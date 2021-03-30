Роскачество обнаружило недостатки в ряде иностранных вин

Роскачество проверило импортные вина и отметило ряд претензий к качеству грузинского вина, а также брендов Martini Asti и Mondoro Asti, говорится в сообщении организации.

«Среди стран худшие результаты в исследовании показали вина Грузии. Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов – Martini Asti и Mondoro Asti», – передает ТАСС сообщение организации.

Там отметили, что Роскачество завершает первое в России масштабное исследование самых популярных на российском рынке импортных вин, полные результаты будут представлены в апреле. Эксперты Роскачества уже оценили более 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1 тыс. рублей на полках российских магазинов и готовятся обнародовать полный рейтинг импортных вин.

Среди 15 вин с самыми низкими оценками экспертов 5 оказались грузинского происхождения, сообщили в Роскачестве. В лучшем случае полусладкие красные вина из Грузии – это вина среднего уровня качества с оценками ниже 80 баллов по 100-балльной шкале. Наиболее низкую оценку в исследовании (59,16 балла) получило именно грузинское вино – красное полусладкое Киндзмараули («Винная компания Дугладзе»). В нижней части рейтинга также оказалось и вино игристое «Лыхны» из Абхазии – его эксперты оценили крайне невысоко.

Лишь немногим больше получило полусладкое красное сербское вино Броjаница Вранц – 67,7 балла. «Стоит также отметить, что это вино имеет статус «столового», а значит его сербское происхождение не гарантировано. В целом, «столовые» вина (то есть вина, которые могут быть сделаны из виноматериалов любого происхождения) в исследовании показали более низкие результаты, чем вина с защищенными географическими индикаторами», – добавили в Роскачестве.

Низкие оценки также получили по два вина из Франции и ЮАР, а также аргентинское Mariposa Chardonnay. Как сообщили в Роскачестве, неожиданно аутсайдером рейтинга игристых вин стал бренд Mondoro Asti, набравший 71,91 балла.

В тройку аутсайдеров категории игристых вин также вошло испанское Platino Pink Moscato и еще один крупный международный бренд из категории игристых вин Asti – Martini. «Все оценки выставляются кворумом экспертов аккредитованной лаборатории, обрабатываются компьютерной системой. Если оценки низкие, значит с винами действительно что-то не так. Если вино сделано корректно в пределах своего стиля и сорта винограда, у него нет проблем и пороков, к вину нет явных замечаний, оценка всегда будет заслуженной», – считает руководитель экспертной группы Роскачества по исследованиям винодельческой продукции, президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, слова которого приводятся в сообщении.

Напомним, в декабре Роскачество составило рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей и отметило рост их качества по сравнению с прошлым годом.