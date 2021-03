Госдума одобрила законопроект о социальной рекламе в интернете Москва пообещала ответить на канадские санкции 24 марта 2021, 19:29 Текст: Алексей Дегтярев

Санкции Канады против российских высокопоставленных лиц незаконны, Москва намерена предпринять ответные меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Предпримем», – сказал Песков в ответ на вопрос, последуют ли от России ответные шаги на канадские санкции, передает РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что эти санкции незаконны. Напомним, в среду Канада заявила, что вводит санкции против нескольких российских должностных лиц из-за якобы ухудшения в России ситуации с правами человека. Под рестрикции попали директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин и другие.

Бастрыкин поручил начать проверку после интервью Собчак со «скопинским маньяком» 23 марта 2021, 20:32

Фото: Ксения Собчак/YouTube

Текст: Абдулла Шакиров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова телеведущей Ксении Собчак, сообщает пресс-служба СК. «Накануне в СМИ было опубликовано интервью Мохова, который ранее отбывал наказание за особо тяжкие преступления против личности, вызвавшее широкий общественный резонанс. Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины. Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках проверочных мероприятий изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение телеведущей Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube. Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Пушкина заявила, что брать интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя». Одна из жертв Мохова в этом интервью заявила, что преступник изнасиловал ее вместе с другим мужчиной около 900 раз. Мохов в интервью также порассуждал о любви и пошутил об одной из своих жертв. 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу. Мировые СМИ: Блокировка Суэцкого канала может вызвать глобальный сбой поставок энергоносителей 24 марта 2021, 13:14

Фото: MasContainer/Youtube

Текст: Алина Назарова

За несколько часов после инцидента с севшим на мель контейнеровозом Ever Given у северного и южного входа в Суэцкий канал скопились суда, на борту которых находятся около 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, что может привести к сбою в глобальной цепочке поставок энергоносителей, пишет Financial Times. Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen сел на мель 23 марта. Его длина – 400 м, ширина – 59 м. Судно следовало к порту Роттердама из района Янтянь в Китае. Контейнеровоз должен был прибыть в порт Нидерландов 31 марта. Буксиры несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху. В результате образовалась пробка из около 100 судов, пишет «Коммерсант». Как сообщили в компании-фрахтователе судна, Ever Given «случайно сел на мель после отклонения от курса из-за предполагаемого внезапного сильного ветра». Операция по снятию судна с мели может продлиться еще около двух дней. Чтобы разгрузить движение, администрация Суэцкого канала открыла старые участки канала, сообщило AFP со ссылкой на заявление. Для установки причин произошедшего направлен специально сформированный технический комитет. На берегу, у места ЧП, работают землекопы, сообщает Cairo24. The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2 — Marcel Dirsus (@marceldirsus) March 23, 2021 Суэцкий канал протяженностью 193 км является одним из самых посещаемых водных путей в мире, используемых нефтяными танкерами, доставляющими сырье с Ближнего Востока в Европу и Северную Америку. Через канал проходит около 12% объема мировой торговли, почти 10% морской торговли нефтью и 8% мирового СПГ. Столтенберг предложил решать разногласия по «Северному потоку – 2» с помощью НАТО 24 марта 2021, 15:54

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Расхождения во мнении по «Северному потоку – 2» у союзников по НАТО можно урегулировать на площадке самого Североатлантического альянса, заявил генсек объединения Йенс Столтенберг. «Мы упоминали «Северный поток», по которому есть разногласия. Я думаю, что НАТО – это та площадка, где мы можем обсуждать эти вопросы», – цитирует Столтенберга РИА «Новости». На прошлой неделе США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода. Эксперты объяснили перевооружение российских АПЛ «Калибром», «Ониксом» и «Цирконом» 24 марта 2021, 11:36

Фото: mil.ru

Текст: Наталья Макарова,

Владислав Василенко

«Размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России», - заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя сообщение источника в военно-промышленном комплексе о том, что многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». «Такое перевооружение повысит эффективность всего флота и добавит серьезных очков нашей стране в международной политике. Далее стоит вопрос о размещении этих систем и на надводных кораблях», – сказал председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев. Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». По словам источника,«контейнеры для этих ракет универсальны». В данный момент эти АПЛ штатно вооружены минно-торпедным оружием. Источник также отметил, что новейшие подлодки проекта 885 «Ясень» – штатные носители «Калибров» и «Ониксов» – будут также довооружены «Цирконами». «Боекомплект атомных подводных лодок можно будет конфигурировать с учетом выполняемых задач», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко. В целом, заметил эксперт, оснащение всех АПЛ ракетами новейшего типа, в том числе гиперзвуковыми – часть модернизации ВМФ. «Атомные подлодки перевооружают ракетами в плановом порядке. АПЛ проектов 885 и 949 – подводные крейсера, причем лодки проекта 885 «Ясень» – это совсем новый тип. Корабли 971-го проекта – многоцелевые подлодки», – пояснил Шеповаленко. В 1980-е годы подлодки ВМФ Советского Союза оборудовались ракетами аналогичных типов для действий по береговым целям, указал собеседник. «Но в силу договоренностей с американцами ракеты быстро убрали сначала на склады, а потом – и вывели эксплуатации», – отметил эксперт. Сейчас же предполагается, что ВМФ действует в двух ипостасях: «флот против флота» и «флот против берега» – это значит, что подводные лодки становятся универсальной платформой для действий и против кораблей противника, и против его береговых объектов, – пояснил Шеповаленко. Подобная тактика присуща флотам всех технически развитых государств, в частности это магистральная концепция развития ВМС США, подчеркнул замдиректора Центра АСТ. По словам Ненашева, ракеты «Калибр» уже доказали свою высокую эффективность в войне с международным терроризмом в Сирии – «когда из Каспия за 1,5 тысячи километров наносится ракетный обезоруживающий удар высокой точности. Таким образом целые системы террористов уничтожались нашими «Калибрами», – напомнил собеседник. «Поэтому сейчас, – добавил Ненашев, – задача номер один состоит в размещении этих вооружений на атомных подводных лодках. На дизельных электрических подлодках они уже размещены. Это мощное решение, потому что оно будет усиливать в целом систему обороны и безопасности нашей страны». Особый акцент на гиперзвуковых ракетах «Циркон» эксперт объяснил их ожидаемой эффективностью в регионе повышенного интереса со стороны многих стран - Арктике. Крылатые ракеты «Калибр» предназначены для поражения целей на земле, ракеты «Оникс» – противокорабельные. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» проходят этап испытаний. Напомним, подводные лодки проекта 971 строились с 1976 по 1992 годы, проекта 949А – с 1985 по 1996 годы, подлодки проекта 885 строятся сейчас. Головная лодка «Северодвинск» принята на вооружение в 2010 году. Первая серийная подлодка «Казань» проекта 885А войдет в боевой состав флота в 2021 году. Всего должно быть построено десять лодок этого проекта. Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение 24 марта 2021, 11:53

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Иностранные граждане и компании отказались как минимум от 500 земельных участков в Крыму после вступления в силу запрета для иностранцев владеть землей на полуострове, сообщили в госкомитете Крыма по государственной регистрации и кадастру. В ведомстве отметили, что до введения ограничений им принадлежало 11,5 тыс. земельных участков на полуострове. По данным Росреестра, на 1 января 2021 года количество таких участков снизилось до 11 тыс., передает РБК. Ранее в Госсовете Республики Крым сообщили, что иностранцы имеют возможность сохранить недвижимость в Республике Крым даже с учетом новых правил: они могут оставить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним. Напомним, 20 марта вступил в силу указ президента России Владимира о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма. Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы – там пока владеть участками могут все желающие. В Евросоюзе указ не признали, заявив что это очередная попытка «принудительной интеграции» полуострова в состав России. Там считают, что указ может «понудить жителей региона принять российское гражданство», что приведет к «произвольному лишению права собственности». Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». В Госдуме потребовали запретить Маниже выступать под флагом России 24 марта 2021, 08:33 Текст: Алина Назарова

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала певицу Манижу и потребовала запретить ей выступать под флагом России на международном вокальном конкурсе «Евровидение – 2021». В частности, депутат считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом, и призвала «снять государственные символы». «Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии», – отметила Драпеко. Парламентарий заявила, что Манижа «не тронула не только ее, но и всех остальных». «Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России», – заявила депутат порталу Sobesednik.ru. Драпеко выразила мнение, что на Евровидение следовало бы отправить группу Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в прошлом году. Тем временем клип российской певицы Манижи на песню Russian Woman стал вторым по популярности на официальном YouTube-канале музыкального конкурса «Евровидение», набрав более 4,5 млн просмотров. В начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Манижа с песней Russian Woman. В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская заявила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места Манижа не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости». Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Эксперт оценил последствия коллапса судоходства через Суэцкий канал 24 марта 2021, 14:56

Фото: Suez Canal Authority/REUTERS

Текст: Михаил Мошкин

«Если контейнеровоз очень серьезно «расклинился», и потребуется масштабная спасательная операция длительностью в несколько недель – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко, проанализировав ситуацию в Суэцком канале, который перегородило гигантское грузовое судно Ever Given. «На данный момент судно продолжает «сидеть» в канале, в неизменной позиции поперек фарватера», – рассказал главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, который в режиме реального времени отслеживает ситуацию с контейнеровозом Ever Given. Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. «Компания Evergreen – одна из крупнейших в мире компаний в сфере контейнерных перевозок, фактически монополизировавших этот рынок, – пояснил Войтенко. – Все суда этой компании имеют характерную зеленую раскраску, а их названия начинаются с "Ever", поэтому этот контейнеровоз именуется Ever Given. Судно рассчитано на перевозку не менее 20 тыс. контейнеров, это действительно один из самых больших контейнеровозов на сегодняшний день». Буксиры несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху. В результате образовалась пробка из сотни судов. На борту застрявших судов находятся около 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, что может привести к сбою в глобальной цепочке поставок энергоносителей, утверждает Financial Times. Сообщение Financial Times о том, что египетские власти открыли старые участки Суэцкого канала для разблокировки судоходства, вызывают вопросы, указал Войтенко. «Старые участки есть на севере канала, нитка соединяет Порт-Саид с Большим Соленым озером. Но на юге, непосредственно между Большим Соленым озером и Суэцем, существует лишь один путепровод, и его Ever Given и перегородил – ни направо, налево. Все равно что его потопили», – пояснил эксперт. «Пока сложно прогнозировать, как скоро судно освободится – это может занять достаточно долгое время, – заметил Войтенко. – Вместе с тем не следует придавать преувеличенное значение данному инциденту. Как человек, который ежедневно перелопачивает большое количество информации по судоходству, могу сказать – западные СМИ, особенно мейнстримные, в частности агентство Bloomberg, склонны драматизировать ситуацию». «Пока сложно прогнозировать, как скоро судно освободится – это может занять достаточно долгое время, – заметил Войтенко. – Вместе с тем не следует придавать преувеличенное значение данному инциденту. Как человек, который ежедневно перелопачивает большое количество информации по судоходству, могу сказать – западные СМИ, особенно мейнстримные, в частности агентство Bloomberg, склонны драматизировать ситуацию». Если контейнеровоз очень серьезно «расклинился» и потребуется масштабная спасательная операция, связанная, например, со снятием с него контейнеров – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери, полагает эксперт. «Если в течение ближайших нескольких суток его снимут, то на экономике это не скажется. Если для операции потребуются недели или месяцы, тогда можно будет говорить о вероятном ущербе», – подчеркнул Войтенко. Точную сумму ущерба при негативном сценарии развития событий назвать сложно, однако можно сказать, что перекрытие Суэцкого канала не сильно, но ударит по перевозкам сырой нефти в Европу с Ближнего Востока, заметил эксперт. «При этом не составит особого труда перенаправить поток вокруг Африки, мимо мыса Доброй надежды», – добавил Войтенко. «Естественно, пострадают линейные перевозки контейнеров», – указал эксперт. Инциденты, подобные тому, что произошел с Ever Given, по оценке Войтенко, происходят регулярно. «Минимум раз в месяц садятся на мель или бросают якорь из-за поломки балкеры, танкеры, но, как правило, чаще всего – такие огромные контейнеровозы, – рассказал специалист. – Но их достаточно быстро, максимум через несколько часов, снимают. Ever Given был обесточен, и поэтому «воткнулся» в берег. Рано или поздно такой инцидент должен был произойти». Тем более что гигантские суда, подобные Ever Given, показали себя как довольно ненадежные, отметил Войтенко. Путин привился от коронавируса 23 марта 2021, 21:04

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Какой вакциной из трех привился Путин, не уточняется. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи. «У президента есть свои врачи, которые и определят, какой именно вакциной ему делать прививку. Тут не имеет смысла гадать, какой это будет препарат. Любая из трех вакцин, которые у нас есть, подойдет. Какую решат – вопрос техники», – объясняет депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. В Минздраве также затруднились однозначно ответить, какой именно препарат выбран для главы государства. «Сложно, конечно, точно ответить, какую именно вакцину выберет Владимиру Владимировичу его врач. Но я позволю себе предположить, что, наверное, это будет «Спутник V». Он разрешен в этой возрастной категории, да и уже есть четкие исследования, доказывающие его эффективность», – считает главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов пояснил отсутствие информации о конкретном препарате. «Президент для того и не стал говорить о том, какой вакциной будет вакцинироваться, чтобы не создавать никаких предпочтений. Он не стал, так сказать, лить воду на мельницу никого из производителей», – пояснил вирусолог. Накануне в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. В Кремле воздержались от сообщения, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется глава государства. Евросоюз отложил пересмотр отношений с Россией до следующего саммита 23 марта 2021, 23:58

Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз будет рассматривать новую стратегию в отношении России на следующей личной встрече глав государств сообщества, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. «По отношениям с Россией я предлагаю проинформировать лидеров о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече», – цитирует документ ТАСС. Накануне президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС. 13 марта глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Иностранцам дали шанс сохранить недвижимость в Крыму 24 марта 2021, 06:37

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Иностранцы имеют возможность сохранить недвижимость в Республике Крым даже с учетом новых правил: они могут оставить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним, сообщили в Госсовете Республики Крым. Председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня рассказала, что «у граждан был год на то, чтобы указ исполнить: подарить, продать, еще каким-то образом распорядиться земельным участком», на данный момент «также никто не ограничивает их в желании это сделать, никаких репрессивных мер пока нет», передает ТАСС. «Более того, запрет на владение распространяется только на землю, и если иностранец имеет в собственности дом, то он может отказаться только от земельного участка в пользу муниципалитета, и арендовать его, продолжая владеть домом», – добавила она. Эксперт пояснила, что если владелец дома подает заявку на аренду участка, на котором он построен, то имеет приоритет перед другими претендентами. Таким образом, собственники могут сохранить свою недвижимость в Крыму. Новый порядок никак не скажется на собственниках квартир и апартаментов. Если гражданин другой страны получает землю по наследству, у него есть год, чтобы распорядиться ею. По данным Госсовета, изменения коснулись 11 из 14 районов республики и восьми из 13 городских округов, в том числе он распространяется на наиболее популярные курорты Южного берега Крыма. Добрыня пояснила, что если собственник-иностранец не решит вопрос с участком самостоятельно, то власти могут по решению суда продать землю в принудительном порядке. Для этого проведут оценку и торги, а бывший владелец получит вырученные за продажу средства за вычетом судебных и других издержек. Первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс отметил, что основными собственниками земельных участков в Крыму из числа иностранцев являются граждане Украины. Напомним, 20 марта вступил в силу указ президента России Владимира о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма. Также иностранным гражданам и лицам без гражданства теперь запрещается владеть земельными участками в Астраханской и Калининградской областях. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». Украинская военнослужащая умерла через два дня после прививки от COVID 24 марта 2021, 00:38 Текст: Елизавета Булкина

В Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины. «Сегодня в Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту… Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха… Военнослужащая 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19», – говорится в сообщении ведомства в Facebook. Сообщается также, что во вторник утром женщина на самочувствие не жаловалась. «Из анамнеза – она страдала гипертонической болезнью», – добавили в командовании. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти. Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. С начала пандемии на Украине заболели 1,6 млн человек, выздоровели 1,3 млн, летальных исходов – 31 677. Голикова объяснила отказ России от локдауна во вторую волну коронавиурса 23 марта 2021, 22:07 Текст: Абдулла Шакиров

Россия не стала вводить общенациональный карантин во время второй волны пандемии коронавируса, поскольку такой шаг мог бы критически сказаться на экономике и обернуться психологическим ударом для населения, рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова. «Мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. И мы искали компромисс, поэтому все усилия были направлены, с одной стороны, на более тщательную организацию ограничительных мер, и, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство вакцины, чтобы как можно быстрее ее запустить», – сообщила Голикова в интервью YouTube-каналу журналиста Антона Красовского. Вице-премьер отметила, что во время первой волны пандемии коронавирус был еще не знакомой болезнью, и Россия сумела себя защитить, введя режим самоизоляции, что позволило организовать все системы, произвести необходимые средства индивидуальной защиты и подготовить медицинские учреждения и оборудование. Ранее в ВОЗ сообщили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, при этом в Европе снова наблюдается подъем. Госдума приняла закон о праве Путина вновь баллотироваться в президенты 24 марта 2021, 12:47

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, который в том числе дает право действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Согласно одному из новых положений Конституции, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока, передает ТАСС. Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом». Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января, первое чтение документа прошло 23 января. 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию. Сам Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году. Песков ответил на вопрос о вакцине, которой привился Путин 24 марта 2021, 12:33

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Какую вакцину от коронавируса выбрал президент Владимир Путин, знает он и его врач, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», – сказал Песков, отвечая на вопрос, по какому принципу президент выбирал вакцину, передает РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи. США предупредили ФРГ о санкциях при попытках завершить «Северный поток – 2» 24 марта 2021, 16:43 Текст: Ксения Панькова

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат следить за работами по завершению строительства «Северного потока – 2». Он также сообщил, что предупредил главу МИД ФРГ Хайко Мааса о возможности введения санкций в случае сертификации газопровода. «Я сказал ему, что мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае если это произойдет, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции», – цитирует РИА «Новости» Блинкена. Вместе с тем, как отметил госсекретарь США, сохраняющиеся разногласия с Германией по вопросу строительства «Северного потока – 2» не отразятся на союзническом характере отношений двух стран. «У нас есть реальные разногласия относительно «Северного потока – 2», однако мы не позволим, чтобы это мешало нашей совместной работе по различным вопросам, которые вызывают прямую озабоченность у граждан наших стран», – указал глава дипведомства США. Ранее генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что расхождения во мнении по «Северному потоку – 2» у союзников по НАТО можно урегулировать на площадке самого Североатлантического альянса. На прошлой неделе США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.