Начался суд над экс-полицейским Шовином по делу об убийстве Флойда

В Миннеаполисе начался суд над экс-полицейским Дереком Шовином по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, трансляцию из зала суда ведет телеканал CNN.

Заседание суда началось с выступления председательствующего на процессе судьи, он обратился к присяжным с просьбой на время процесса отказаться от просмотра новостей и информации о деле в соцсетях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прокурор Джерри Блэкуэлл заявил, что доказать это обвинение планирует с помощью показаний экспертов и непосредственных свидетелей гибели Флойда. По словам прокурора, задержание погибшего длилось девять минут и 29 секунд, из которых более четырех минут полицейский продолжал прижимать к земле шею уже погибшего мужчины. Также Блэкуэлл заявил, что в течение четырех минут Флойд повторил, что не может дышать 27 раз.

«Но даже, когда мистеру Шовину сказали, что у него (Флойда – прим. ВЗГЛЯД) нет пульса, он продолжает прижимать его к земле <...>, даже когда прибывает карета скорой помощи, когда фельдшер проверяет пульс, он остается в том же положении, и только когда Флойда перекладывают на носилки, он снимает колено. Это продолжается четыре минуты 44 секунды», – рассказал прокурор. Он продемонстрировал присяжным видео, сделанного прохожими, на котором запечатлена вся трагедия.

Адвокат обвиняемого Эрик Нельсон рассказал о событиях, предшествовавших задержанию Флойда. По его словам, погибший употребил наркотик и оказывал сильное физическое сопротивление во время ареста.

«Не было свидетельств того, что смерть наступила от физического удушения <...>, лабораторный анализ крови показал присутствие наркотических веществ», – сказал адвокат экс-полицейского. Он также отверг обвинения в чрезмерном применении силы:

Судебный процесс продлится несколько дней, а затем решение о виновности или невиновности обвиняемого примут присяжные.

Шовину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим стражам порядка, в частности, инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.

Ранее протестное движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира. Напомним, оно принимало активное участие в протестах и беспорядках, которые начались в США после гибели Джорджа Флойда в результате действий полиции.