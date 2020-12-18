Роскачество заявило о росте числа хороших российских игристых вин

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18 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
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Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Смерть Кернеса положит начало битве за власть на Украине

После смерти Геннадия Кернеса борьба за власть не оставит в Харькове камня на камне Игорь Чекачков/РИА Новости
Геннадий Кернес, десять лет управлявший Харьковом, скончался от коронавируса в возрасте 61 года. Выигравший свои третьи мэрские выборы из больницы, легендарный Гепа был одной из ключевых и самых неоднозначных фигур украинской политической жизни. Как Кернесу столько лет удавалось оставаться на этом посту и к каким последствиям для Украины в целом приведет сражение за пост главы Харькова? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Как раздуть мировую гражданскую войну

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если бы уклад Юга не был сломан через колено в результате гражданской войны, то спустя полвека мы увидели бы следующую картину: мирное сосуществование (разумеется, раздельное) белого населения и черных общин, получивших свободу и независимость. Подробности...

Вернутся ли империи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки? Подробности...
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Будущее – не то место, где нужно искать надежду

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
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    Роскачество заявило о росте числа хороших российских игристых вин

    18 декабря 2020, 08:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Роскачество составило рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей и отмечает рост их качества по сравнению с прошлым годом, сообщили в организации.

    «По сравнению с 2019 годом уровень качества игристых вин заметно вырос. Больше 85% исследованных торговых марок рекомендованы к новогоднему столу россиян», – передает ТАСС сообщение экспертов.

    В 2020 году в рамках проекта «Винный гид России» Роскачество исследовало 70 образцов российских игристых вин всех типов. Наибольшее количество – 23 образца (32%) – составили игристые белые вина брют /экстра брют, а также сухое. Еще треть общего объема образцов составили полусладкие и полусухие игристые вина. Кроме того, эксперты Роскачества проверили 10 игристых розовых брютов и еще девять розовых игристых вин с различной степенью сладости.

    В финальный этап органолептического исследования вошли вина 24 торговых марок, произведенные 15 винодельческими предприятиями, представлявшими все основные винодельческие регионы России: Крым и Севастополь, Краснодарский край, долину Дона, Дагестан. Бренды вин из российского винограда, вошедшие в исследование: «Абрау-Дюрсо», «Автохтонное вино Крыма от Валерия Захарьина», «Балаклава», «Высокий берег», «Дербентское», «Золотая Балка», «Крымский бриз», «Ликурия», «Мысхако», «Новый Свет», «Севастопольский бриз», «Севастопольское игристое», «Фанагория», «Цимлянские вина», Aristov, AV, Chateau Tamagne, Di Caspico, Inkerman, Monte Garu, Terra Egos, Tete de Cheval, Vogue, ZB.
    По количеству торговых марок в исследовании два крупнейших винодельческих региона - Крымский полуостров и Кубань - были представлены в паритете, по 10 торговых марок. Три бренда представляли Дагестан и одна торговая марка – Ростовскую область (долину Дона).

    Как сообщили в Роскачестве, ведущее место в «общем зачете» вин, набравших максимальное количество баллов, заняли торговые марки Крыма. Особенно отличились виноделы севастопольского предприятия «Золотая Балка», вина которых завоевали пять мест из 10 лучших.
    Титул лучшего игристого вина, произведенного классическим методом, по версии Роскачества, уже третий год подряд получает продукция виноделов «Абрау-Дюрсо».

    «Результаты исследования этого года полностью отражают ситуацию на рынке игристых вин. Только в январе – сентябре, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, розничные продажи игристого вина выросли на 8,3% – до 10 млн 429 тыс. дал», – считает статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

    В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что за девять месяцев 2020 года производство игристых вин защищенного географического указания (ЗГУ) выросло на 51,5%.

    «При выборе недорогого игристого вина для новогоднего стола лучше всего обращать внимание на год урожая или на дату розлива (если год не указан). Кстати вина, [произведенные] методом Шарма, (при его использовании вторичное брожение идет в емкостях из нержавеющей стали – акратофорах) могут поступать в продажу даже раньше, чем «тихие» вина (виноград для игристых начинают убирать уже в первой половине августа). Вина 2019 года сейчас как раз будут хороши. При выборе игристой «классики» (с выдержкой в бутылке), напротив, вино трех-четырехлетнего возраста будет представлять интерес», – рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

    Напомним, в ноябре Роскачество отметило улучшение качества сделанного из отечественного сырья вина.


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