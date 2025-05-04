Москвичей предупредили о потеплении и грозах

Tекст: Мария Иванова

Теплая погода до плюс 19 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам Леуса, столица окажется под влиянием теплого сектора циклона, который позволит солнечным лучам активно прогревать воздух, делая этот день самым теплым на уходящей неделе.

К вечеру атмосферный фронт принесет уплотнение облаков и кратковременные дожди, местами возможны ливни, а в южных и восточных районах Подмосковья – грозы. Воздух прогреется до плюс 17 – плюс 19 градусов, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, после полудня ожидаются порывы. Атмосферное давление снизится и составит 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Между тем 9 мая, в Москве будет прохладнее, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Он уточнил: «В пятницу 9 мая температура в Москве будет ниже нормы на 3 градуса, как минимум. Показатель днем составит 10-15 градусов тепла. Осадков существенных не ожидается, ветер будет северным».

В ночь на пятницу температура опустится до 1-6 градусов выше нуля. Существенных осадков в этот день не прогнозируется.

Ранее власти Москвы предупредили о потеплении до плюс 19 градусов и усилении осадков и ветра в воскресенье.

Между тем 2 мая в столице объявляли предпоследний уровень погодной опасности на фоне аномального похолодания и ожидающихся заморозков.