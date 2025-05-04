Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Синоптики предсказали сильные дожди и грозу в Москве в воскресенье
Жителей Москвы предупредили о потеплении до плюс девятнадцати градусов и об усилении осадков и ветра в воскресенье.
В Москву в воскресенье придет теплая, но дождливая и ветреная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
Днем температура воздуха поднимется до плюс семнадцати – девятнадцати градусов, что на градус превышает климатическую норму для этого времени года.
Специалист отметил, что утро начнется с малооблачной погоды, но после полудня на столицу обрушится фронтальный раздел с сильным дождем и местами грозой, ветер может усиливаться до семнадцати метров в секунду.
Вильфанд также подчеркнул, что подобная погода для мая является редкостью, а с понедельника вновь ожидается понижение температуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие метеорологи прогнозировали неустойчивую погоду с дождями, ветром и колебаниями температуры в столичном регионе на первые майские выходные 2025 года, а в четверг москвичей ожидала облачная дождливая погода с возможной грозой и температурой до десяти градусов, при этом 2 мая утренний снегопад в Москве повалил деревья и привел к повреждению объектов инфраструктуры.