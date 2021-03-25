Москвичам пообещали самый теплый день в марте

Ахеджакова предложила поставить на Лубянке памятник осужденному за педофилию историку

Российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что предпочла бы видеть на Лубянской площади в Москве памятник карельскому историку Юрию Дмитриеву, осужденному за действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

Лия Ахеджакова, выступая в эфире МБХ медиа, принадлежащего Михаилу Ходорковскому, высказала свои предпочтения, кому следует поставить памятник на Лубянской площади в Москве.

По ее словам, там необходимо установить монумент карельскому историку Юрию Дмитриеву, осужденному на 13 лет заключения за насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Ахеджакова считает Дмитриева «героем России».

«Когда речь шла о том, что на Лубянке ставят памятник Дзержинскому или Невскому, я всем говорила своим друзьям, что Юрию Алексеевичу Дмитриеву там будет стоять памятник, и никуда не денетесь! Это будет», – заявила Ахеджакова в подкасте МБХ медиа.

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. Столичные власти предложили жителям российской столицы выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади из двух вариантов – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский. Голосование по вопросу установки памятника началось 25 февраля на на портале «Активный гражданин». Первоначально предполагалось, что оно продлится до 5 марта, но его завершили досрочно. На момент окончания с небольшим преимуществом лидировал вариант установки памятника Невскому. В результате мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить площадь в нынешнем виде.

Обвинения против Юрия Дмитриева были выдвинуты в 2017 году по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Позже его обвинили также в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Два уголовных дела были объединены в одно. Сам Дмитриев себя виновным не признавал.

В июле 2020 года Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и назначили 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет.