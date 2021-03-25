Москвичам пообещали самый теплый день в марте Пробки в Москве достигли 9 баллов Синоптики пообещали москвичам мощный ливень 25 марта 2021, 18:02 Текст: Вера Басилая

Проливной дождь в Москве принесет до трети месячной нормы осадков в последний день марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В последний день марта в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков в виде проливного дождя. Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши. Выпадет треть месячной нормы, до 10 миллиметров за сутки», – пояснил синоптик, передает РИА «Новости». По его словам, период относительно сухой погоды сменится проливными дождями, подчеркнув, что месячная норма марта по осадкам составляет 34 миллиметра. Ранее Тишковец заявил, что четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем этого месяца в столице.

ЦБ рассказал о дизайне новой банкноты в 100 рублей 23 марта 2021, 16:05 Текст: Алексей Дегтярев

На новых сторублевых банкнотах планируется поместить известные символы Москвы, сообщили в Центральном банке России. «Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной сторублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другое. Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже», – приводит слова зампреда ЦБ Михаила Алексеева РИА «Новости». Ранее во вторник Центробанк анонсировал выпуск нескольких новых банкнот к 2025 году. На них будут изображены достопримечательности всех федеральных округов. ЦБ сообщил, что в 2022 году в обращении появятся новые банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м – 1000 и 5000 рублей, в 2024-м – 500 рублей, в 2025-м – 10 и 50 рублей. Грунт провалился в центре Москвы 24 марта 2021, 14:25 В центре Москвы провалился грунт на площади 4 кв. метра, сообщил источник в экстренных службах. «В районе дома 10 строение 1 на Поварской улице произошел провал грунта на дороге на площади 4 кв. метра», – сообщил собеседник ТАСС. В результате ЧП никто не пострадал, движение из-за происшествия затруднено. Подозреваемый в смертельном наезде на двух женщин в Москве признал вину 24 марта 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

Сбивший двух человек на автомобиле Mercedes в Москве и сбежавший с места аварии водитель признал вину, соответствующие показания он дал в МВД. «Я задержан за аварию, произошедшую возле метро «Водный стадион». Я признаю вину, я виноват. <...> В момент ДТП у машины отказали тормоза, она врезалась в стоящую машину, потом ее занесло», – сказал подозреваемый на видеозаписи, передает ТАСС со ссылкой на ролик, предоставленный пресс-центром МВД. Он добавил, что в день аварии после ужина с другом в кафе планировал поехать на своем автомобиле на прием в больницу. Он заверил, что перед тем как сесть за руль, не употреблял алкоголь, и двигался со скоростью 60-70 километров в час. После аварии он был «в шоковом состоянии», вызвал такси и покинул место ДТП. «Я сам хотел сдаться, но решил сначала съездить в больницу», – сказал он. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемого зовут Хусен Сомон, он выходец из Таджикистана. Напомним, две женщины попали под Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Предполагаемого виновника аварии задержали на следующий день в Москве. Позже стало известно, что сбитые женщины умерли в больнице от полученных травм. В Москве задержали подозреваемого в наезде на двух женщин водителя Mercedes 24 марта 2021, 14:42 Текст: Алексей Дегтярев

Задержан предполагаемый виновник аварии на Пулковской улице в Москве, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице», – цитирует Волк РИА «Новости». Напомним, две женщины попали под Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Возбуждено дело об утечке данных переболевших COVID москвичей 23 марта 2021, 22:37 Текст: Елизавета Булкина

Уголовное дело возбуждено по факту утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «По данному факту Следственным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело», – говорится в ответе главка МВД депутату, который он опубликовал в своем Telegram-канале. В документе отмечается, что сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению. Напомним, ранее руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что утечка персональных данных москвичей, которые переболели коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора. Московскому полицейскому порвали форму при проверке документов в метро 25 марта 2021, 13:56 Текст: Алексей Дегтярев

В московском метро мужчина при проверке документов порвал полицейскому форму, сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД. «По предварительным данным, сотрудники полиции остановили мужчину на станции метро «Орехово» для проверки документов, в этот момент он повел себя неадекватно, агрессивно и порвал форменное обмундирование сотрудника полиции, после чего был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия, отметили в пресс-службе московской полиции. Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что полицейский, на которого набросился подозреваемый, не пострадал серьезно. Ранее в Москве полицейские задержали пассажира метро, который заявил об угрозе «взрыва» метрополитена. Москвичам пообещали самый теплый день в марте 25 марта 2021, 16:50 Текст: Алексей Дегтярев

Четверг, 25 марта, может быть самым теплым днем этого месяца в Москве, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «На 15 часов – плюс 10,7 градуса, это будет самый теплый день этого месяца, по всей видимости», – пояснил синоптик РИА «Новости». Ранее в четверг Тишковец пояснял, что метеорологическая весна с устойчивой среднесуточной температурой выше нуля пришла в Москву с опозданием на четыре дня. Россиянам пообещали теплое лето 23 марта 2021, 13:59 Текст: Евгения Шестак

Весна и лето в 2021 году будут теплыми в большинстве регионов России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Если характеризовать весь вегетационный сезон, это сезон с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодного лета и холодной весны. В июне жаркая погода, класс выше нормы, прогнозируется в Красноярском крае и в Якутии», – цитирует ТАСС Вильфанда. Он отметил, что в июле жаркая погода ожидается на северо-востоке европейской части России, Урале и Западной Сибири. В августе очаги тепла будут располагаться на западе европейской части страны, Таймыре, Ямале и Забайкалье. Также Вильфанд отметил, что жителей юга европейской части России будет ожидать дефицит осадков на протяжении всего лета 2021 года. В июне засушливый месяц ожидает жителей севера Красноярского края. Кроме того, в июле количество осадков меньше нормы прогнозируется в Иркутской области и на юго-западе Сибири, а август ожидается засушливым в Якутии. Ранее Вильфанд сообщил, что Сибирь и Дальний восток в течение недели ожидает самая теплая погода среди регионов России, там температура будет сразу на 8-10 градусов выше нормы. Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 марта 2021, 06:26 Текст: Наталья Ануфриева

Небольшая облачность, местами гололедица и до плюс шести градусов ожидаются в Москве в среду, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит четыре-шесть градусов тепла, в ночь на четверг она может опуститься до минус пяти градусов, передает ТАСС. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс двух – плюс семи градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус восьми градусов. Лед тронулся раньше времени на Москве-реке 25 марта 2021, 06:39 Текст: Наталья Ануфриева

Москва-река начала освобождаться ото льда раньше срока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Лед тронулся в прямом смысле на Москве-реке. Это выше Москвы», – сказал Вильфанд. По словам эксперта, вскрытие ледового покрова произошло раньше времени, так как в Москве и Подмосковье много предприятий, в реку поступают теплые воды стоков, передает РИА «Новости». Он добавил, что «на Оке предприятий гораздо меньше, поэтому она еще покрыта льдом». Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в четверг. Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 марта 2021, 06:36 Текст: Наталья Ануфриева

Небольшая облачность, местами гололедица и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит шесть-восемь градусов тепла, в ночь на пятницу она может опуститься до минус одного градуса, передает ТАСС. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс четырех-девяти градусов, в ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса. Синоптики рассказали о погоде в столице 23 марта 2021, 02:57 Текст: Антон Никитин

Во вторник синоптики пообещали москвичам прохладную погоду. По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 3 градуса ниже ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до ноля градусов, ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. Ветер прогнозируется северный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Собянин заявил о росте заболеваний коронавирусом среди пожилых в Москве 25 марта 2021, 15:02 Текст: Алина Назарова

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», – сказал Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». Он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением. Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Весна пришла в Москву с опозданием на четыре дня 25 марта 2021, 08:17 Метеорологическая весна с устойчивой среднесуточной температурой выше нуля пришла в Москву с опозданием на четыре дня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос « Евгений Тишковец. «С сегодняшнего дня у нас стартует метеорологическая весна в Москве. Это когда среднесуточная температура устойчиво выше нуля градусов. То есть ночная плюс дневная температура делится пополам, и результат выше нуля. И это не на один денек, а уже встает на весенние рельсы», – передает РИА «Новости» слова Тишковца. Он добавил, что 25 марта в Москве воздух впервые прогреется до плюс 8-10 градусов, а в Подмосковье – до 6-11 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы. «Сохранится переменная облачность, осадки исключены. Так что сегодня уже начнет припекать на солнце, и уже пора вносить корректировки в свой гардероб», – отметил он.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 мм ртутного столба, что в пределах нормы. Ранее синоптики пообещали россиянам теплое лето. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пробки в Москве достигли 9 баллов 25 марта 2021, 19:15 Текст: Ксения Панькова

Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, наибольшие затруднения наблюдаются в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах, наибольшие затруднения на северо-востоке и юго-востоке, передает РИА «Новости». Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце от Яузкого до Рождественского бульвара, также серьезные заторы Тверском и Никитском бульварах, на улицах Солянка, Большая Лубянка, Большая Никитская, Тверская, Театральный проезд. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге, юго-востоке и востоке. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на западе, юго-востоке. Заторы отмечаются на вылетных магистралях – Ленинском проспекте, Щелковском шоссе. Напомним, 20 февраля длина заторов утром на дорогах Москвы составила 53 километра.