет отношения к политике», – заверил исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ». Фонд Викимедиа - некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы вики-проектов, включая Википедию, Викисловарь и других. Как сообщило в четверг украинское издание «Страна.уа», в русскоязычной Википедии пользователям предлагают использовать словосочетание «на Украине» вместо «в Украине». Если пользователь пытается сохранить правку, в которой содержится словосочетание «в Украине», он получает уведомление, что сделать это невозможно. «Ваша правка не может быть сохранена, поскольку замена словосочетания «на Украине» на словосочетание «в Украине» в статьях «Википедии» признана неконструктивной. На сегодняшний день в сообществе в результате многочисленных обсуждений сложился консенсус о том, что в статьях «Википедии» принято писать «на Украине»... Поэтому использование словосочетания «в Украине» допустимо только в ряде исключений, например, при цитировании», – сообщает администрация ресурса. Как известно, украинские националисты уже много десятилетий в массовом порядке требуют от носителей русского языка говорить и писать «в Украине». При этом, они, как правило, не объясняют, почему их так волнуют второстепенные нормы чужого для них, иностранного языка, если Украина является независимым государством. Для сравнения: в российской блогосфере практически никого не интересует, с каким предлогом используется перевод слова «Россия» в украинском языке. Это считается сугубо внутренним делом украинских лингвистов. Последний раз скандал вокруг предлога вспыхнул в феврале 2019 года, когда представители аппарата ООН выступили с официальным пояснением, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Об этом говорилось в Twitter-аккаунте организации. Как пояснили в ООН, использование русского языка в организации регулируется его литературными нормами. В соответствии с ними следует употреблять конструкцию «на Украине». Согласно справочной службе «Грамота.ру», вариант «на Украине» – результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий, и именно он остается литературной нормой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине подали документы для регистрации российской вакцины «Спутник V» 2 января 2021, 12:29

Текст: Наталья Ануфриева

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Медведчук сообщил, что 30 декабря компания «Биолек», «являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», передает ТАСС. Он указал, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины. Медведчук добавил, что «Спутник V» является «единственной вакциной, разработчик которой – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины». По его словам, «такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от трех до шести месяцев». Медведчук также выразил мнение, что отказ украинских властей или «любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века». Ранее украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Между тем украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Гривна за 2020 год обвалилась к доллару почти на 20% 30 декабря 2020, 19:59 Текст: Абдулла Шакиров

Курс национальной валюты Украины на 31 декабря 2020 года – 4 января 2021 года установлен на уровне 28,27 гривны за доллар, сообщил Национальный банк республики. Гривна за 2020 год подешевела к доллару на 19,4%. По состоянию на 31 декабря 2019 года стоимость доллара составляла 23,68 гривны. Среднегодовое значение курса валют – 26,95 гривны за доллар, максимум был установлен 4 ноября – 28,60 гривны за доллар, передает ТАСС. Напомним, в бюджете Украины на 2021 год указано, что курс национальной валюты установится на отметке 29,1 гривна за доллар вместо 27 гривен в этом году. В марте Нацбанк Украины признал нехватку валюты. Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19 31 декабря 2020, 13:25

Текст: Евгения Шестак

На Украине начался сбор подписей под петицией к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Петиция зарегистрирована на сайте президента. Чтобы ее рассмотрел глава государства, необходимо собрать 25 тыс. подписей. До окончания голосования остается 90 дней. «Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине», – говорится в петиции Николая Исаева. Автор петиции требует, чтобы прививка от коронавируса для граждан Украины была бесплатной за счет государственного бюджета и благотворительности, «учитывая то, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории». Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». В России дали совет объявившим войну Деду Морозу украинцам 1 января 2021, 13:32 Текст: Алексей Дегтярев

Выступающим против Деда Мороза украинским изданиям и пользователям Сети стоит сменить этот новогодний символ на персонажа Билли Боба Торнтона из фильма «Плохой Санта», заявил член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. «Киевские власти уже не знают как извернуться, как расстелиться, как поцеловать сапоги, каблуки и пятки своим западным покровителям. Теперь им не понравился Дед Мороз. А Мороз Иванович, между прочим, сказочный персонаж, известный с середины 19-го века, когда подавляющая часть современной Украины была Россией», – заявил депутат РИА «Новости». При этом парламентарий поздравил с Новым годом «нормальных жителей соседней братской страны» и пожелал, чтобы они получили хорошие подарки от Деда Мороза. «А к тем, кто против, пусть приходит плохой Санта», – заключил Свищев. Напомним, украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому. Некоторые украинские издания сравнили его с «кровожадным чудовищем». Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза. На Украине сказали, когда получат первые дозы китайской вакцины 30 декабря 2020, 16:51 Текст: Алексей Дегтярев

Первые дозы китайской вакцины Sinovac Biotech от коронавирусной инфекции Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. «Рассчитываем в феврале получить эти 700 тыс. доз [вакцины]», – заявил глава ведомства в эфире украинского телевидения, передает ТАСС. В среду стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».