Климкин назвал фундаментальную ошибку Украины по Крыму

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «фундаментальную ошибку» в принятой в стране стратегии «деоккупации» Крыма.

«Один принципиальный момент представляется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии Кабмину. Все «утонет» в нашей бюрократии», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

Он выступил с утверждением, что правительство Украины не сможет координировать работу спецслужб, и выразил мнение, что заниматься реализацией стратегии по «деоккупации» полуострова должен СНБО. Климкин также отметил, что анализировать утвержденную Зеленским стратегию, не зная ее закрытой части, бессмысленно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины. Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики Украины в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов Украины от военных угроз, предоставление отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, предотвращения или сдерживания противника от полномасштабного применения военной силы против Украины.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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