Эксперт: Платформа «Россия – страна возможностей» стала социальным лифтом для миллионов россиян

«Благодаря этим проектам, Россия получает разнообразие социальных лифтов, причем в разных сферах деятельности и для разных возрастов», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя итоги заседания наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей» с участием Владимира Путина.

«Сегодняшнее заседание прошло в очень ярком формате – живом и динамичном как по картинке, так и по результатам», – отметила руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына. Она акцентировала внимание на обилии конкретных инициатив со стороны участников, большинство которых были поддержаны главой государства.

«Важным было снижение до 5 класса «входных параметров» по возрасту для конкурса «Большая перемена». Также примечательна одобренная президентом программа по кешбэку для школьников и студентов, которую мы буквально вчера обсуждали в нашем институте. Но самое важное, что я увидела в этой совокупности программ и предложений – это создание сообществ, в хорошем смысле питательных «воронок» для молодежи разных возрастов, из которых потом выстреливают вверх люди самых разнообразных профессий и направлений», – считает собеседница.

«Более пяти миллионов участников за три года – это очень мощный результат работы платформы. Главное, что молодым людям обеспечиваются возможности для самореализации, которые превращаются в социальный лифт. Интересно также и то, что разные проекты, объединяемые платформой, в каких-то точках способны соединяться, рождая синергитические направления», – сказала эксперт.

Собеседница также отметила явный приоритет образовательных проектов, например, прозвучавшее предложение о создании новой образовательной программы на основе общества «Знание». «Платформа «Россия – страна возможностей» все больше движется в сторону того, чтобы стать универсальной эффективной площадкой для взаимодействия самых широких страт общества с государством, причем взаимодействия конкретного прикладного характера. Исключительно важно, что глава государства лично уделяет этому столько внимания», – резюмировала Кислицына.

В пятницу Владимир Путин в очном формате принял участие в заседании наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей». Глава государства, отметил, что в рамках платформы этой автономной некоммерческой организации успешно реализуются социальные лифты, необходимые стране.

Президент поручил проработать упрощение получения российского гражданства для победителей конкурсов АНО «Россия – страна возможностей», поддержал предложение расширить конкурс управленцев профильным треком «Государственная муниципальная служба». Путин также выразил поддержку предложенной идее организовать форума «Россия – страна возможностей», который, по его словам, можно будет проводить после отмены ограничений по коронавирусу.

Также получили поддержку со стороны президента предложения запустить в конкурсе «Учитель будущего» треки для управленцев сферы образования и для школьных команд и конкурс для студентов по аналогии с проектом для школьников «Большая перемена».

Проекты АНО «Россия – страна возможностей» собрали менее чем за три года более 5 млн человек, заявил ранее гендиректор организации Алексей Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета. Были предложены 26 проектов, покрывающие практически все востребованные сегодня темы. Более 25 тысяч человек стали победителями или призерами конкурсов и проектов платформы, получили поддержку и возможности для развития.

Напомним, платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия – страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.