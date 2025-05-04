Синоптики предсказали сильные дожди и грозу в Москве в воскресенье

Tекст: Денис Тельманов

В Москву в воскресенье придет теплая, но дождливая и ветреная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Днем температура воздуха поднимется до плюс семнадцати – девятнадцати градусов, что на градус превышает климатическую норму для этого времени года.

Специалист отметил, что утро начнется с малооблачной погоды, но после полудня на столицу обрушится фронтальный раздел с сильным дождем и местами грозой, ветер может усиливаться до семнадцати метров в секунду.

Вильфанд также подчеркнул, что подобная погода для мая является редкостью, а с понедельника вновь ожидается понижение температуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие метеорологи прогнозировали неустойчивую погоду с дождями, ветром и колебаниями температуры в столичном регионе на первые майские выходные 2025 года, а в четверг москвичей ожидала облачная дождливая погода с возможной грозой и температурой до десяти градусов, при этом 2 мая утренний снегопад в Москве повалил деревья и привел к повреждению объектов инфраструктуры.



