В Газпроме исключили пересмотр контракта на транзит газа с Украиной

Контракт на транзит газа с Украиной пересмотрен не будет, при этом сейчас юридически все договоры между Москвой и Киевом действуют, заявил глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков.

Отвечая на вопрос, будет ли пересмотр договора с Украиной, Зубков сказал: «Конечно, я думаю, что нет», передает РИА «Новости».

По его словам, юридически все договоры между Россией и Украиной действуют. Он отметил, что сейчас для компании главное завершить «Северный поток – 2», который уже готов на 90-92%, а также поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.

Ранее украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.

Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.