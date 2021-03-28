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НОВОСТЬ ЧАСА

Пашинян объявил об уходе в отставку в апреле

28 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:00  |  vz.ru
Разделы

Россияне освоили рискованный способ заработка

Россияне почувствовали себя инвестиционными гуру Владимир Песня/РИА Новости
В России наблюдается настоящий бум инвестирования в ценные бумаги. Еще никогда фондовый рынок не привлекал так много россиян. Однако регуляторы уже бьют тревогу: новички допускают слишком много ошибок при вложении своих сбережений в акции.  Подробности...
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Как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена

Джо Байден дал понять, в какой сфере готов сотрудничать с Москвой Ken Cedeno /Cnp/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. США этим признают, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Так стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США? Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Крым сделал шаг к наказанию Украины за водную блокаду

Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров могут ответить за блокаду Крыма Максим Никитин/ТАСС
Крым решил предъявить иск по водной блокаде к трем гражданам Украины, причастным к ее организации. Среди них – два бывших депутата Верховной рады и один действующий. По мнению юристов, перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако подача иска может принести России значительную политическую выгоду. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Против БелАЭС в мире протестуют только литовцы. Буквально криком кричат со всех европейских трибун. Почему? А потому что БелАЭС закроет полностью и с запасом все энергетические потребности региона. А это значит, что светлая мечта Литвы когда-нибудь возобновить свой «мирный атом» накрылась навсегда. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Остается только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай Бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооруженным силам Российской Федерации. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
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Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 7 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
  • «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

  • «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

  • «КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

  • Уже привился

  • Не планирую прививаться
Вы уже сделали прививку от коронавируса?
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  • Нет, у меня антитела

  • В раздумьях
Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
  • Уменьшился

  • Увеличился

  • Не изменился
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Пашинян объявил об уходе в отставку в апреле
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    на ваш взгляд


    Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?

    Пашинян объявил об уходе в отставку в апреле

       28 марта 2021, 15:17
    Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране.

    «Да, в ближайшее время, в апреле, я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра», – цитирует РИА «Новости» Пашиняна.

    На встрече с жителями Армавирской области страны он предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Армении. По его словам, первоочередным для Армении является вопрос безопасности. «Мы должны найти новые формулы противостояния угрозам безопасности. На мой взгляд, самая важная формула – совместная армяно-российская группировка войск, которая уже действует. Мы должны в предстоящей работе, обсуждениях, переговорах подумать над усилением группировки, как важнейшего элемента обеспечения региональной безопасности», – сказал Пашинян

    Ранее он заявил, что в Армении есть некоторые представители внесистемной оппозиции, которые «хотят крови и не хотят выборов».

    18 марта Пашинян объявил о досрочных выборах в парламент Армении, до этого времени он продолжит исполнять свои обязанности.

    Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба. Позже президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде. По данным адвоката, по решению суда Гаспарян может исполнять свои обязанности.

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    Попытка разблокировать Суэцкий канал во время прилива провалилась
       28 марта 2021, 05:59
    Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз во время прилива не увенчалась успехом, сообщил источник в администрации судоходной артерии.

    «К сожалению, сегодня не получилось… Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», – приводит слова источника РИА «Новости».

    Другой источник в администрации канала заявил, что «информации, когда может быть сдвинуто судно, нет, однако для этого есть позитивные признаки».

    Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» (Ever Given) компании Evergreen, направлявшийся из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна в Азию в обход Суэцкого канала – мимо мыса Доброй Надежды, вокруг всей Африки.

    Ранее эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД: «Спасатели пытаются либо полностью сдернуть судно с мели, либо хотя бы приткнуть его всем бортом к берегу, чтобы освободить движение». По его словам, Ever Given – одно из крупнейших в мире судов. Сильная инерция воткнула контейнеровоз в берег канала на мелководье. Настолько тяжелое ЧП такого рода произошло впервые.

    Блокировка Суэцкого канала севшим в среду на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки – на некоторые направления в несколько раз, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал.

    Из-за аварии Ever Given в канале, в частности, застряли танкеры с нефтью на сумму более 400 млн долларов. Расходы при отправке судов альтернативным путем в обход мыса Доброй Надежды (плюс 9,6 тыс км к маршруту) составят 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу. 

    Предполагается, что восстановление судоходного маршрута может занять несколько недель, а не несколько дней, как предполагалось ранее. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна.

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    Киев применил дроны Bayraktar для отработки задач над Черным морем
       27 марта 2021, 16:54
    Фото: Bayhaluk/wikipedia.org
    Текст: Вера Басилая

    Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 выполняли над Черным морем учебные задачи по маневрированию, сообщило агентство минобороны Украины.

    «Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию», – сообщает «АрмияInform», передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон, где тренируются и повышают боеготовность различные подразделения военно-морских сил. Там же проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, выполняются артиллерийские стрельбы по береговым целям катерными тактическими группами.

    Bayraktar TB2 является разведывательно-ударным беспилотником, производящимся в Турции. В качестве вооружения применяются четыре противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо высокоточные авиабомбы MAM-C и MAM-L.

    Ранее сообщалось, что минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2.

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    Китай решил ввести ответные санкции в отношении США и Канады
       27 марта 2021, 16:42
    Фото: imago-images/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Китай вводит санкции в отношении физических лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, говорится в заявлении МИД КНР.

    «США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации, в ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга», – приводит РИА «Новости» заявление министерства.

    Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Также СМИ сообщали, что Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

    Коментарии (61)
    В «Векторе» перечислили преимущества «ЭпиВакКороны»
       27 марта 2021, 17:40
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Преимущества пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям, заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

    «Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», – сказал Рыжиков телеканалу «Россия 24», передает  РИА «Новости» .

    По его словам, преимущества пептидной вакцины заложены  в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.

    В России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 – это препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. 

    Ранее Роспотребнадзор назвал три линии защиты вакцины «ЭпиВакКорона». Вакцина прошла клинические исследования, которые показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавирусной инфекции.

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    В США Китай обвинили в отказе от западных брендов

    27 марта 2021, 17:51

    Текст: Ксения Панькова

    Китай бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать выращиваемый уйгурами хлопок из Синьцзяна, сообщил Bloomberg со ссылкой на зампресс-секретаря Госдепа Джалину Портер.

    По ее словам, интернет-пользователи запустили информационную кампанию, курируемую Пекином и направленную на дискредитацию иностранных фирм по производству одежды, передает РИА «Новости».

    Так, в китайских соцсетях распространяются призывы отказаться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзяньский хлопок, посчитав его производство рабским трудом.

    «Это равносильно корпоративному и потребительскому бойкоту», – подчеркнула Портер.

    В начале февраля в западной прессе появились сообщения о жестоком обращении властей Китая с уйгурами. На этот раз в речь шла о систематических изнасилованиях уйгурских женщин в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

    МИД Китая назвал материал, основанный на показаниях нескольких бывших заключенных и одного охранника, фальшивкой.

    В субботу МИД КНР сообщил, что Китай вводит санкции в отношении физических лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

    Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Также СМИ сообщали, что Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

    Коментарии (32)
    Навальный рассказал о своем здоровье владимирским правозащитникам

    27 марта 2021, 16:50

    Текст: Ксения Панькова

    Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили в пятницу ИК-2, где отбывает наказание Алексей Навальный. Визит прошел после появления сообщений в соцсетях, в которых утверждалось, что администрация колонии якобы не реагирует на жалобы блогера на боль в ноге.

    «Мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания» – сообщил «Газете.ru» председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов.

    По его словам, Навальный сообщил, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофенак» для снятия болевого синдрома. При этом осужденный продолжает ходить самостоятельно, отметил Куликов. Он также подчеркнул, что других пожеланий высказано не было.

    «Мы проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Алексея Навального официально зафиксирована. Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование», – добавил представитель ОНК.

    Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что состояние здоровья Навального якобы ухудшилось. При этом в пресс-службе регионального управления ФСИН сообщили, что Навальному в колонии во Владимирской области провели плановое медицинское обследование, его состояние здоровья удовлетворительное.

    28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.

    Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.

    Коментарии (90)
    Госдеп США счел ответные санкции Китая «безосновательными»
       28 марта 2021, 04:32
    Фото: Dwi Anoraganingrum/
    Geisler-Fotopress/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    «Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне», – приводит слова Блинкена ТАСС.

    «Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод, лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне», – заявил глава американской дипломатии.

    Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

    Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение.

    Коментарии (22)
    Подлодки ФРГ оказались оснащены российскими навигационными системами

    28 марта 2021, 06:33

    Текст: Антон Никитин

    Немецкие военные подводные лодки оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией, сообщило издание Bild am Sonntag.

    Как сообщает издание, с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U 35 (в эксплуатации с 2015 года) и U 36 (с 2016), передает РИА «Новости».

    По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье

    В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны».

    Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы.

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    Рогозин оценил идею Маска по терраформированию Марса

    27 марта 2021, 16:20

    Текст: Вера Басилая

    Призывы к терраформированию планет являются лишь прикрытием для вывода в космос ядерного оружия, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя предложение Илона Маска сбросить на Марс термоядерные заряды.

    «Тот, кто призывает к «терраформированию» Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы «терраформировать» нашу Землю. Причем навсегда», – написал Рогозин в своем Telegram.

    В течение последних нескольких лет глава компании SpaceX Илон Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов.

    Терраформирование Марса – гипотетический процесс, в ходе которого марсианский климат, поверхность и другие характеристики планеты должны быть последовательно изменены с целью сделать большие пространства на поверхности Марса более пригодными для человеческой жизни, таким образом, облегчая колонизацию планеты, а также делая эту колонизацию гораздо более безопасной и устойчивой.

    Ранее Маск заверил, что космические корабли Starship компании Space X долетят до Марса задолго до 2030 года.

    Напомним, инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин спрогнозировал появление города-миллионника на Марсе.

    Коментарии (48)
    Пушков оценил эффективность санкций Китая против США
       28 марта 2021, 01:33
    Фото: Christian Ohde/
    imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена.

    «США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры. Но они будут действовать, только когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. Другая возможная мера – бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

    Напомним, 26 марта президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена.

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    Власти Саудовской Аравии собрались посадить 10 млрд деревьев
       28 марта 2021, 00:54
    Фото: Paul Quayle/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил высадку 10 млрд деревьев в рамках долгосрочной программы озеленения королевства и предложил посадить 40 млрд деревьев по всему региону в рамках инициативы «зеленый Ближний Восток», сообщил новостной портал Akhbar Al Saudiya.

    «Как ведущий мировой производитель нефти наше королевство осознает свою долю ответственности по преодолению последствий климатических изменений и стремится стать глобальным лидером в создании более зеленого мира», – приводит слова Мухаммеда бен Сальмана ТАСС.

    Как подчеркнул наследный принц Саудовской Аравии, наибольшим экологическим вызовом для региона является наступление пустынь. «Ежегодные потери от песчаных бурь составляет 13 млрд долларов, а загрязнение воздуха парниковыми газами привело к сокращению средней продолжительности жизни в Саудовской Аравии на 1,5 года, – отметил принц. – Поэтому наши усилия будут направлены на увеличение природного растительного покрова, сокращение углеродных выбросов, борьбу с загрязнением и деградацией земель».

    Как указал Мухаммед бен Сальман, саудовское королевство будет взаимодействовать с другими странами «в разработке зеленой дорожной карты, которая защитит планету». Он подчеркнул, что реализация стратегической программы «Видение Саудовской Аравии: 2030», принятой в 2016 году, позволит поднять качество жизни подданных.

    Напомним, в июне 2013 года стало известно, что японские ученые разработали технологию озеленения пустынь.

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    Сборная России по футболу обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022
       27 марта 2021, 19:08
    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

    Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» в присутствии 13 008 зрителей. В составе российской сборной дубль оформил капитан команды Артем Дзюба (26-я и 35-я минуты). У словенцев отличился Йосип Иличич (36), передает ТАСС.

    Дзюба забил свой 29-й гол в составе сборной России, по этому показателю он занимает второе место. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, который опережает Дзюбу на один забитый мяч. С учетом игр сборной СССР первое место занимает Олег Блохин (42 гола).

    Дебютный матч за сборную России провел 19-летний полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин. Он вышел на замену на 86-й минуте вместо одноклубника Рифата Жемалетдинова, который провел первый матч в стартовом составе национальной команды.

    Россияне одержали две победы в двух играх и в следующем матче сыграют 30 марта на выезде с командой Словакии. Словенцы в этот же день сыграют в гостях с командой Кипра, передает РИА «Новости».

    Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Ранее сборная России по футболу обыграла Мальту со счетом 3:1 в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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    В курской больнице мужчина задушил 21-летнюю медсестру

    28 марта 2021, 12:30

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Фатеже 30-летний мужчина задушил 21-летнюю медсестру центральной больницы, сообщили в пресс-службе СК по Курской области.

    «По версии следствия, с 23 часов 45 минут 26 марта 2021 года до 00 часов 15 минут 27 марта 2021 года подозреваемый, находясь в помещении ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал наносить ей телесные повреждения, а также давить рукой область шеи потерпевшей», – говорится на сайте СК. Уточняется, что смерть медсестры наступила от асфиксии.

    Также в пресс-службе сообщили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил мужчину, задушившего и спрятавшего тело своей знакомой в мусорном баке в декабре 2018 года, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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    Россиянам пообещали «персиковое» лето
       28 марта 2021, 09:30
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Лето в центральной части России будет на один-два градуса выше климатической нормы – так называемое оранжевое или «персиковое» лето, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Лето будет оранжевое – на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым. Причем, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», – рассказал Ura.ru Тишковец.

    Метеоролог подчеркнул, что лето этого года будет идеальным для планирования отпуска в центральной части России. Кроме того, по его словам, подобная погода плодотворно скажется на урожае.

    По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 1 градус выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 5 градусов.

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    Назван срок начала госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон»
       28 марта 2021, 04:56
    Фото: кадр Первого канала
    Текст: Антон Никитин

    Государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в начале лета пуском с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков», сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

    «Летно-конструкторские испытания с «Горшкова» были завершены третьим пуском ракеты «Циркон» в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы «Циркона» пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета», – приводит слова источника РИА «Новости».

    Как уточнил другой источник в оборонно-промышленном комплексе, «запланированный, предварительно, на июнь пуск «Циркона» с «Горшкова» станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе». «Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами», – добавил он.

    Напомним, в четверг появилась информация, что «Адмирал Горшков» выполнил уже четыре пуска ракет «Циркон», тем самым завершив летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты с надводных носителей. По словам источника, все ракеты попали в «колышек».

    Отметим, в феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

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