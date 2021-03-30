Генпрокуратура оценила масштабы коррупции в России в 2021 году

В ОП объяснили, почему желающий жениться на беременной школьнице курьер должен пойти под суд

Слова о намерении жениться могут быть всего лишь попыткой уйти от уголовной ответственности мужчины, вступившего в половую связь с несовершеннолетней, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, комментируя ситуацию с забеременевшей пятиклассницей из Саратовской области.

Пятиклассница забеременела от 23-летнего курьера, после чего он заявил, что намерен на ней жениться. В ЗАГСе молодым людям отказали, поскольку девочке всего 14 лет. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя убеждена, что женитьба – это всего лишь попытка мужчины уйти от ответственности, потому что он посягнул на половую неприкосновенность ребенка.

«С моей точки зрения, государство обязательно должно вмешиваться в такие случаи, потому что эффект не только в том, что «бедная девочка, в 14 лет забеременела» (может этот курьер из хорошей семьи и действительно искренне хочет на ней жениться), а проблема прецедента. Если государство никак не участвует в таких делах, то создается впечатление, что ничего страшного в этом нет и так можно», – объясняет Пожигайло.

Если же государство действительно не будет реагировать на подобные случаи, то это будет означать, что любой педофил сможет соблазнить и совершить развратные действия в отношении несовершеннолетнего ребенка, прикрываясь тем, что он женится, продолжает член ОП.

«То есть государство думает не только о девочке и ситуации, а в целом о стране: что это может дать и какие последствия могут наступить. Поэтому, безусловно, и в этот случай государство должно вмешиваться, и с точки зрения закона судить по всей строгости», – говорит собеседник.

Эксперт поясняет, что в законе четко прописано о том, что половые связи с детьми запрещены, поэтому исходя из того, что молодой человек нарушил российское законодательство, судят его абсолютно справедливо. «Было бы хорошо, если бы этот курьер сначала посидел бы годков пять и укрепился бы в своем желании жениться на этой девочке. Как раз к концу его срока она уже будет совершеннолетняя, с ребеночком. То есть по выходу из тюрьмы он сможет реализовать свои планы о женитьбе, если это не попытка уйти от ответственности», – убежден Пожигайло.

Напомним, что в Саратовской области по данному инциденту начался закрытый судебный процесс. Молодой человек обвиняется по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Тем не менее, в случае регистрации брака курьера освободят от уголовной ответственности.