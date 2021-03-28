Пашинян объявил об уходе в отставку в апреле

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране.

«Да, в ближайшее время, в апреле, я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра», – цитирует РИА «Новости» Пашиняна.

На встрече с жителями Армавирской области страны он предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Армении. По его словам, первоочередным для Армении является вопрос безопасности. «Мы должны найти новые формулы противостояния угрозам безопасности. На мой взгляд, самая важная формула – совместная армяно-российская группировка войск, которая уже действует. Мы должны в предстоящей работе, обсуждениях, переговорах подумать над усилением группировки, как важнейшего элемента обеспечения региональной безопасности», – сказал Пашинян

Ранее он заявил, что в Армении есть некоторые представители внесистемной оппозиции, которые «хотят крови и не хотят выборов».

18 марта Пашинян объявил о досрочных выборах в парламент Армении, до этого времени он продолжит исполнять свои обязанности.

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба. Позже президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде. По данным адвоката, по решению суда Гаспарян может исполнять свои обязанности.

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