Саакашвили на родине сравнили с Лениным

Пользователи социальных сетей Грузии издеваются над экс-президентом, главой украинского исполкома реформ Михаилом Саакашвили, который заявил, что когда его не будет в живых, «еще 50 лет мое имя будет побеждать на выборах действующих политиков», а также предложил пустить его на сутки в Грузию, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Саакашвили – Ленин, живее всех живых», «Живи долго, не нервничай, когда придет время, мы тебя перезахороним», «Он хочет приехать на сутки? Да его в аэропорту прямо закопают», «Явно его на Украине хотят арестовать, поэтому он предпочитает грузинскую тюрьму», – пишут пользователи.

«Давайте проведем следственный эксперимент. Пускай пустят меня в страну, в течение 24 часов пусть пустят меня на улицу, клянусь, я буду без охраны. Дадим народу возможность свободно выразить мнение. Почему такого не допускают? Может быть, потому что, как только я ступлю на грузинскую землю, станет ясно, что их (действующих властей – прим. ВЗГЛЯД) поддержка составляет 5%, а моя – 70-75%?» – заявил Саакашвили в эфире «ТВ Пирвели»,

Ранее один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Нугзар Циклаури потребовал от властей дать возможность экс-президенту Михаилу Саакашвили, главе украинского исполкома реформ, вернуться на родину и легально включиться в политические процессы.

По словам Циклаури, власти Грузии должны принять взвешенный шаг и разрешить Саакашвили вернуться без преследований.

В настоящее время Грузия не имеет на Украине посла – дипломат был отозван в Тбилиси несколько месяцев назад из-за регулярных вмешательств Саакашвили во внутриполитические процессы на родине и призывов к бунтам и революциям. Это привело к охлаждению двусторонних отношений.

Грузинский эксперт Гия Абашидзе считает, что призыв «националов» направлен на срыв очередного раунда переговоров властей и оппозиции Грузии, который в понедельник начнет в Тбилиси личный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Кристан Даниэльссон.

По словам эксперта, предложения оппозиции «утопичны и нереальны».

Эксперт в интервью интернет-порталу for.ge выразил мнение о том, что разговоры о возвращении Саакашвили стали актуальными из-за того, что на Украине ближайшее окружение экс-президента Грузии подозревается в коррупционных схемах и расхищениях в «Украинских железных дорогах», о чем пишут местные СМИ и говорят украинские политики.

«Саакашвили почувствовал опасность, – заявил Абашидзе. – Его могут задержать на Украине или он может попытаться сбежать в Европу».

В Грузии Саакашвили заочно осужден за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями на три и шесть лет лишения свободы. Украина своего гражданина Грузии не выдает. Если же Саакашвили вернется сам, то сразу попадет в тюрьму.