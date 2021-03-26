Посол России в Сербии назвал натовские бомбардировки Югославии агрессией

Бомбардировки НАТО Югославии в 1999 году – преступная агрессия с точки зрения международного права, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

В Белграде в пятницу прошла презентация книги «Падение ночного ястреба» полковника Третьего ракетного дивизиона ПВО Союзной Республики Югославия Славиши Голубовича, передает РИА «Новости».

«Агрессия является правильным и единственным определением этих событий. Это преступная агрессия с любой точки зрения: моральной, людской и политической и с точки зрения международного сообщества. Не существует других определений, которые предлагали и предлагают с Запада – «кампания», «бомбардировки», думаю это не те слова», – сказал посол в ходе мероприятия.

Во время презентации на сцене «Русского дома» демонстрировали часть сбитого сербскими ПВО 27 марта 1999 года американского F-117, «самолета-невидимки».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае, если бы в 1999 году Россию возглавлял Владимир Путин, то бомбить Сербию бы никто не стал.

Авиаудары НАТО по Югославии продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов.

Тем не менее НАТО по-прежнему считает бомбежки Югославии «необходимыми и легитимными».

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