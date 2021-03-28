В Суэцком канале началась подготовка к разгрузке севшего на мель контейнеровоза

Администрация Суэцкого канала, где образовалась пробка из нескольких сотен судов, готовится к разгрузке севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа телеканалу Al-Arabiya.

«Мы готовимся к третьему сценарию – уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займет много времени», – передает слова Рабиа РИА «Новости».

По словам главы администрации, в Суэцком канале круглосуточно работают над тем, чтобы сдвинуть корабль двумя способами – буксировкой и углублением дна. Рабиа добавил, что прохода через канал ожидают 369 кораблей.

Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» (Ever Given) компании Evergreen, направлявшийся из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна в Азию в обход Суэцкого канала – мимо мыса Доброй Надежды, вокруг всей Африки.

Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД, что беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил он.

Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки – на некоторые направления в несколько раз. Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал.

Из-за аварии Ever Given в канале, в частности, застряли танкеры с нефтью на сумму более 400 млн долларов. Расходы при отправке судов альтернативным путем в обход мыса Доброй Надежды (плюс 9,6 тыс км к маршруту) составят 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу.