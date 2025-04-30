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    30 апреля 2025, 06:47 • Справки

    Какая погода будет в Москве и Подмосковье на майские праздники

    Какая погода будет в Москве и Подмосковье на майские праздники
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Первые майские выходные 2025 года в Москве и Подмосковье, к сожалению, не обещают стать безоблачным началом весеннего сезона. По данным ведущих метеорологов, столичный регион окажется под влиянием активной циклонической деятельности, что приведет к неустойчивой погоде с дождями, колебаниями температуры и ветром. О том, какая погода ожидается в столичном регионе на майские праздничные дни, – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Нестабильные майские дни: причина в вихрях с Севера Атлантики

    Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос», и метеоролог Татьяна Позднякова из «Метеоновостей» сходятся во мнении, что в ближайшие дни погоду в Москве и окрестностях будут определять циклоны, зарождающиеся над Северной Атлантикой. Эти обширные облачные образования, перемещаясь с северо-запада на юго-восток Европейской России, станут причиной частой смены воздушных масс и, как следствие, резких колебаний температуры и выпадения осадков. Атмосфера над регионом будет находиться в состоянии динамического равновесия, что исключает установление стабильной и теплой погоды на продолжительное время.

    Роман Вильфанд также отмечает влияние так называемых «быстро бегущих волн» – атмосферных возмущений на больших высотах, которые способны вызывать резкие изменения давления и температуры, приводя к быстрой смене погодных условий. Это явление, по его словам, усугубит нестабильность атмосферы в столичном регионе в начале мая.

    Канун праздников под аккомпанемент дождя: прогноз на 30 апреля

    Последний день апреля, согласно прогнозам Татьяны Поздняковой, станет своеобразной прелюдией к майским капризам. Столица окажется в зоне влияния атмосферного фронта, связанного с одним из приближающихся циклонов. Ожидаются кратковременные дожди, которые могут быть местами от небольших до умеренных. Несмотря на то, что ночная температура останется положительной, поднимаясь до +5°C, днем столбики термометров не поднимутся выше +9…+11°C.

    Таким образом, последний день апреля будет прохладным и влажным, что создаст ощущение дискомфорта перед началом выходных. Позднякова также отмечала, что апрель в этом году ведет себя крайне неустойчиво, сменяя периоды тепла заморозками, и завершится месяц также дождями.

    Праздник труда с заморозками и дождями: прогноз на 1 мая

    Первый день мая, традиционно отмечаемый как Праздник труда, начнется с неожиданного сюрприза от природы. По прогнозу Леуса, в столичном регионе вероятны заморозки. В самой Москве, благодаря облачности, ночная температура удержится в пределах +1…+3°C, однако на севере и востоке Подмосковья столбики термометров могут опуститься до -2°C. Это означает, что автомобилистов и дачников утром может ожидать тонкий слой льда на траве и поверхности земли.

    Днем же погоду в центральной части региона вновь начнет определять очередной ненастный циклон, который принесет с собой дожди. Температура воздуха останется на отметках +9…+11°C, что существенно ниже климатической нормы для 1 мая, составляющей около +15°C.

    Таким образом, первый праздничный день пройдет под аккомпанемент дождя и прохладной погоды, что может скорректировать планы на пикники и прогулки на свежем воздухе. Татьяна Позднякова также подтверждает, что 1 мая столбики термометров достигнут лишь +8...+10 градусов.

    Дожди продолжаются, но есть надежда на потепление: прогноз на 2 мая

    Второй день майских праздников циклон продолжит свое движение на восток, периодически вызывая дожди в столичном регионе. Однако облачность, связанная с циклоном, сыграет и положительную роль, защищая землю от ночного выхолаживания.

    Днем же, при появлении прояснений, солнечные лучи смогут прогреть воздух до более комфортных +12…+14°C, сообщает Леус. Несмотря на сохраняющуюся вероятность осадков, второй майский день обещает быть немного теплее первого, что может позволить провести время на открытом воздухе с большей пользой.

    Татьяна Позднякова также прогнозирует, что в ночь на 2 мая в Москве может выпасть значительное количество осадков, а дневная температура поднимется до +10…+12 градусов. Таким образом, второй праздничный день останется прохладным и влажным, но с тенденцией к небольшому потеплению.

    Потепление и уменьшение осадков: прогноз на 3–4 мая

    Начиная с 3 мая, погодная ситуация в Москве начнет постепенно улучшаться. Дожди станут носить кратковременный и локальный характер. Дневная температура воздуха повысится до +13…+18°C, сообщает Позднякова. Это означает, что к середине первых майских праздников в столичном регионе установится более теплая погода, хотя температурные показатели все еще будут несколько ниже климатической нормы.

    Татьяна Позднякова отмечает, что именно вторая половина длинных выходных будет более благоприятна для поездок за город и отдыха на природе, так как вероятность осадков значительно снизится.

    Какой будет вторая половина майских праздников

    Прогнозы погоды на вторые майские праздники пока отличаются некоторой неопределенностью. Однако метеорологи сходятся во мнении, что аномально теплой погоды в первой половине мая в столичном регионе ожидать не стоит. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов исключает вероятность 25-градусной жары в ближайшие дни и предупреждает о сильных дождях в начале мая.

    В то же время Вильфанд успокаивает, что сценария майского снегопада, как это случалось в прошлые годы, в средней полосе России не предвидится. Он также отметил, что аномально теплой погоды не стоит ждать практически ни в одном регионе европейской части страны.

    К какой погоде готовится в мае 2025 года

    Учитывая представленные прогнозы Михаила Леуса, Татьяны Поздняковой и Романа Вильфанда, жителям Москвы и Подмосковья следует быть готовыми к прохладной и влажной погоде в первые майские праздничные дни. Синоптики рекомендуют:

    – Иметь при себе зонты и дождевики: вероятность осадков остается высокой на протяжении большей части выходных.

    – Одеваться теплее: Температура воздуха будет ниже климатической нормы, особенно в ночные и утренние часы. Не забудьте про ветровки и теплую обувь.

    – Автомобилистам быть внимательными утром 1 мая: В северных и восточных районах Подмосковья возможны заморозки и гололедица.

    – Планировать поездки на природу на вторую половину праздников: Вероятность дождей снизится к 3-4 мая, а температура воздуха немного повысится.

    Несмотря на майские капризы, хорошая компания и позитивный настрой помогут насладиться отдыхом на природе. Следите за обновлениями прогнозов погоды, чтобы быть в курсе последних изменений и скорректировать свои планы при необходимости.

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