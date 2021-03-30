В подпольной лаборатории в Рязанской области изъяли наркотики на 560 млн рублей

Наркотики на 560 млн рублей, которых хватило бы на 280 тыс. доз, изъяли в подпольной лаборатории в Рязанской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Специалисты МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ при поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» пресекли деятельность нарколаборатории. Она располагалась в доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Оттуда «товар» оптовыми партиями поставлялся в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. В этих регионах полицейские обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 килограмм запрещенных веществ.

По данным следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин, а для конспирации использовали псевдонимы.

«В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости. Это количество эквивалентно 280 тыс. разовых доз. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова Волк.

Отмечается, что полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров, им оказался 21-летний уроженец Тульской области. Его задержали на пути в Павелково. Во время личного досмотра при нем обнаружили несколько контейнеров с веществом – производным метилэфедрона массой в 210 граммов.

Добавляется, что в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

«Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Волк.

В настоящее время устанавливаются соучастники преступления.

Напомним, в начале марта глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства рассказал, что российские правоохранители задержали наркоторговцев, создавших масштабную схему по поставке наркотиков в различные регионы страны.