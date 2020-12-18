Роскачество заявило о росте числа хороших российских игристых вин

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей и отмечает рост их качества по сравнению с прошлым годом, сообщили в организации.

«По сравнению с 2019 годом уровень качества игристых вин заметно вырос. Больше 85% исследованных торговых марок рекомендованы к новогоднему столу россиян», – передает ТАСС сообщение экспертов.

В 2020 году в рамках проекта «Винный гид России» Роскачество исследовало 70 образцов российских игристых вин всех типов. Наибольшее количество – 23 образца (32%) – составили игристые белые вина брют /экстра брют, а также сухое. Еще треть общего объема образцов составили полусладкие и полусухие игристые вина. Кроме того, эксперты Роскачества проверили 10 игристых розовых брютов и еще девять розовых игристых вин с различной степенью сладости.

В финальный этап органолептического исследования вошли вина 24 торговых марок, произведенные 15 винодельческими предприятиями, представлявшими все основные винодельческие регионы России: Крым и Севастополь, Краснодарский край, долину Дона, Дагестан. Бренды вин из российского винограда, вошедшие в исследование: «Абрау-Дюрсо», «Автохтонное вино Крыма от Валерия Захарьина», «Балаклава», «Высокий берег», «Дербентское», «Золотая Балка», «Крымский бриз», «Ликурия», «Мысхако», «Новый Свет», «Севастопольский бриз», «Севастопольское игристое», «Фанагория», «Цимлянские вина», Aristov, AV, Chateau Tamagne, Di Caspico, Inkerman, Monte Garu, Terra Egos, Tete de Cheval, Vogue, ZB.

По количеству торговых марок в исследовании два крупнейших винодельческих региона - Крымский полуостров и Кубань - были представлены в паритете, по 10 торговых марок. Три бренда представляли Дагестан и одна торговая марка – Ростовскую область (долину Дона).

Как сообщили в Роскачестве, ведущее место в «общем зачете» вин, набравших максимальное количество баллов, заняли торговые марки Крыма. Особенно отличились виноделы севастопольского предприятия «Золотая Балка», вина которых завоевали пять мест из 10 лучших.

Титул лучшего игристого вина, произведенного классическим методом, по версии Роскачества, уже третий год подряд получает продукция виноделов «Абрау-Дюрсо».

«Результаты исследования этого года полностью отражают ситуацию на рынке игристых вин. Только в январе – сентябре, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, розничные продажи игристого вина выросли на 8,3% – до 10 млн 429 тыс. дал», – считает статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что за девять месяцев 2020 года производство игристых вин защищенного географического указания (ЗГУ) выросло на 51,5%.

«При выборе недорогого игристого вина для новогоднего стола лучше всего обращать внимание на год урожая или на дату розлива (если год не указан). Кстати вина, [произведенные] методом Шарма, (при его использовании вторичное брожение идет в емкостях из нержавеющей стали – акратофорах) могут поступать в продажу даже раньше, чем «тихие» вина (виноград для игристых начинают убирать уже в первой половине августа). Вина 2019 года сейчас как раз будут хороши. При выборе игристой «классики» (с выдержкой в бутылке), напротив, вино трех-четырехлетнего возраста будет представлять интерес», – рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Напомним, в ноябре Роскачество отметило улучшение качества сделанного из отечественного сырья вина.